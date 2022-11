Arredo bagno: gli stili di tendenza del 2023

Fonte: iStock

Il 2023 si conferma l’anno migliore per il design, con tanti nuovi stili per l’arredo bagno. L’angolo della casa in cui ci sentiamo più a nostro agio, fra relax e momenti di solitudine, diventa il luogo perfetto in cui sperimentare nuove forme di arredamento, fra presente e passato. Dai rivestimenti ai mobili, il nuovo anno ci regala tante ispirazioni per rinnovare o creare da zero il nostro bagno. Scopriamo le migliori, dallo stile nordico a quello rustico chic.

Arredo bagno in stile nordico, semplicità essenziale

Minimalismo e toni neutri: sono questi i punti chiave di un arredo bagno in stile nordico. Il bianco, il nero e il grigio sono i colori dominanti nei rivestimenti, con piastrelle che regalano una eleganza senza tempo, creando un ambiente accogliente, ma soprattutto moderno. Come i rivestimenti della collezione Stone di Montanari Ceramiche, disponibili in tante sfumature e nuance, dal grigio scuro al bianco ottico, capaci di sfruttare la bellezza e il fascino stilistico dell’ardesia, una pietra straordinaria.

Se la palette di colori è ben chiara, per gli arredi bagno in stile moderno c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il 2023 porta con sé la voglia di unire funzionalità e bellezza, con linee essenziali ed eleganti. Per l’occasione Montanari Ceramiche propone composizioni bagno che uniscono la grazia di specchi grandi, la funzionalità di mobili in cui riporre tutto in ordine e il fascino di colori che donano un tocco di eleganza. Come quella della composizione bagno Pulse.

Per uno stile moderno non può mancare una rubinetteria essenziale. Dal miscelatore monoforo lavabo a controllo elettronico al set colonna termostatica quadra Laura da abbinare a sanitari sospesi e dalle forme squadrate, lavabi ovali o da incasso e piatti doccia in ceramica dal design modernissimo.

Arredo bagno in stile vintage, eleganza senza tempo

Nel 2023 torna di moda anche l’arredo bagno in stile vintage, con tante proposte by Montanari Ceramiche per restare sempre al passo coi tempi. Parliamo di uno stile autentico e dal sapore retrò, senza rinunciare mai alla classe e alla funzionalità. In una nuance che avvolge e con una forma morbida, il lavabo modello Pegasus è ciò che serve per un arredamento bagno vintage. Linee stondate e morbide che vengono riproposte anche nei piatti doccia e nella rubinetteria, con modelli come la batteria lavabo collo girevole cromo serie 800 e il piatto doccia serie Zeroquattro curvo. Il dettaglio in più? Il porta sapone in vetro satinato, in offerta sul sito di Montanari Ceramiche insieme a tantissimi altri prodotti.

Arredo bagno in stile rustico chic, tante sfumature e interpretazioni

Un po’ country e un po’ moderno, lo stile rustico chic per l’arredo bagno non passa mai di moda e torna anche nel 2023 con tantissime proposte e varianti interessanti. I materiali naturali, come la pietra, dominano l’arredamento, abbinati a uno stile essenziale e di ispirazione nordica. Il bello di questo stile è che si può declinare in tanti modi diversi in base ai propri gusti e desideri. Per chi ama l’etnico, Montanari Ceramiche offre piastrelle con decori geometrici, mentre il rivestimento Bloom soft è un concentrato di originalità e grazia. In generale il consiglio è quello di mescolare elementi più moderni e funzionali con altri vintage, creando contrasti e accostamenti particolari e di carattere. Se la colonna sospesa dà spazio a tantissime interpretazioni, wc e bidet della serie Tulip restano una piacevole garanzia.