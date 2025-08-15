Appartamento di lusso a Brera, luce e design firmati Andrea Auletta

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

IPA Living / Chiara Cadeddu La zona living, cuore della casa, con camino, libreria su misura e arredi in tonalità chiare

Nel cuore di Brera, a Milano, prende vita un progetto residenziale che unisce eleganza raffinata e luminosità scenografica. L’interior designer Andrea Auletta ha trasformato un appartamento in un gioiello di design, dove la luce diventa protagonista assoluta, valorizzando arredi d’autore, linee sobrie e un comfort avvolgente.

Un’abitazione che respira contemporaneità pur mantenendo un’anima accogliente, frutto di un ripensamento totale degli spazi dopo l’acquisizione dell’unità adiacente. La trasformazione è stata radicale, studiata nei minimi dettagli per offrire un’esperienza abitativa che unisce estetica, funzionalità e benessere.

Un dialogo tra luce, materia e colore

Il tocco distintivo di Andrea Auletta si manifesta nella gestione magistrale della luce, concepita non solo come elemento funzionale, ma come fattore determinante nella composizione d’arredo. La luce naturale, filtrata da ampie finestre, penetra in ogni stanza, creando atmosfere diverse a seconda dell’ora del giorno.

La palette cromatica, giocata su un bianco caldo materico, conferisce alle pareti una trama profonda e avvolgente, capace di ampliare visivamente gli spazi e riflettere la luce in modo armonioso. Questo sfondo neutro è interrotto da tocchi di colore che definiscono gli ambienti, come il blu-grigio scuro dello studio, coordinato con i tessuti di divani e tendaggi, o la raffinata raffia color antracite che riveste l’ingresso, regalando un’esperienza visiva unica fin dal primo passo.

Particolare attenzione è stata data anche all’illuminazione artificiale, calibrata per valorizzare materiali e volumi. Luci a incasso, lampade da terra e sospensioni di design contribuiscono a creare scenografie luminose che cambiano con le esigenze del momento.

Spazi conviviali e dettagli di stile

L’appartamento di Brera è un inno alla socialità e al relax. La zona living, cuore pulsante della casa, è concepita come uno spazio ampio e accogliente, ideale per ospitare amici e familiari. Qui, il camino diventa il fulcro visivo attorno al quale si sviluppa l’ambiente, affiancato da una generosa libreria che funge da elemento d’arredo e da contenitore funzionale. Ogni ripiano ospita non solo libri, ma anche oggetti d’arte e ricordi di viaggio, creando un racconto visivo che riflette la personalità dei proprietari.

I colori chiari, scelti anche per la camera da letto, amplificano la sensazione di calma e pulizia delle forme. Tessuti morbidi, biancheria pregiata e un’illuminazione soffusa trasformano la stanza in un rifugio intimo.

La sala da pranzo accoglie gli ospiti attorno all’iconico tavolo ellittico Tulip di Eero Saarinen, un capolavoro di design senza tempo. Le sedute coordinate, dalle linee pulite, completano uno spazio che invita alla convivialità senza rinunciare all’eleganza.

Anche i bagni sono ambienti di grande cura: nel principale, il grande specchio circolare riflette la pietra scura delle pareti e il piano in legno del lavabo, creando un raffinato gioco di riflessi e texture. Nel secondo bagno, il contrasto armonioso tra specchio quadrato, antine in legno e pietra del lavabo dimostra come anche gli spazi più piccoli possano essere trasformati in luoghi di benessere e stile.

La qualità è garantita da brand come Salvatori per vasche e lavabi, Fantini per la rubinetteria, Dada per la cucina e Dedar e Rubelli per i tessuti, a testimonianza di una ricerca accurata dei materiali e delle finiture.

Il valore del su misura e la vista incantevole

Uno degli aspetti più distintivi di questo progetto è l’approccio sartoriale al design. Come sottolinea Auletta: “Molti arredi sono stati realizzati su disegno per caratterizzare in maniera unica alcuni ambienti”. La personalizzazione ha permesso di creare soluzioni perfettamente integrate con lo spazio, come armadiature a tutta altezza, librerie su misura e mobili multifunzionali che ottimizzano la fruibilità degli ambienti.

Accanto a questi elementi si trovano pezzi iconici e oggetti raccolti durante i viaggi dei proprietari, selezionati non solo per il loro valore estetico ma anche per il legame affettivo. Questo mix di elementi crea un ambiente vivo, dove ogni dettaglio ha un significato preciso.

Un ulteriore valore aggiunto è dato dalla terrazza, arredata con panche e tavolino in teak firmati Unopiù, incorniciata da arbusti rigogliosi e con vista sull’Orto Botanico di Brera. Questo spazio esterno, oltre a fungere da oasi verde privata, è un’estensione naturale della zona giorno, ideale per colazioni all’aperto, momenti di lettura o serate estive in compagnia. La relazione tra interno ed esterno è fluida, e la natura diventa parte integrante della quotidianità domestica.

Un’oasi urbana di rara bellezza

Questo appartamento a Brera rappresenta un perfetto esempio di come architettura d’interni, design su misura e contesto urbano possano fondersi per creare un luogo unico. L’equilibrio tra luce, materia e colore, unito alla qualità dei materiali e alla cura sartoriale degli arredi, restituisce un ambiente sofisticato ma mai eccessivo, capace di accogliere e far sentire a casa.

In un quartiere dove arte, moda e cultura si intrecciano, questa abitazione si distingue come rifugio di stile e serenità, un microcosmo luminoso e armonico che dialoga costantemente con la città e con il verde circostante. Un luogo dove il design incontra la vita quotidiana, trasformandola in un’esperienza di pura bellezza.