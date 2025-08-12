Scacchi, fiori e mattoni: la facciata che osa

Pubblicato: 12 Agosto 2025 22:35

Costruita tra il 1883 e il 1885 nel quartiere di Gràcia, Casa Vicens è il debutto in grande stile di Antoni Gaudí. Un progetto giovane ma già audace, pensato come residenza estiva per l’agente di cambio Manuel Vicens i Montaner, quando Gràcia era ancora una fuga chic dalla Barcellona cittadina. Qui Gaudí mescola senza timore suggestioni arabe, profumi d’Oriente, accenni di Persia e India, e persino un tocco di Giappone. Il tutto shakerato con il modernismo catalano nascente e condito da quella fantasia teatrale che diventerà la sua firma inconfondibile.
Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.