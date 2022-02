Sleeping Mask migliori: 10 maschere viso notte da provare

Le maschere viso notte o sleeping mask sono dei veri e propri trattamenti da applicare prima di andare a dormire, che agiscono durante la notte. Infatti, è proprio di notte che i prodotti applicati sono più efficaci, perché la pelle è più ricettiva grazie al turnover cellulare notturno. Penetrando meglio nella pelle, questa assorbe al massimo i principi attivi contenuti all’interno, ottimizzando così l’applicazione in un momento in cui la pelle non è esposta a smog, agenti esterni e makeup. Sono un vero e proprio booster di idratazione che creano una barriera che trattiene l’acqua e tutti i vari attivi presenti nella formulazione. La pelle appare più luminosa, compatta e levigata, anche perché sfruttando le ore notturne si possono applicare tutti quei principi attivi sconsigliati di giorno, come ad esempio il retinolo. Sono quindi utili anche per chi soffre di macchie della pelle, aiutando così a schiarirle e migliorarne l’aspetto in breve tempo.

Maschera viso notte: come si usa e consigli per l’applicazione

Le maschere viso notte sono facili da utilizzare e richiedono meno tempo rispetto alle classiche maschere viso che hanno un tempo di posa ma che vanno anche risciacquate o rimosse per massaggiare i residui. Ecco perché sono adatte anche ai più pigri che solitamente non amano i trattamenti viso. Dopo aver eliminato il makeup e deterso la pelle, si esegue la propria skincare routine e circa 15-20 minuti prima di mettersi a letto si applica la sleeping mask. In questo modo la maschera avrà il giusto tempo per assorbirsi leggermente ed evitare di sporcare il cuscino o peggio ancora le federe in seta, altre grandi alleate del famoso sonno di bellezza, ma soprattutto si eviterà di sprecare prodotto, che si attaccherebbe al tessuto. Al mattino basterà procedere con la propria skincare routine abituale, andando a rimuovere eventuali residui di maschera semplicemente lavando il viso e procedendo poi con il proprio tonico, siero e crema.

È importante che la pelle sia ben pulita e detersa perché altrimenti i principi attivi non riescono a penetrare in profondità. Attenzione anche alle quantità: a volte le maschere viso notte sono in texture crema ma il più delle volte di gel trasparente e potrebbe capitare di applicarne troppa. In questo caso il tempo di assorbimento da parte della pelle aumenterebbe e così anche il rischio di macchiare il cuscino. Meglio applicarne uno strato sottile su viso e collo, attendere 15-20 minuti massaggiando e lasciarla asciugare leggermente.

Alcune sleeping mask si possono utilizzare ogni giorno, altre direttamente al posto della crema notte ma più in generale le maschere viso notte sono dei trattamenti extra, delle coccole di bellezza da regalarsi un paio di volte a settimana. Ne esistono di ogni genere e per ogni tipologia di pelle, dalle maschere viso notte antietà alle maschere viso notte per pelle grassa o sleeping mask bio. In questo articolo vi mostriamo le 10 maschere viso notte migliori e più votate sul web.

Le 10 sleeping mask migliori da applicare prima di andare a dormire

La famosa maschera viso Laneige in versione lenitiva: Laneige Cica Sleeping Mask

Se hai la pelle sensibile o grassa, che tende a soffrire di brufoli e punti neri è il momento di provare Laneige Cica Sleeping Mask. Grazie al lievito di foresta protegge dalle aggressioni esterne, previene le irritazioni, non è comedogena ed è quindi perfetta per qualsiasi tipo di pelle ma in particolare la pelle sensibile o grassa. Al mattino sarà idratata, rinnovata, compatta, lenita e con i rossori attenuati.

Laneige, Cica Sleeping Mask. Prezzo: 32,00€ su sephora.it

Maschera viso notte bio: Gyada Cosmetics Gyada Re:Purity Skin Sleeping Mask per pelle mista e grassa

La maschera viso notte Gyada Cosmetics Gyada Re:Purity Skin Sleeping Mask contiene acido salicilico ed è un trattamento viso notte anti imperfezioni e purificante. Dalla texture leggera, è perfetta per pelli grasse, miste, impure o a tendenza acneica perché svolge un’azione riequilibrante nella produzione di sebo e aiuta a contrastare l’insorgenza di comedoni, punti neri, lucidità e pori dilatati. Contiene estratti e attivi vegetali come alghe marine verdi e brune, acqua di mare, niacinamide, acqua di camomilla, acido ialuronico oltre all’acido salicilico. È vegan e cruelty free.

Gyada Cosmetics, Gyada Re:Purity Skin Sleeping Mask. Prezzo: 19,90€ su pinalli.it

La maschera viso notte nutriente e ricca: Origins Drink Up Intensive Sleeping Mask

Se hai la pelle secca e cerchi una maschera viso notte adatta prova la Origins Drink Up Intensive Sleeping Mask. Dall’azione ultra idratante, con avocado, acqua di ghiacciai e olio di noce di albicocca, regala fino a 72 ore di idratazione. La texture è ricca e cremosa, aiuta la pelle ad aumentare istantaneamente l’idratazione per renderla morbida, liscia e rimpolpata, un vero toccasana anche in inverno. Il tip in più? Si può utilizzare anche sulle punte dei capelli secchi, per un trattamento viso e capelli due in uno.

Origins, Drink Up Intensive Sleeping Mask. Prezzo: 25,50€ su sephora.it

Sleeping Mask Sephora Collection Maschera Da Notte Illuminante con Acido Glicemico

Una delle sleeping mask più famose e anche con un prezzo accessibile è sleeping mask Sephora Collection Maschera Da Notte Illuminante, un vero must have. È formulata con il 93% di ingredienti di origine naturale ed è arricchita con acido ialuronico dall’azione idratante e acido glicolico per levigare la pelle ed illuminarla, andando ad attenuare piccole macchie e discromie. La texture è fresca, in gel d’acqua che si fonde con la pelle per una sensazione di comfort ed un’asciugatura rapida, così da non sporcare il cuscino.

