A quale distanza posizionare il divano dal televisore: misure e combinazioni possibili

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

C’è chi ama il televisore anche solo come oggetto e chi invece lo considera una presenza antiestetica che ingombra il salotto. Scegliere l’apparecchio giusto non è così semplice, perché oltre alle valutazioni di tipo tecnico che analizzano prestazioni e rapporto qualità prezzo, ci sono considerazioni di genere estetico e funzionale da fare.

La distanza da tenere tra tv e divano è un elemento fondamentale da considerare prima di procedere all’acquisto dell’apparecchio. Un televisore deve adattarsi alle specificità della tua stanza, trovare il giusto spazio sulla parete, la migliore collocazione per non ostacolare il passaggio e per integrarsi con equilibrio e armonia con tutta la disposizione e lo stile dell’arredamento. La presenza delle finestre, la grandezza della tv in relazione alla distanza dal divano, l’altezza del sofà correlata alle dimensioni dello schermo sono solo alcuni dei criteri da valutare prima di acquistare il televisore da installare in soggiorno.

Come calcolare la distanza ideale tv divano

La prima domanda che ci si pone, soprattutto davanti alla possibilità di acquistare un grande schermo, è quella sul rapporto tra grandezza della tv e distanza dal divano. Di solito in negozio si esegue questo rapido calcolo: si misura la diagonale dello schermo e si moltiplica il risultato per tre. La cifra ottenuta è la distanza ideale da tenere tra tv e divano.

La buona notizia è che non serve avere un centimetro in tasca per misurare ogni televisore esposto in negozio, perché la lunghezza della diagonale è già riportata in pollici. Quando si parla di tv a 20 pollici, a 32 pollici, a 50 e così via, ci si riferisce proprio alla diagonale dello schermo. La conversione dei pollici in centimetri è semplice: 1 pollice = 2,54 centimetri. Questo significa che uno schermo a 32 pollici, per esempio, ha una diagonale di 81 cm, quindi se si moltiplica per 3 la diagonale, si ottiene 243 cm, ovvero la distanza ottimale tra tv e divano.

La distanza tra tv e divano in una tabella

La distanza ideale dal divano al televisore dipende da diversi fattori, come la dimensione dell’ambiente, la lunghezza del sofà, la grandezza dello schermo del televisore e anche il tipo di contenuti che si guardano di solito. Abbiamo visto come si può fare un calcolo rapido, ancora meglio, per non fare errori di calcolo nel cercare la giusta distanza tra tv divano, c’è una tabella pronta da consultare.

Per schermi fino a 32 pollici: la distanza ottimale tra divano e tv è di circa 2,5-3 metri.

Per schermi da 32 a 55 pollici: la distanza tra tv e divano ideale è di circa 3-4,5 metri.

Per schermi da 55 a 70 pollici: bisogna tenere una distanza tra tv e divano di circa 4,5-6 metri.

Per schermi oltre i 70 pollici: la distanza ottimale è di circa 6-9 metri.

Tieni presente che queste sono solo indicazioni generali che servono come linee guida per aiutarti a scegliere e combinare schermo e sofà. La distanza ideale tra la tua tv e il divano da collocare nel salotto può comunque subire alcune variazioni. A seconda delle preferenze personali e della qualità dell’immagine del tuo televisore può essere necessario avvicinare o magari distanziare ulteriormente il divano e le poltrone dallo schermo.

Anche la risoluzione dello schermo e il tipo di contenuti che guardi possono influire sulla distanza tra tv e divani per una migliore visione. Se, per esempio, guardi contenuti con molti dettagli, come una partita di calcio dove devi seguire il piccolo pallone che rotola da una parte all’altra del campo, potresti preferire una distanza leggermente più ridotta per godere di un’immagine che ti restituisca una maggiore definizione dei dettagli.

Scegli una posizione centrale per il televisore

Come abbiamo visto, tra grandezza della tv e distanza dal divano c’è una connessione stretta. Maggiori sono le dimensioni dello schermo e tanto più aumenta lo spazio che allontana la seduta di poltrone e sofà. Ci sono poi alcuni consigli che possono tornare utili per posizionare divano e televisore in soggiorno.

Soprattutto se l’obiettivo è quello di guardare la televisione con il resto della famiglia o degli amici, ideale è trovare una posizione centrale nella stanza. Il televisore dovrebbe essere collocato in modo da risultabile visibile da più punti nella stanza. Per questo conviene scegliere la parete più lunga del soggiorno o del locale dove si intende allestire la zona tv.

Come sistemare il divano davanti al televisore

Più il televisore è grande e più deve essere profonda la stanza, come abbiamo visto nella tabella della distanza ideale tra tv e divano. Se lo schermo è ampio, si può collocare un importante divano a moduli componibili contro il muro della parete opposta, e aggiungere due poltrone ai lati esterne. Questa è una soluzione comoda perché a tv spenta, le poltrone chiudono l’area del divano in una zona salotto da conversazione. Quando si accende la tv e ci sono gli ospiti a guardare una partita, un film o un evento, le poltrone si possono ruotare e spostare, in modo da trovare la posizione adatta per una perfetta visione alla giusta distanza dallo schermo.

