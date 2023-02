Dieta, le migliori della settimana dal 6 al 19 febbraio

Seguire una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per il nostro benessere, nonché il primo segreto per ritornare in forma senza troppa fatica, assieme ad un po’ di attività fisica. Ma qual è la giusta alimentazione per ogni nostra esigenza? Scopriamo i migliori consigli degli esperti per perdere peso in fretta e star bene.

La dieta contro l’osteoporosi

L’osteoporosi è una patologia caratterizzata dalla perdita di densità delle ossa e da una loro conseguente fragilità, che porta ad un maggior rischio di fratture. Si tratta di un problema spesso legato all’età, ma questo non significa che non lo si possa prevenire grazie all’alimentazione. Il Ministero della Salute ha diffuso un interessante opuscolo intitolato Aiuta le tue ossa! A tavola, con attività fisica e sole – Osteoporosi e stili di vita, dove possiamo trovare alcune linee guida da seguire per il nostro benessere.

In una dieta contro l’osteoporosi, non si può che prestare particolare attenzione al calcio: tra le principali fonti di questo prezioso minerale troviamo il latte e i suoi derivati, ma ne sono ricchi anche alimenti come il pesce azzurro, i polpi, i calamari, i gamberi, la frutta secca, i legumi e alcune verdure come la rucola, le cime di rapa, i carciofi e gli spinaci. Per far sì che il nostro corpo assorba bene il calcio, è meglio evitare la sua assunzione in concomitanza con cibi contenenti ossalati e grandi quantità di sodio.

Cottura al vapore, perché fa così bene

Non solo ciò che mangiamo, ma anche come lo prepariamo: il metodo di cottura può essere molto importante per la nostra salute. E la cottura al vapore è forse la migliore per preservare la maggior parte dei nutrienti contenuti negli alimenti freschi, senza fare uso di condimenti grassi come l’olio e il burro. Allo stesso modo, pur utilizzando una temperatura inferiore ai 100°C, permette comunque di distruggere i batteri patogeni. Come funziona? Gli ingredienti vengono posizionati in un cestello e si cuociono mediante il vapore scaturito dal riscaldamento dell’acqua contenuta nella pentola sottostante.

Questo metodo di cottura è l’ideale per qualsiasi tipo di pietanza, persino il pane e i dolci, anche se generalmente viene utilizzato per la verdura (in alternativa alla classica lessatura). Uno degli svantaggi principali è il tempo: poiché si raggiungono temperature inferiori ai 100°C, ci vuole parecchio per cucinare a puntino gli alimenti. Un segreto per ridurre i tempi di cottura consiste nel tagliare il cibo a fettine o a piccoli pezzi.

Vitamina D, un vero toccasana

In una dieta equilibrata, dovremmo fare attenzione ad apportare al nostro organismo tutti i nutrienti. La vitamina D è molto importante per la salute: favorisce il processo di mineralizzazione delle ossa, interviene anche sul sistema immunitario e modula la risposta infiammatoria del corpo. Alcuni studi dimostrano poi la sua utilità per preservare la fertilità femminile, evidenziando una correlazione tra una sua carenza e la comparsa di sintomi tipici della sindrome dell’ovaio policistico, ma anche la presenza di una riserva ovarica inferiore.

Come assumere maggiori quantità di vitamina D? Il primo consiglio consiste nel farsi una bella passeggiata all’aria aperta: ben il 90% di questa vitamina viene prodotta dal nostro organismo alla semplice esposizione al sole. Per quanto riguarda invece l’alimentazione, possiamo introdurre nella nostra dieta il pesce grasso, il fegato, il tuorlo d’uovo, il cioccolato, i funghi e alcuni tipi di frutta e verdura.