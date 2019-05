Dieta di Birmingham, perdi 2 chili in 3 giorni

editato in: da

I 20 cibi a calorie zero

Perdere 2 chili in 3 giorni è possibile grazie alla dieta Birmingham, un regime alimentare molto in voga negli Stati Uniti, dove viene consigliato ai medici per curare i pazienti obesi affetti da problemi cardiaci.

Conosciuta con il nome di Birmingham Heart Hospital Diet e Cardiac Unit of UAB Hospital Diet, questa dieta consente di dimagrire in tempi brevi, senza però andare ad intaccare la salute, proteggendo il cuore e prevenendo ictus e diabete. Dura solamente tre giorni e prevede il consumo di alimenti proteici e con un alto potere saziante, limitando invece i grassi e i carboidrati. Trascorsi questi tre giorni, sarà possibile riprendere ad alimentarsi normalmente, inserendo nei pasti tutti i cibi.

Poiché prevede forti limitazioni e un contenuto calorico ridotto (circa 1000 kcal al giorno), la dieta Birmingham si può seguire per un tempo brevissimo pari a tre giorni. Potete sfruttare questo schema alimentare ogni volta che vi sentite gonfi o che volete perdere qualche chilo, per un massimo di quattro volte al mese. Come sempre, prima di iniziare la dieta, è fondamentale contattare uno specialista per ricevere tutte le informazioni necessarie e scoprire se si tratta di un regime compatibile con le proprie esigenze.

Come funziona le dieta Birmingham? Se volete dimagrire in modo efficace dovrete puntare su menù iperproteici, consumando carne magra e pesce ricco di Omega 3, ma anche legumi, fonti di proteine vegetali. Evitate invece tutti i cibi ricchi di amidi e con un alto indice glicemico, portando a tavola ogni giorno almeno cinque porzioni di frutta e verdura, ricche di fibre e acqua.

A colazione assaporate uno yogurt bianco, con frutta di stagione e una spremuta d’arancia fresca. A pranzo gustate un’orata al cartoccio condita con erbette e contorno di ortaggi cotti a vapore, mentre a cena potete concedervi petto di pollo cotto alla piastra con verdure grigliate condite con un filo d’olio extravergine d’oliva e aceto balsamico.