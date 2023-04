Come scegliere e acquistare un divano colorato

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: iStock

Sei alla ricerca del divano colorato perfetto per la tua casa? Sappiamo che trovare il sofà giusto può essere una vera impresa, soprattutto se hai a cuore l’aspetto estetico del tuo salotto.

Se stai cercando un divano che diventerà il punto focale del tuo soggiorno, la scelta del colore giusto è essenziale. Un colore sbagliato, infatti, può facilmente imbruttire o rimpicciolire lo spazio e far sì che il tuo divano sembri fuori posto.

Ma ricorda che il tuo lavoro non finisce qui! Dopo aver scelto il divano dei tuoi sogni, dovrai decorare la stanza in modo che il tuo nuovo pezzo di arredamento risalti al meglio. Soprattutto se hai optato per un colore audace o insolito, potrebbe essere complicato abbinare gli altri arredi.

Ma non preoccuparti, con i nostri consigli, sarai in grado di creare un ambiente in cui amerai passare il tempo.

Come scegliere il colore del divano

Non confonderti di fronte alla scelta di colori per il tuo nuovo divano! Pensa che, in realtà, questa è un’opportunità per esprimere il tuo stile personale e creare un’atmosfera unica nella tua casa.

Il tuo divano è un investimento a lungo termine, quindi prenditi il tempo necessario per considerare tutte le opzioni disponibili. Ricorda sempre di non dare retta alla moda del momento, ma piuttosto di seguire il tuo stile personale.

La prima domanda da porti è se vuoi un sofà di tendenza o sobrio. Se sei alla ricerca di un divano audace, opta per colori vivaci che attirino l’attenzione, ma se preferisci uno stile più elegante e raffinato, volta il tuo sguardo su tonalità neutre che creino un’atmosfera sobria ma comunque elegante.

Considera gli altri colori della stanza

Prima di tutto, dopo aver scelto il colore giusto, considera se una tonalità chiara o scura funzionerà meglio per il tuo spazio. Se la tua stanza è dotata di pavimenti scuri, ad esempio, opta per un divano di tonalità chiara per creare un contrasto che lo renda il punto focale.

Se invece hai scelto tappeti chiari, puoi osare con una tonalità più scura per evitare un aspetto troppo monotono.

Inoltre, considera anche la posizione del tuo divano. Se lo posizioni davanti a una finestra che lascia entrare molta luce, è meglio avere un colore più chiaro, altrimenti potresti rischiare che il tessuto del divano si scolorisca con il tempo.

Fai un giro su Pinterest per trovare ispirazione e individuare le combinazioni di colori che funzionano meglio per te. Ma, se hai ancora dubbi, tieni presente che le tonalità più tenue come i colori pastello sono sempre una scelta sicura e versatile che difficilmente ti stancherà negli anni a venire.

Considera lo stile di vita della tua famiglia

Il divano è il re indiscusso del soggiorno, un rifugio accogliente dove rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro, godere di un film con gli amici o leggere un buon libro. Ma, per garantire che il tuo divano colorato resista alla prova del tempo, devi considerare il tuo stile di vita.

Ad esempio, se hai bambini o animali domestici, evita i divani di colore chiaro, poiché le macchie possono essere difficili da nascondere. Invece, opta per un colore più scuro o luminoso, che sarà più facile da pulire e manterrà l’aspetto impeccabile anche dopo gli inevitabili disordini.

Se sei il tipo di persona che ama intrattenere amici e familiari sul tuo divano, assicurati di scegliere un tessuto resistente che possa sopportare l’usura. Se sei un po’ disordinato, considera di scegliere un divano sfoderabile, in modo da poterlo facilmente pulire o sostituire il rivestimento se necessario.

I divani in una tonalità chiara come il bianco o il crema possono dare un tocco di eleganza al tuo soggiorno, ma sono anche più esposti alle macchie e alle imperfezioni. Pertanto, è meglio scegliere questi colori solo se sei sicuro che non verranno imbrattati dai bambini o dagli animali domestici.

Come abbinare il divano colorato

Abbiamo capito che vuoi un divano colorato nel tuo salotto. Ma sai come abbinarlo al resto dei tuoi arredi? Se hai appena acquistato il tuo nuovo divano, ora devi decidere come decorare il resto della stanza e fare in modo che si sposi perfettamente con i colori delle pareti, dei pavimenti e degli accessori.

Divano grigio abbinamenti

Il grigio è un colore versatile che si abbina facilmente a molte altre tonalità. Se ami cambiare spesso l’arredamento, il grigio è la scelta perfetta per te. Per le pareti, qualsiasi colore, dal bianco al verde smeraldo o all’arancione bruciato, può funzionare bene.

Se hai scelto un grigio scuro per il divano, rendi le pareti più chiare per creare un aspetto arioso, mentre se hai optato per un colore chiaro, puoi andare più in profondità con la scelta del colore dei muri.

Per le tende, puoi scegliere anche tende grigie, ma in una tonalità più chiara rispetto al tuo divano per creare un aspetto coeso senza sembrare inscatolato. Se desideri aggiungere un po’ di interesse, una buona idea sono anche le tende decorate per dare uno stile ben definito.

