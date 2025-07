Rifugio di design nella campagna di Minorca, tra tradizione e comfort

Daniel Schäfer L’ingresso della casa con portone bianco e patio in cotto, immerso nel verde mediterraneo

Nell’idilliaca campagna di Minorca, l’architetto argentino Luis Laplace ha trasformato un ex caseificio in un rifugio eclettico, perfetto per chi cerca un’oasi di comfort e design immersa in un contesto rurale autentico.

Il progetto di restauro di un ex caseificio nell’entroterra minorchino è l’esempio perfetto di ciò che può generare il connubio tra tradizione e modernità. Qui elementi originali, come le pareti in pietra e le travi a vista, restituiscono l’autenticità del luogo e si sposano alla perfezione con le scelte di design che lo rendono di classe e senza tempo.

Daniel Schäfer

L’architetto Laplace, attento all’uso di materiali naturali e tecniche locali, ha collaborato con artigiani per rinnovare l’edificio senza compromettere il suo legame con la storia.

Interni tra modernariato e artigianato locale

Gli interni sono caratterizzati da uno stile che unisce pezzi iconici di modernariato con tessuti e artefatti locali. Grandi finestre e aperture creano continuità tra gli spazi interni ed esterni, donando alla casa uno sguardo unico sul paesaggio mediterraneo e sfruttando al massimo la luce naturale dell’isola.

Daniel Schäfer

È soprattutto nei dettagli che si vede l’impronta di Laplace: opere d’arte della sua collezione personale adornano le pareti, mentre i tessuti naturali come lino e cotone aggiungono una sensazione di freschezza e comfort.

Uno degli spazi più sorprendenti della casa è senza dubbio il bagno, dove l’architetto ha introdotto un elemento davvero unico: il grande vetro giallo della doccia walk-in, che crea un effetto “color block” tra i colori neutri dell’intonaco e delle mattonelle, trasformando così la stanza in una vera e propria installazione artistica. È un tocco audace che dimostra come anche un solo elemento possa trasformare radicalmente la percezione di un ambiente, rendendolo unico e indimenticabile.

Daniel Schäfer

Un giardino mediterraneo per il relax assoluto

Daniel Schäfer

All’esterno, il giardino mediterraneo è stato progettato per integrarsi armoniosamente con il paesaggio. Piante autoctone, come ulivi e arbusti aromatici, circondano la piscina in muratura dal fondale smeraldo, che richiama l’acqua delle più belle calette dell’isola.

Questa zona invita al relax e alla contemplazione, offrendo un’oasi di pace dove disconnettersi dal caos della vita quotidiana. La piscina rustica e il design essenziale dell’area esterna sono un chiaro esempio della semplicità e della purezza che caratterizzano l’intero progetto.

Daniel Schäfer

Consigli per un perfetto rifugio nella campagna mediterranea

Mantenere l’autenticità: conservare elementi storici dell’edificio, come pietre e travi a vista, aggiunge fascino e autenticità alla vostra casa. Materiali naturali: optate per materiali che mantengano un aspetto naturale e rustico, come l’intonaco a calce e i pavimenti in cotto. Palette di colori neutri: toni come bianco, beige e avorio creano un’atmosfera rilassante e luminosa. Aggiungete tocchi di colore con elementi d’arredo, tappeti, poltroncine e stampe vivaci per evitare un effetto troppo spento. Librerie e mobili in muratura: soluzione tipica delle case rustiche e di campagna, permette di personalizzare gli spazi, sfruttando al meglio ogni angolo e offrendo un effetto visivo di continuità e armonia con le pareti. Lampade in paglia intrecciata: ideali per mantenere uno stile naturale e accogliente. La luce filtrata da questi materiali crea giochi di ombre suggestivi, aggiungendo calore all’ambiente e portando un tocco artigianale e autentico.

Daniel Schäfer

Questa incredibile dimora mostra come una ristrutturazione possa rispettare l’essenza storica di un edificio e, al contempo, offrire il massimo del comfort moderno.

Se stai pensando di dare nuova vita a una casa di vacanza, prendi ispirazione dalla raffinatezza e dalla sensibilità di questo progetto. Trasformare un vecchio edificio in un rifugio elegante e contemporaneo, senza perdere il legame con la tradizione, è possibile, e questa casa ne è la dimostrazione perfetta: un luogo dove passato e presente si fondono armoniosamente, creando uno spazio ideale per rilassarsi e riconnettersi con la natura.