Dieta, cosa accade al tuo corpo se elimini il lattosio

Cosa accade al tuo corpo quando elimini il lattosio? Sono sempre più le persone che scelgono di eliminare il latte e i suoi derivati dalla dieta.

Ma quali sono i pro e quali invece i contro? Il lattosio è contenuto in moltissimi alimenti, come i formaggi, lo yogurt e il burro, ma anche in cibi insospettabili come il pane in cassetta, i crackers, i wafer e gli hamburger del fast food. Considerato uno dei principali allergeni, spesso è accusato di provocare cattiva digestione e di causare problemi della pelle come acne e punti neri. Per questo motivo sempre più persone scelgono di eliminarlo dalla dieta.

Tutto questo comporta moltissimi cambiamenti nell’organismo, alcuni dei quai positivi, altri negativi. Per prima cosa si è al riparo da allergie e intolleranze, ma soprattutto da arrossamenti e sfoghi della pelle, che dopo pochi giorni dall’inizio di un regime alimentare senza lattosio, apparirà più sana, liscia e priva di imperfezioni.

Il lattosio spesso è alla base di un fastidioso gonfiore addominale e di disturbi gastrici. Migliorando la digestione, affronterete in maniera diversa anche il rapporto con il cibo e tutto il vostro organismo ne trarrà vantaggio. Inoltre i formaggi, soprattutto se consumati con pane e pasta, sono ricchi di grasso, che va a depositarsi proprio nei punti più indesiderati, come cosce, fianchi e glutei.

D’altra parte però eliminare completamente il lattosio potrebbe causare una carenza di vitamina D e calcio. La questione ha scatenato un acceso dibattito nel mondo scientifico. Secondo molti nutrizionisti comunque il calcio assunto tramite i latticini può essere compensato in modo efficace consumando altri cibi, come le verdure a foglia verde. Lo stesso discorso vale per la vitamina D che si trova anche nelle uova e nel pesce. Per scongiurare il pericolo di una carenza nutrizionale dunque basterebbe assumere gli alimenti giusti.