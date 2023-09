Tè, il benessere in foglia

Colesterolo alto? Bevi il tè!

Una tazza di tè non è solo una bevanda con cui svegliarsi, rilassarsi o di cui fruire per accompagnare merende e momenti di condiviose. Come approfondiremo insieme, è anche un alimento interessante e ricco di benefici che unisce culturalmente varie parti del mondo che lo utilizzano da tempi antichissimi o che lo hanno scoperto in epoca più recente.

Cos’è il tè

Il tè, conosciuto scientificamente come Camellia sinensis, è una pianta perenne originaria dell’Asia orientale. Le foglie di tè, essenziali per la preparazione della bevanda, vengono raccolte da questa pianta sempreverde. Esistono varie sottospecie di Camellia sinensis, che danno origine alle diverse varietà di tè: il tè verde, il tè nero, il tè oolong e il tè bianco. Le foglie di tè vengono raccolte e poi sottoposte a processi di ossidazione, fermentazione e essiccazione, che determinano il tipo di tè prodotto.

Come si ottengono le varietà di tè

Il mondo del tè è incredibilmente diversificato, con una vasta gamma di varietà che variano in base al luogo di coltivazione, al metodo di produzione e al livello di ossidazione delle foglie. Il tè verde, ad esempio, è noto per le sue foglie non ossidate e il colore verde brillante, mentre il tè nero è completamente ossidato, risultando in un colore scuro e un sapore robusto. Il tè oolong, intermedio tra il tè verde e il tè nero, subisce un processo di ossidazione parziale, mentre il tè bianco è fatto con giovani germogli non ancora completamente aperti. Ogni varietà offre un’esperienza unica in termini di gusto, aroma e colore.

Proprietà nutrizionali del tè

Il tè è ricco di sostanze benefiche per il corpo umano. Contiene polifenoli, che sono potenti antiossidanti che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo. Inoltre, è una fonte naturale di fluoro e minerali come il potassio, il calcio e il manganese. Senza calorie o grassi, il tè è una bevanda ideale anche per chi è a dieta.

I benefici del tè

I benefici del tè per la salute sono stati oggetto di numerosi studi scientifici. Le proprietà antiossidanti del tè possono aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache, abbassare la pressione sanguigna e migliorare la funzione cerebrale. Inoltre, il tè è associato a una riduzione del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e può aiutare nella perdita di peso grazie al suo effetto termogenico, che accelera il metabolismo.

Tè nero : realizzato con foglie di tè fermentate, il tè nero ha il più alto contenuto di caffeina e costituisce la base per tè aromatizzati come il chai, insieme a alcuni tè istantanei. Studi hanno dimostrato che il tè nero può proteggere i polmoni dai danni causati dall’esposizione al fumo di sigaretta. Potrebbe anche ridurre il rischio di ictus;

: realizzato con foglie di tè fermentate, il tè nero ha e costituisce la base per tè aromatizzati come il chai, insieme a alcuni tè istantanei. Studi hanno dimostrato che il tè nero dai danni causati dall’esposizione al fumo di sigaretta. Potrebbe anche ridurre il rischio di ictus; Tè bianco : non curato e non fermentato. Uno studio ha dimostrato che il tè bianco ha le proprietà anticancerogene più potenti rispetto ai tè più processati;

: non curato e non fermentato. Uno studio ha dimostrato che il tè bianco ha le più potenti rispetto ai tè più processati; Tè oolong : in uno studio sugli animali, è stato osservato che quelli che assumevano antiossidanti provenienti dal tè oolong avevano livelli più bassi di colesterolo cattivo . Una varietà di oolong, il Wuyi, è ampiamente pubblicizzata come integratore per la perdita di peso, ma la scienza non ha ancora confermato queste affermazioni;

: in uno studio sugli animali, è stato osservato che quelli che assumevano antiossidanti provenienti dal tè oolong avevano livelli più bassi di . Una varietà di oolong, il Wuyi, è ampiamente pubblicizzata come integratore per la perdita di peso, ma la scienza non ha ancora confermato queste affermazioni; Tè pu-erh: realizzato da foglie fermentate e invecchiate. Considerato un tè nero, le sue foglie vengono pressate. Uno studio sugli animali ha mostrato che gli animali che assumevano il pu-erh avevano meno aumento di peso e colesterolo ridotto.

