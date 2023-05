Dieta, le migliori della settimana dall’1 al 7 maggio

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Pancia gonfia e qualche chilo di troppo mettono a rischio la prova costume? Niente paura: questo è il momento giusto per rimettersi in riga, essendoci ormai lasciati alle spalle festività e ponti, che invitano a qualche sgarro anche a tavola. Ma qual è la dieta migliore per le nostre esigenze? Non c’è un’unica risposta giusta, ma possiamo sfruttare i consigli dei nostri esperti per iniziare a mangiare meglio e a dimagrire senza fatica.

Dieta BRAT, come funziona

Sempre più in voga quando si parla di alimentazione, la dieta BRAT è un regime che permette di migliorare il transito intestinale e quindi di sgonfiare la pancia. Viene consigliata soprattutto in caso di problemi digestivi come nausea, vomito e dolori addominali, oppure in presenza di patologie intestinali come la sindrome del colon irritabile. Questo perché si basa su alimenti facilmente digeribili, a basso contenuto di grassi e di fibre, che non affaticano lo stomaco e l’intestino.

Il termine BRAT indica i quattro alimenti cardine che caratterizzano questa dieta: Banana, Rice (riso), Apple (mela) e Toast (pane tostato). Naturalmente, limitarsi ad un regime alimentare del genere non garantisce il corretto apporto di nutrienti di cui abbiamo bisogno: si tratta infatti di una dieta che andrebbe seguita per non più di tre giorni consecutivi, ovvero solo per il tempo necessario ad alleviare i sintomi gastrointestinali per i quali abbiamo deciso di adottarla. È inoltre fondamentale tenersi idratati, bevendo almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno, che possiamo integrare con tisane poco zuccherate.

Le proprietà benefiche del pomodoro

Il pomodoro è uno degli alimenti che più richiamano la dieta mediterranea, con il suo profumo delicato e il sapore squisito. Ne esistono tantissime varietà, ciascuna con le proprie caratteristiche, accomunate però dalle numerose proprietà benefiche che possiedono. Tipici della stagione estiva, i pomodori sono poco calorici e ricchi d’acqua: sono molti i nutrienti che fanno un gran bene alla nostra salute. Come ad esempio le fibre, utili per regolare il transito intestinale e per aumentare il senso di sazietà, aiutandoci a mangiare meno.

Sono poi presenti sostanze antiossidanti come il licopene e la vitamina C, che rafforzano il sistema immunitario e riducono il rischio di sviluppare diverse malattie. I pomodori sono poi ricchi di carotenoidi, fondamentali per la salute degli occhi e della pelle, soprattutto in estate (quando i raggi UV sono più potenti). Il contenuto di potassio rende questi ortaggi importanti per il cuore, tenendo sotto controllo la pressione. Mentre alcuni recenti studi hanno dimostrato che i pomodori possono favorire la digestione e alleviare i sintomi della menopausa.

Aceto balsamico, tutte le virtù

Ottimo per insaporire qualsiasi piatto o per preparare salse prelibate, l’aceto balsamico è anche ricco di benefici per la salute e un vero e proprio alleato per chi è a dieta. Si tratta di un prodotto derivato dal mosto d’uva, un’eccellenza del nostro Paese che sembra affondare le radici in un passato lontanissimo, e che oggi è diffusa in tutto il mondo. Perché non dovrebbe mai mancare sulla nostra tavola? Il suo profilo nutrizionale è davvero interessante: a fronte di un basso apporto calorico, permette all’organismo di fare il pieno di sostante importantissime.

È il caso degli antiossidanti, come i polifenoli e il resveratrolo: combattendo i danni dei radicali liberi, aiutano a proteggerci da alcune patologie come il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari. L’aceto balsamico contiene anche potassio, che fa molto bene al cuore. La presenza di acido acetico, invece, favorisce l’assorbimento di minerali come il calcio e aumenta il senso di sazietà, oltre a ridurre il colesterolo e i trigliceridi.