Sephora Collection, Maschera Da Notte Illuminante Con Acido Glicolico. Prezzo: 14,99€ su sephora.it

Il cocktail di cui la pelle ha bisogno: Drunk Elephant F-Balm Electrolyte Waterfacial Sleeping Mask



Se non hai mai provato il brand è arrivato il momento di farlo: Drunk Elephant F-Balm Electrolyte Waterfacial Sleeping Mask è una maschera notte rinfrescante, idratante e rimpolpante che ripristina il cocktail elettrolitico della pelle andando a rinforzarne la barriera protettiva. Contiene niacinamide, squalano botanico, cinque forme di ceramici, acidi grassi omega e antiossidanti ed è un vero e proprio boost di bellezza per la pelle. È l’ideale per la pelle stanca, inaridita e che ha perso tonicità, grazie anche alle microperle contenenti vitamina F che si rompono durante l’applicazione. La texture appare migliorata, più compatta e levigata, fin dalla prima applicazione.

Drunk Elephant, F-Balm Electrolyte Waterfacial Sleeping Mask. Prezzo: 50,00€ su sephora.it

Maschera notte antirughe bio Eterea Cosmesi Supreme Sleeping Mask

Un vero e proprio trattamento idratante e antiage notturno è la maschera viso notte Eterea Cosmesi Supreme Sleeping Mask. Non solo, è anche lenitiva, antiossidante e riparatrice, con acido ialuronico a tre pesi molecolari per ripristinare il fattore naturale di idratazione cutanea, perle di coenzima Q10 che si attivano a contatto con la pelle per contrastare la perdita di tono e rallentare l’invecchiamento cutaneo ma anche ceramidi, fitosteroli, acido glicirretico, bisabolo, estratto di centella dalle proprietà rigeneranti ed emollienti e lactobacilli e avena che contribuiscono invece a riparare la barriera lipidica. Da provare.

Eterea Cosmetisi, Supreme Sleeping Mask. Prezzo: 32,00€

Maschera viso notte Collistar Lift-Hd Maschera-Crema Riparazione Notturna Viso E Collo

Tra le sleeping mask migliori per il web troviamo anche Collistar Lift-Hd Maschera-Crema Riparazione Notturna Viso E Collo, un potente trattamento notturno ristrutturante e rigenerante. La texture maschera-crema agisce durante la notte stimolando la capacità di auto-riparazione dei tessuti cutanei grazie all’estratto di microalga, andando a contrastare l’invecchiamento cutaneo e cellulare dato dallo stress ossidativo. È una vera e propria maschera viso notte antirughe e infatti, utilizzo dopo utilizzo, la pelle appare più tonica, compatta, liftata, rimpolpata e le rughe meno profonde. Da applicare non solo sul viso, ma anche sul collo.

Collistar, Lift-Hd Maschera-Crema Riparazione Notturna Viso E Collo. Prezzo: 41,00€ (in sconto spesso intorno alle 25€) su farmacosmo.it

La vera coccola lusso per la pelle secca: Sisley Masque De Nuit Velours Aux Fleurs De Safran

Chi ha provato i prodotti Sisley sostiene che è difficile tornare indietro, perché valgono ogni centesimo speso. Ne è la conferma la popolarità di Sisley Masque De Nuit Velours Aux Fleurs De Safran, maschera da notte lenitiva e riparatrice per la pelle secca. Il miele di timo e il burro di karité aiutano i processi di riparazione e rivitalizzazione della pelle mentre l’olio di macadamia, di semi di cotone, il burro di kokum e l’estratto di mughetto del Giappone nutrono e idratano in profondità. Una texture ricca e un profumo avvolgente completano il trattamento, per una pelle nutrita, levigata, idratata e lenita al risveglio, grazie all’ingrediente chiave ovvero l’estratto di fiori di zafferano.

Sisley, Masque De Nuit Velours Aux Fleurs De Safran. Prezzo: 110,51€ (spesso in sconto) su farmacosmo.it

La maschera notte delle star: Shiseido Waso Yuzu-C Beauty Sleeping Mask

Una delle maschere viso notte antirughe più amate dalle star è la sleeping mask Shiseido Waso Yuzu-C Beauty Sleeping Mask. A base di Yuzu Citrus maturato al sole, dona freschezza alla pelle e crea una barriera di idratazione intensiva, per lenire, rimpolpare e rigenerare anche la pelle più stanca, donandole luminosità al risveglio. È inoltre una maschera notte vegana, priva di ingredienti di origine e derivazione animale, con acqua recuperata dalla lavorazione delle mele e un packaging sostenibile, con il 95% di plastica riciclata.

Shiseido, Waso Yuzu-C Beauty Sleeping Mask. Prezzo: 41,00€ su pinalli.it

Maschera viso notte antirughe Filorga Ncef Night Mask, la maschera notte rigenerante

Per la pelle matura o che ha bisogno di rinnovarsi in maniera profonda, la maschera viso notte antirughe Filorga Ncef Night Mask è un trattamento viso rigenerante correzione suprema e antirughe, che migliora visibilmente la qualità della pelle. La pelle appare più luminosa, riposata, levigata e ricompattata fin dalla prima applicazione e si può usare come trattamento urto anche quotidianamente. Da utilizzare anche sul collo e sul contorno occhi, per un’efficacia globale su tutto il viso.

Filorga, Ncef Night Mask. Prezzo: 76,99€ (spesso in sconto) su farmacosmo.it