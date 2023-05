Vitamine e integratori per il benessere estivo

A volte, con l’arrivo dell’estate, può capitare di sentirsi spossati, deboli e stanchi. Queste sensazioni di malessere possono rischiare di compromettere le attività quotidiane.

Come fare dunque per ritrovare l’energia? Ne abbiamo parlato con gli esperti della Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni.

Per recuperare la vitalità, un valido aiuto arriva dagli integratori. Dei veri booster di benessere per l’estate che forniscono elementi essenziali come il magnesio, il potassio e le vitamine in dosi appropriate. Ecco i consigli degli esperti:

MASSIGEN Magnesio e Potassio

Questo integratore aiuta a ripristinare il livello essenziale di sali minerali necessari al metabolismo del corpo. Il magnesio può contribuire alla normale funzione muscolare e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Il potassio aiuta invece a regolare il normale funzionamento del sistema nervoso e a evitare sbalzi di pressione del sangue. Inoltre, l’apporto di vitamine antiossidanti può sostenere la riduzione degli stress ossidativi a carico del sistema muscolare.

Nello specifico, MASSIGEN Magnesio e Potassio, è senza glutine, aspartame, acesulfame K, saccarina e può essere utile in caso di:

diete povere di sali minerali;

sudorazione intensa, specialmente nei periodi caldi;

dopo un’intensa attività fisica e sportiva;

sensazione di debolezza e stanchezza;

Come utilizzare MASSIGEN Magnesio e Potassio?

Gli esperti della Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni consigliano da 1 a 2 buste al giorno, secondo le esigenze, senza comunque superare la dose giornaliera consigliata. Ricordano inoltre che il prodotto va tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni e che va conservato in luogo fresco, al riparo dal calore.

È fondamentale ricordare che gli integratori non sostituiscono una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita sano. In presenza di patologie, le informazioni riportate non sostituiscono il parere del medico.

Altri due importanti elementi da integrare per affrontare al meglio la stagione estiva sono la vitamina B e la vitamina B12.

Le Vitamine del gruppo B svolgono un ruolo decisivo in alcune funzioni metaboliche chiave per l’organismo; sono ad esempio essenziali per il metabolismo di grassi e proteine. Tutte le vitamine del gruppo B, inoltre, sono idrosolubili, ovvero, non possono essere accumulate nell’organismo ma devono essere regolarmente assunte attraverso l’alimentazione.

La Vitamina B IBSA, disponibile sotto forma di film orodispersibile, permette un’assunzione semplice e pratica, infatti:

non deve essere assunta con acqua;

si scioglie in pochi secondi una volta appoggiata sulla lingua;

La Vitamina B IBSA può essere assunta in ogni momento e in ogni condizione, anche da parte di persone con difficoltà di deglutizione, allettate o in condizioni di particolare fragilità.

Gli esperti della Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni, consigliano l’assunzione della vitamina B12 che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e al normale metabolismo energetico; inoltre, contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione psicologica.

In genere, la vitamina B12 è presente in tutti gli alimenti di origine animale, seppur in minima quantità. In particolare, si trova nella carne, nel pesce, nel fegato, nel latte e nelle uova. In natura non esistono piante o vegetali che contengano quantità di vitamina B12 in grado di soddisfare il fabbisogno dell’uomo.

In ultimo, un suggerimento importante da parte dei nostri esperti riguarda l’assunzione del Ferro IBSA.

Il ferro è un componente fondamentale dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo, e della mioglobina, la proteina che rifornisce di ossigeno i muscoli. Questo minerale partecipa anche all’attività di molti enzimi, e l’organismo ne ha bisogno per produrre alcuni ormoni e il tessuto connettivo. Si consiglia di assumere 1 film orodispersibile al giorno per almeno 20 giorni, salvo diverse indicazioni del proprio Medico.

Per tante altre informazioni e per scoprire meglio i singoli prodotti, puoi visitare il sito e lo shop online della Farmacia Eredi Marino Dr. Giovanni.