Controindicazioni

Nonostante i suoi numerosi benefici, il tè non è adatto a tutti in ogni situazione. L’eccessivo consumo di tè può portare a problemi di sonno a causa della caffeina contenuta nella bevanda. Inoltre, per alcune persone, l’alta concentrazione di fluoro nel tè può portare a problemi dentali se consumato in grandi quantità.

Come preparare il tè

Tè verde

Quantità: Usa circa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua.

Usa circa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua. Temperatura: Riscalda l’acqua fino a circa 75-85°C. L’acqua non dovrebbe bollire per il tè verde.

Riscalda l’acqua fino a circa 75-85°C. L’acqua non dovrebbe bollire per il tè verde. Tempo di Infusione: Lascia in infusione il tè verde per circa 2-3 minuti. L’infusione troppo lunga può renderlo amaro.

Tè nero

Quantità: Usa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua.

Usa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua. Temperatura: L’acqua per il tè nero dovrebbe essere bollente, a circa 90-95°C .

L’acqua per il tè nero dovrebbe essere bollente, a circa 90-95°C . Tempo di Infusione: Lascia in infusione il tè nero per circa 3-5 minuti. Puoi aumentare o diminuire il tempo a seconda di quanto forte desideri il tè.

Tè bianco

Quantità: Usa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua.

Usa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua. Temperatura: Riscalda l’acqua a circa 70-80°C, appena sotto il punto di ebollizione.

Riscalda l’acqua a circa 70-80°C, appena sotto il punto di ebollizione. Tempo di Infusione: Lascia in infusione il tè bianco per circa 4-5 minuti. Poiché è delicato, evita di lasciarlo in infusione troppo a lungo.

Tè oolong

Quantità: Usa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua.

Usa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua. Temperatura: L’acqua per il tè oolong dovrebbe essere a circa 85-90°C.

L’acqua per il tè oolong dovrebbe essere a circa 85-90°C. Tempo di Infusione: Lascia in infusione il tè oolong per circa 4-7 minuti. Puoi regolare il tempo in base al tuo gusto personale.

Tè pu-erh

Quantità: Usa circa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua.

Usa circa una bustina di tè o un cucchiaino di foglie di tè per ogni tazza (240 ml) d’acqua. Temperatura: Riscalda l’acqua a circa 95-100°C, vicino al punto di ebollizione.

Riscalda l’acqua a circa 95-100°C, vicino al punto di ebollizione. Tempo di Infusione: Lascia in infusione il tè pu-erh per circa 3-5 minuti per le varietà giovani, o anche più a lungo (fino a 10 minuti) per le varietà invecchiate.

Tradizioni e rituali

In apertura, si era accennato al tè come alimento culturalmente radicato in diverse parti del mondo. Ecco alcuni esempi di tradizioni e rituali storicamente legati al tè che ne evidenziano l’importanza.

Giappone: la cerimonia del tè

In Giappone, il tè non è solo una bevanda, ma un’arte che viene celebrata attraverso la Cerimonia del Tè o Chanoyu. Questa cerimonia, che ha radici nel XIV secolo, coinvolge una serie di gesti rituali che celebrano l’armonia, la rispetto, la purezza e la tranquillità. Il tè viene preparato e servito con grande attenzione ai dettagli, diventando un’esperienza meditativa per i partecipanti.

Inghilterra: il tè delle cinque

L’Inghilterra è famosa per la sua tradizione del tè delle cinque, un rituale che ha radici nel XIX secolo. Questa tradizione prevede il consumo di tè accompagnato da una selezione di dolci, come biscotti, torte e scones, serviti tra le 16:00 e le 17:00. È un momento sociale in cui le persone si riuniscono per condividere storie e chiacchierare mentre gustano il tè e le prelibatezze.

Marocco: il tè alla menta

Il tè alla menta è una bevanda tradizionale in Marocco e in molte altre parti del Nord Africa. Viene preparato con tè verde, menta fresca e zucchero. La preparazione e il servizio del tè alla menta sono un’arte in sé, con il tè versato da una certa altezza per creare una schiuma sulla superficie della tazza. Questa bevanda è spesso offerta come segno di ospitalità e viene condivisa tra gli amici e la famiglia.