Per il pavimento, il legno o il laminato sono perfetti per creare una base neutra su cui costruire. Tuttavia, se preferisci il tappeto, la crema o una diversa tonalità di grigio possono funzionare bene per creare un’atmosfera elegante ma sobria. Infine, per i cuscini, puoi optare per motivi geometrici o colorati per aggiungere un tocco di interesse al tuo divano grigio.

Divano verde abbinamenti

Il verde è il colore della natura e della rigenerazione, ed è una scelta audace per un divano. Che tu preferisca un tono vivace come il verde smeraldo o un verde più scuro e terroso, non c’è dubbio che il tuo divano verde attirerà l’attenzione in modo positivo. Ma come fare per creare un ambiente accogliente e armonioso intorno a esso?

Un divano verde si integra perfettamente con tonalità neutre come il bianco, il crema o il tortora. Tuttavia, se desideri un tocco di colore, una parete blu navy può creare un effetto drammatico ma sofisticato.

Per il pavimento, preferisci un look naturale con un pavimento in legno scuro o un tappeto in colori neutri come il beige o il crema. Le tende bianco sporco sono un’ottima scelta per far entrare molta luce e creare un ambiente elegante. Tuttavia, se hai uno spazio più grande, potresti osare con tende in una tonalità di verde diversa o persino un grigio o un blu scuro.

Per quanto riguarda i cuscini, è meglio non esagerare e mantenere le cose semplici. I cuscini con una tonalità simile al tuo divano possono aggiungere un tocco di interesse senza rubare troppo la scena. In alternativa, alcuni cuscini testurizzati in color crema possono creare un’atmosfera intima e accogliente.

Divano rosso abbinamenti

Introdurre un divano rosso al tuo salotto è un’idea alla moda per aggiungere un po’ di vivacità e personalità alla stanza. Il rosso è un colore audace che cattura immediatamente l’attenzione, rendendo il tuo salotto un luogo accogliente e accattivante.

Il rosso spesso viene abbinato al verde, al blu, all’arancione, al nero e al giallo, ci sono molte altre tonalità e combinazioni che possono aggiungere ulteriore fascino al tuo spazio abitativo.

Ad esempio, il bordeaux, che è una tonalità brillante di rosso, si sposa magnificamente con colori come il verde menta, il beige sabbia, il grigio e il bianco crema.

Mentre il rosso ciliegia si adatta a colori chiari come il giallo albicocca, il beige, l’arancio zucca e l’azzurro, creando una combinazione di colori vivace e sorprendente.

Se sei alla ricerca di un soggiorno moderno e chic, puoi abbinare il tuo divano rosso con tonalità accattivanti come il rosa corallo, il verde brillante, il turchese e il lilla. Questi colori audaci aggiungeranno un tocco di eleganza e freschezza al tuo ambiente.

Un’altra combinazione classica, ma sempre efficace, è quella di blu, bianco e rosso. Essendo entrambi colori primari, il blu e il rosso quando sono accostati creano un look sofisticato e attraente, perfetto per uno stile d’arredamento più tradizionale.

E se vuoi creare un ambiente più audace ed elegante, il nero è un colore distintivo che si sposa perfettamente con il rosso. Questa combinazione funziona particolarmente bene con il verde salvia, il malva o il giallo tenue, creando un contrasto elegante e deciso.

Infine, se ti piace lo stile boho, puoi aggiungere energia utilizzando altri colori audaci insieme ai tuoi mobili rossi. Abbinare il rosso con tonalità luminose come il rosa, il turchese e il viola creerà un effetto colorato e vibrante che sicuramente catturerà l’attenzione di chiunque entri nella tua casa.

Divano blu abbinamenti

Il blu è uno dei colori più versatili che puoi scegliere per il tuo divano: da tonalità complementari come l’argento e il grigio a colori contrastanti come l’arancione e il giallo, i divani blu si abbinano facilmente a quasi ogni tonalità che ti piace.

Per esempio, il giallo è il colore complementare del blu e si abbina perfettamente ad esso. Puoi posizionare cuscini gialli o senape sul tuo divano blu scuro o verde acqua, oppure un pouf o una poltrona gialla. Se il giallo sembra troppo colorato, puoi preferire l’oro, il bronzo o il rame, che funzionano bene con tutte le sfumature di blu.

L’arancione è un’ottima scelta per un accento colorato se hai un divano blu scuro. Funziona bene con tutte le tonalità di blu, ma si abbina particolarmente bene al blu marino. Puoi usare cuscini, tappeti, plaid e complementi d’arredo di colore arancione per creare un punto focale nella stanza.

L’argento è un’altra opzione elegante e pulita per abbinare il tuo divano blu per rendere l’ambiente sofisticato e luminoso. Puoi usare tocchi di argento nei mobili e negli accessori come tavolini, lampade, specchi, cornici, cuscini e plaid.

Per creare un punto focale nel tuo soggiorno, puoi dipingere le pareti di bianco o grigio chiaro e aggiungere accessori colorati e tessuti d’arredo. In alternativa, puoi optare per un look deciso e audace scegliendo pareti di colore scuro come il blu notte o il verde scuro.