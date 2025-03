Sos ragadi sulle mani, le migliori creme riparatrici ed efficaci da usare subito

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Le ragadi delle mani sono delle piccole lesioni cutanee che compaiono come dei veri e propri tagli dolorosi sulla superficie della pelle. Queste piccole fissurazioni sono spesso provocate da fattori esterni come il freddo intenso, il vento e l’umidità ridotta, ma anche l’utilizzo di detergenti aggressivi e poco rispettosi del film idrolipidico della pelle può predisporre a questa situazione. Le ragadi provocano non solo disagio, ma possono interferire con le attività quotidiane o lavorative e, se non trattate, possono portare anche a infezioni localizzate. Fortunatamente, esistono prodotti salute e creme specifiche per riparare e proteggere la pelle delle mani, favorendone la guarigione e prevenendo nuove lesioni.

Prodotti per le ragadi delle mani: come sceglierli e quali sostanze usare

Per scegliere le giuste creme efficaci per combattere e prevenire le ragadi delle mani è necessario selezionare il giusto mix di attivi e sostanze funzionali per idratare, lenire e favorire il ripristino della normale barriera cutanea danneggiata. In alcuni casi, possono essere presenti anche ingredienti leggermente antibatterici, utili a prevenire infezioni di tali lesioni.

Glicerina

La glicerina è una sostanza umettante, ovvero capace di attirare e trattenere l’umidità sulla pelle, mantenendola idratata e morbida a lungo. Si tratta di uno degli ingredienti più utilizzati per la formulazione di creme per le mani e per il corpo.

Urea

Utilizzando una giusta concentrazione, l’urea può essere un alleato indispensabile per combattere la secchezza della pelle. Infatti, questa sostanza è in grado di esfoliare delicatamente la cute secca e inspessita, favorendone la rigenerazione cutanea e la penetrazione di altri attivi idratanti e lenitivi.

Burro di Karitè

Si tratta di uno degli ingredienti naturali più utilizzati per favorire il nutrimento e il trofismo degli strati cutanei. Il burro di karité è ricco di vitamine e acidi grassi essenziali, che aiutano a nutrire in profondità la pelle, donandole elasticità e ripristinando la barriera protettiva fisiologica.

Oli vegetali

Che si tratti di olio di mandorle dolci, olio d’oliva o olio d’argan, queste sostanze grasse aiutano a nutrire in profondità la pelle, formando una barriera protettiva che ne riduce la perdita di umidità. Risultano quindi fondamentali all’interno di formulazioni pensate per l’idratazione e la cura delle mani.

Pantenolo

Il pantenolo, o provitamina B5, è conosciuto per le sue proprietà lenitive e rigeneranti. Infatti, quando viene inserito all’interno di formulazioni topiche per la pelle, aiuta a ridurre le infiammazioni e promuove la guarigione di lesioni cutanee.

Ceramidi

Ultimi ma non per importanza sono i ceramidi, dei lipidi naturali che aiutano a ristrutturare la fisiologica barriera cutanea, impedendo disidratazione e proteggendo la cute dagli agenti nocivi esterni, come vento, freddo e secchezza. Molto spesso questi ingredienti sono presenti anche all’interno di detergenti, in modo da impedire un’azione aggressiva sulla cute.

I migliori prodotti per le ragadi delle mani

Di seguito una selezione con i migliori prodotti per combattere le ragadi delle mani:

Dermovitamina Ragadi Geloni Crema Mani

Dermovitamina Ragadi Geloni Crema Mani è una formulazione utile per prevenire e trattare non solo le ragadi, ma anche i geloni, le screpolature e le fissurazioni di mani e piedi. La sua formula contiene ceramidi, oli vegetali, vitamina E e pantenolo, che insieme lavorano sinergicamente per ripristinare la barriera epidermica e favorire il microcircolo periferico. Tutto ciò permette di avere un’efficace azione riparatrice ed elasticizzante della cute.

CeraVe Kit Crema Mani Riparatrice

Questa formulazione per le mani è ideale per combattere la cute secca e screpolata. La particolarità dei prodotti CeraVe e l’utilizzo dei ceramidi, abbinati all’azione idratante e lenitiva dell’acido ialuronico. La loro sinergia permette di mantenere intatta la barriera protettiva della pelle, garantendo allo stesso tempo un’idratazione duratura ma senza ungere la cute delle mani.

Neutrogena Formula Norvegese Crema Mani

Neutrogena Formula Norvegese Crema Mani è un prodotto per le ragadi delle mani che offre un immediato sollievo e un’efficace azione ristrutturante degli strati più esterni della cute. La formula concentrata presenta al suo interno glicerina pura ad azione idratante intensa e vitamine, che lascia una pelle morbida e liscia.

Eucerin UreaRepair plus Handcreme 5%

Eucerin UreaRepair plus Handcreme 5% è una formulazione a base di ceramidi e urea, che agisce con un’efficace azione ristrutturante che permette di idratare in modo intenso e duraturo la pelle delle mani e trattenere sulla superficie le molecole d’acqua. La crema è utile per mani molto secche e ruvide.

Burt’s Bees® Crema mani idratante naturale

Burt’s Bees® Crema mani idratante naturale è un prodotto che contiene al suo interno olio di mandorle dolci e cera d’api al 99% naturali e utili per ammorbidire e nutrire la pelle delle mani. La formula cremosa e ricca lascia la pelle davvero idratata e delicatamente profumata.

Quando e come usarli

Per ottenere i migliori risultati dalle creme per il trattamento delle ragadi delle mani è importante seguire una serie di regole fondamentali:

Applicare la crema più volte al giorno , soprattutto dopo aver lavato le mani e prima di andare a letto. La notte, infatti, è un momento ideale per lasciare agire gli attivi nutrienti e farli penetrare in profondità nel derma.

, soprattutto dopo aver lavato le mani e prima di andare a letto. La notte, infatti, è un momento ideale per lasciare agire gli attivi nutrienti e farli penetrare in profondità nel derma. Massaggiare delicatamente una quantità adeguata di crema sulle mani , concentrandosi sulle parti più secche o con la presenza di ragadi. Assicurarsi, inoltre virgola che la crema sia completamente assorbita dalla pelle.

, concentrandosi sulle parti più secche o con la presenza di ragadi. Assicurarsi, inoltre virgola che la crema sia completamente assorbita dalla pelle. Durante le attività domestiche o lavorative, che richiedono l’utilizzo di detergenti o l’esposizione a sostanze irritanti, è bene munirsi di guanti protettivi .

. Di fondamentale importanza è l’ idratazione interna . Bere la giusta quantità d’acqua permette di mantenere idratati i tessuti, compresa la cute delle mani.

. Bere la giusta quantità d’acqua permette di mantenere idratati i tessuti, compresa la cute delle mani. Durante l’inverno, quando si è all’interno di ambienti chiusi eccessivamente secchi, può essere utile munirsi di umidificatori dell’aria.

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.