Tibet: il bur butter tea

Nel Tibet, il tè assume una forma unica con il Bur Butter Tea. Questa bevanda viene preparata mescolando il tè nero con burro di yak e sale. È una bevanda ricca di calorie e grassi, ideale per le rigide condizioni climatiche dell’Himalaya. Il bur butter tea è spesso servito durante le cerimonie e rappresenta un segno di ospitalità.

Cina: il Gongfu Cha

In Cina, il tè è spesso preparato secondo la tradizione del Gongfu Cha, che si traduce in “abilità con il tè”. Questo rituale coinvolge una serie di passaggi precisi nella preparazione del tè, come il risciacquo delle foglie e le brevi infusioni multiple. Il Gongfu Cha è particolarmente associato ai tè oolong e ai tè Pu-erh, e l’arte richiede pratica e maestria per essere eseguita correttamente.

Russia: il Samovar e il tè nero russo

In Russia, il tè è spesso preparato in un samovar, un antico dispositivo per riscaldare l’acqua. Il tè nero russo è tradizionalmente forte e viene servito con zucchero, marmellata e fette di limone. È spesso accompagnato da dolci tradizionali russi come i blini (frittelle) e i pirozhki (piccoli panini ripieni).

Taiwan: bubble tea

Il bubble tea, è diventato una bevanda popolare in tutto il mondo, ma ha origini a Taiwan. Questa bevanda fredda è preparata con tè nero o verde, latte, zucchero e tapioca. È servito con una cannuccia larga attraverso la quale è possibile aspirare le perle di tapioca, creando una sensazione unica mentre si beve il tè.

Tibet: po cha

Oltre al bur butter tea, in Tibet viene consumato anche il Po Cha. Questa è una miscela di tè nero, sale, burro di yak e latte. Viene spesso bevuto in occasioni sociali e rappresenta un’importante tradizione culturale tibetana.

Argentina: il mate

In Argentina e in molte altre parti del Sud America, il mate è una bevanda popolare. Viene preparato con le foglie della pianta di yerba mate e viene servito in una tazza particolare chiamata mate. La bevanda è spesso condivisa tra amici e familiari, creando un momento sociale importante.

India: chai masala

In India, il Chai Masala è una bevanda popolare che combina tè nero con spezie come cannella, chiodi di garofano, zenzero e cardamomo. Questa bevanda aromatica è spesso preparata con latte e zucchero, creando una miscela di sapori intensi e speziati.

Ricette

Tè Glacé al Limone e Menta

Ingredienti: 4 bustine di tè nero o verde, 4 tazze (960 ml) d’acqua bollente, 1/2 tazza (100 g) di zucchero, succo di 4 limoni, una manciata di foglie di menta fresca, ghiaccio

Procedimento: metti le bustine di tè in una teiera e versa l’acqua bollente sopra di esse. Lascia in infusione per 3-5 minuti, quindi rimuovi le bustine di tè. Aggiungi lo zucchero al tè caldo e mescola finché non si dissolve completamente. Aggiungi il succo di limone e le foglie di menta fresca al tè. Lascia raffreddare a temperatura ambiente, poi metti in frigorifero per almeno un’ora per far raffreddare completamente. Servi il tè glacé in bicchieri pieni di ghiaccio. Puoi guarnire con fettine di limone e rametti di menta fresca.

Pollo al tè nero

Ingredienti: 4 bustine di tè nero, 2 tazze (480 ml) d’acqua bollente, 4 petti di pollo, 2 cucchiai di olio d’oliva, sale e pepe nero macinato fresco, a piacere, succo di mezzo limone, erbe fresche tritate (come prezzemolo o timo) per guarnire

Procedimento: metti le bustine di tè nero in una teiera e versa l’acqua bollente sopra di esse. Lascia in infusione per 5-7 minuti. Rimuovi le bustine di tè e lascia raffreddare l’infuso leggermente. In una padella, scaldare l’olio d’oliva a fuoco medio-alto. Aggiungi i petti di pollo e cuocili fino a quando sono dorati da entrambi i lati, circa 4-5 minuti per lato. Versa l’infuso di tè nero sui petti di pollo. Copri la padella e lascia cuocere a fuoco medio-basso per altri 10-15 minuti o finché il pollo è cotto completamente. Spremi il succo di limone sopra il pollo e condisci con sale e pepe a piacere. Servi il pollo al tè nero caldo, guarnendo con erbe fresche tritate.

