Violino d’Oro, foto e segreti di uno dei luoghi più esclusivi di Venezia

Arte, design e la sfavillante storia di Venezia si incontrano in un luogo prestigioso, elegante e tranquillo, a pochi passi da Piazza San Marco. Si tratta del Violino d’Oro.

Violino d’Oro, un gioiello che celebra arte, design e storia a Venezia

Parte di Collezione Em, di proprietà della famiglia Maestrelli, Violino d’Oro è un progetto artigianale italiano, concepito come una casa. Un boutique hotel a cinque stelle (Leading Hotels of the World), composto da 32 camere incastonate tra l’acqua di Rio San Moisè, le boutique di Calle XXII marzo e il silenzio di Corte Barozzi.

Realizzato al 100% da artigiani italiani, Violino d’Oro vuole celebrare ed esaltare l’eccellenza artistica della Serenissima attraverso i secoli, dalle influenze orientali di Marco Polo, al panorama contemporaneo della Biennale, passando per il gotico settecentesco fino al modernismo di Carlo Scarpa.

Per questo diventa il luogo ideale dove vivere la città lagunare in tutti i periodi dell’anno, ma anche e soprattutto in occasione del Festival di Venezia, perché in esso vive lo spirito e la tradizione millenaria della Serenissima, ma lontano dai clamori e dal caos fastidioso. L’atmosfera creata in questo luogo, tra oggetti d’arte e di design, è calda e accogliente, ricca di bellezza e di calma.

Nel Violino d’Oro ogni tessuto, mobile, piatto o cristallo è realizzato tra Venezia e la Toscana: dai broccati di Rubelli, ai lampadari di Venini, dai piatti di Ginori alle lampade artistiche in vetro riciclato di Murano.

Si scelgono oggetti che resistano alla prova del tempo, realizzati localmente con materiali naturali di alta qualità, privilegiando la sostenibilità e l’etica per un approccio al viaggiare più consapevole e responsabile.

Il ristorante, Il Piccolo, con i suoi otto tavoli e due Executive Chef (uno dedicato ai salati e l’altro ai dolci) immagina una cucina dai sapori tradizionali veneziani che possa essere anche plant-based.

Che cos’è la Collezione Em

La storia della famiglia Maestrelli nell’ospitalità inizia oltre trent’anni fa, quando Egiziano

Maestrelli acquista il Grand Hotel Minerva a Firenze, albergo dai tempi del grand tour, di fianco

alla Cattedrale di Santa Maria Novella.

È però sua figlia Elena a trasformare questa eredità in una passione e a dare vita a quella che oggi è Collezione Em, affiancata dalla nipote Sara e dal figlio Nicolò. La collezione si è evoluta, rimanendo fedele a un’idea di ospitalità autentica e radicata nei luoghi del cuore: “Case, create in luoghi che ci appartengono e ai quali siamo profondamente legati”, racconta Sara Maestrelli.

Oggi la Collezione Em comprende cinque hotel, tra cui il Violino d’Oro, aperto a novembre 2024. La filosofia che la anima punta sulla cura dei dettagli, sull’attenzione meticolosa all’esperienza degli

ospiti in ogni momento del soggiorno e sulla valorizzazione dell’artigianato e delle tradizioni locali.