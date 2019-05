Dieta antiallergica: ti sgonfi e perdi peso

editato in: da

Con la dieta antiallergica è semplice combattere le allergie di stagione, ma anche perdere peso e sgonfiarsi.

L’arrivo della primavera porta con sè la voglia di tornare in forma, ma anche i pollini che spesso sono i responsabili di fastidiose reazioni allergiche. Occhi che lacrimano, starnuti e infiammazioni sono solo alcuni dei sintomi di questo problema che colpisce moltissime persone. La soluzione passa anche attraverso la tavola, con una dieta che consente di contrastare le allergie e di perdere qualche chilo.

Largo spazio dunque ai cereali integrali, ricchi di sali minerali, vitamine e soprattutto fibre insolubili, che migliorano il transito intestinale, riducono il gonfiore della pancia e aiutano ad eliminare le tossine. Si possono accompagnare alle proteine, vegetali o animali, sempre magre. I legumi e il tofu sono ottimi perché contengono pochissime calorie e un alto potere saziante, mentre il pesce magro è ricco di grassi Omega 3, utili per ridurre le infiammazioni.

Per contrastare l’instamina optate per frutta e verdura ricca di vitamina C, come cavoli, spinaci, broccoli, prezzemolo, ribes nero, agrumi. Per depurare l’organismo e riattivare il metabolismo non fatevi mancare una dose di miso e di alghe, cibi detox e con tantissime proprietà benefiche. La dieta antiallergica punta anche a limitare o eliminare gli alimenti che possono aumentare i sintomi delle allergie. Si tratta di bevande alcoliche, salumi, latticini e prodotti trasformati, ricchi di sale e zuccheri.

Ogni giorno vanno consumate almeno cinque porzioni di frutta e verdura, sia cotta che crude. Come funziona la dieta antiallergica? A colazione gustate una tazza di tè verde, un frullato di frutta e due fette biscottate integrali. A pranzo puntate su un piatto di spaghetti integrali conditi con zucchine e salmone affumicato, mentre a cena assaporate una zuppa di legumi con crostini al kamut. Per la merenda scegliete una tisana sgonfia pancia oppure un frutto di stagione.