Quando in un salotto spazioso bisogna rispettare una maggiore distanza tra tv e divano, si può temere che si crei troppo vuoto davanti. In realtà, basta mettere al centro un tavolo da caffè e racchiudere la zona entertainment con un grande tappeto che ne traccia il perimetro. Una disposizione dei divani a L oppure con un solo grande divano ad angolo lascia lo spazio libero per girare attorno e anche, all’occorrenza, per distribuire sul tappeto dei pouf o dei grandi cuscini da arredo dove bambini e ragazzi amano sdraiarsi quando si è in tanti riuniti attorno allo schermo.

Ricordati che se hai un divano angolare, potresti trovare molto più facile posizionare il televisore di fronte al divano alla giusta distanza, in modo da avere una buona visuale dello schermo da tutti i punti.

La distanza ideale: la tv, il divano e la luce

Avere abbastanza distanza tra tv e divano non è il solo elemento da considerare quando si arreda il soggiorno. Bisogna anche valutare bene l’illuminazione della stanza. La regola generale è evitare di posizionare il divano o il televisore di fronte alle finestre o ad altre fonti di luce diretta, poiché questo potrebbe causare riflessi fastidiosi sullo schermo.

Prima di decidere per l’acquisto di un divano o di un immenso televisore, considera se entrambi hanno a disposizione lo spazio giusto dove rispettare sia la distanza raccomandata sia l’orientamento rispetto alla luce. Analizza la disposizione del tuo soggiorno e la posizione delle finestre. Il televisore non va mai rivolto verso le finestre perché in questo modo i riflessi di luce colpiscono lo schermo distorcendo colori e contrasti. Allo stesso modo bisogna evitare di installare il televisore sulla medesima parete delle finestre perché altrimenti chi guarda la tv viene accecato dalla luce che entra dalla finestra, soprattutto se la stanza durante il giorno è ben illuminata dal sole.

La posizione ideale per sistemare il televisore è sulla parete perpendicolare all’ingresso della luce: di solito, se una casa è stata costruita con buon senso, sulla parete adatta si trova già la predisposizione con la presa per l’antenna.

Ad ogni buon conto, è sempre raccomandabile arredare le finestre con tende leggere che filtrano la luce, accompagnate da altre più spesse e schermanti utili nelle ore in cui il soggiorno è più esposto alla luce del sole. Questa piccola attenzione permette di guardare la televisione dal divano a giusta distanza e senza fastidi. Non solo: è un’ottima astuzia che aiuta anche a mantenere la stanza più fresca in estate mentre si è fuori, senza bisogno di consumare energia per abbassare la temperatura al rientro a casa.

Guardare la tv dalla giusta distanza su un divano all’altezza

Come spiegato in precedenza, la distanza ideale dal divano al televisore dipende dalla dimensione dello schermo e dal tipo di contenuti che guardi. Assicurati quindi di sistemare il televisore a una distanza e a un’altezza tali da potere vedere chiaramente lo schermo senza dover reclinare il capo o assumere posture scorrette perché possono provocare fastidi alla cervicale e dolori muscolari alla schiena.

Il trucco per trovare l’altezza ideale è sedersi davanti alla tv e fissare lo schermo: la linea di visione dovrebbe dividere le dimensioni dello schermo in tre. Un terzo al di sopra di questa linea e il resto al di sotto.

Questo è un dettaglio da considerare quando si è tentati dall’idea di acquistare un divano molto basso. Elegante e moderno condiziona ovviamente la scelta di altri arredi correlato. Per esempio, ti vincola a una madia altrettanto bassa, sia che tu voglia appoggiare la tv direttamente sul mobile, sia che tu voglia fissare lo schermo alla parete attrezzata che di conseguenza dovrà essere o più piccola o abbassata verso la madia sottostante.

Allo stesso modo devi fare i tuoi calcoli anche quando scegli un divano alto. Divano e tv non sono legati solo dalla distanza tra loro ma anche dalla distanza da terra.

Una soluzione interessante arriva dai divani con le confortevoli sedute dalle inclinazioni personalizzabili, adatti anche a chi passa diverse ore davanti alla tv. Ci sono per esempio divani con poggiatesta reclinabili e chaise longue per guardare comodamente la tv anche da sdraiati. Alcuni permettono di sollevare le gambe, cambiando posizione attraverso comandi a sfioro di ultima generazione e certi modelli offrono pure moderni sistemi audio integrati. Guardare la tv alla distanza ideale con un divano accessoriato di tutti i comfort può diventare un’esperienza multisensoriale.

Organizzare l’angolo divano e tv

La forma e l’angolazione del divano hanno una loro importanza nel determinare la posizione ideale davanti al televisore del soggiorno. Il divano dovrebbe essere sistemato in modo da creare un angolo confortevole e invitante, con una buona visuale dello schermo. Una volta che hai stabilito la disposizione e distanza ottimali tra tv e divano, puoi scegliere mobili e complementi d’arredo che rendono più comoda anche l’organizzazione del momento tv.

Puoi collocare uno o più tavolini anche ai lati di sofà e poltrone per appoggiare bevande e snack, puoi scegliere una madia bassa da mettere sotto il televisore per riporre DVD, Blu-ray, telecomandi e le game console. Oppure puoi integrare il tutto in una soluzione a muro: tra pareti attrezzate e librerie c’è solo l’imbarazzo della scelta.