Scacchi, fiori e mattoni: la facciata che osa

Costruita tra il 1883 e il 1885 nel quartiere di Gràcia, Casa Vicens è il debutto in grande stile di Antoni Gaudí. Un progetto giovane ma già audace, pensato come residenza estiva per l’agente di cambio Manuel Vicens i Montaner, quando Gràcia era ancora una fuga chic dalla Barcellona cittadina. Qui Gaudí mescola senza timore suggestioni arabe, profumi d’Oriente, accenni di Persia e India, e persino un tocco di Giappone. Il tutto shakerato con il modernismo catalano nascente e condito da quella fantasia teatrale che diventerà la sua firma inconfondibile.