Come ricaricarsi di energia positiva in 5 mosse

Ricaricarsi di energia positiva è fondamentale con l’arrivo della bella stagione, per goderci al meglio le belle giornate e affrontare l’estate con lo spirito giusto. Il lavoro, tanti impegni, poco tempo a disposizione per rilassarsi e un’alimentazione sbagliata spesso possono causare un calo di energia. Durante il giorno ci sentiamo stanchi e affaticati, abbiamo difficoltà a concentrarci e tutto ci sembra difficile e insormontabile. Niente paura, si tratta di un problema passeggero che, affrontato nel modo giusto, può risolversi in pochissimo tempo. Se la stanchezza cronica può condizionare la qualità della nostra vita è anche vero che possiamo invertire la rotta, scegliendo di portare a tavola gli alimenti giusti e apportando alcune piccole modifiche alla nostra quotidianità. Pronti a ripartire col piede giusto? 5 mosse per ricaricarsi di energia positiva e sorridere di nuovo!

Migliorate la qualità del sonno

Dormire bene è fondamentale per affrontare con il giusto sprint le giornate. La mancanza di sonno infatti ci rende irritabili e nervosi, aumentando lo stress e l’ansia, in un circolo vizioso che, con il tempo, rischia di causare danni alla salute. Per migliorare la qualità del sonno è dunque importante mettere in pratica alcuni accorgimenti. Innanzitutto può rivelarsi utile creare una routine, compiendo ogni sera, prima di andare a letto, alcuni gesti. Ad esempio leggere un libro o farsi un bagno caldo può aiutare a rilassare corpo e mente in vista del riposo. Vanno evitati i dispositivi elettronici, in particolare il cellulare, e può essere utile praticare la respirazione profonda o lo yoga.

Mangiate i cibi giusti

Scegliere con cura gli alimenti che portiamo a tavola è fondamentale per fare il pieno di energia. Questo non significa rinunciare al gusto, al contrario, si può puntare su cibi che sono ricchi di sapore, ma anche di benefici. Un esempio? Un esempio? Müller I Feel Good Kefir, l’ideale per la colazione o per una pausa rinfrescante, 100% naturale e ricco di proteine.

Puntate sull’attività fisica

Un po’ di sport è il modo perfetto per ricaricarsi. Può sembrare un controsenso, in realtà molti studi hanno confermato come l’attività fisica sia l’ideale per ridurre i livelli di stanchezza. Si può fare sport la mattina, prima di affrontare i numerosi impegni della giornata, oppure la sera, per liberarsi dalle tossine in eccesso accumulate. In ogni caso il risultato è sempre lo stesso: il corpo rilascia adrenalina, dopamina e serotonina, i famosi “ormoni della felicità”. Sostanze che agiscono da neurotrasmettitori e regalano una sensazione di benessere.

Scegliete le vitamine

Le vitamine sono alleate del benessere e particolarmente utili per combattere la stanchezza, ritrovando l’energia perduta. L’ideale è gustare lo Yogurt I Feel Good Fonte di Fibre e Vitamine. Disponibile in tre varianti con gusti deliziosi e tanti benefici. La versione con Mirtilli e Cereali è fonte di Fibre e Vitamine E, utile per la protezione delle cellule dallo stress ossidativo, quella con Fragola e Cereali è fonte di Fibre e di vitamina B6, che supporta il sistema immunitario, mentre quella Pesca, Mango e Cereali è fonte di vitamine B1, B2 e B12 che contribuiscono alla tua energia.

Limitate fumo e alcolici

Migliorare il proprio stile di vita è il primo passo per sentirsi più riposati, forti e pieni di energia positiva. Eliminare il fumo e ridurre gli alcolici può essere utile per depurare l’organismo e abbattere la stanchezza. Il tabacco che si trova nelle sigarette infatti riduce l’efficienza dei polmoni e questo, nel lungo periodo, può limitare la quantità di ossigeno che viene trasportata nell’organismo, facendoci sentire stanchi. Un’altra buona abitudine è quella di moderare il consumo degli alcolici. L’alcol infatti agisce da sedativo, facendoci sentire più assonnanti e disturbando la qualità del riposo notturno.

