La crema anti smagliature più amata è finalmente in sconto. È il momento di fare scorta

Quando si tratta di sentirsi bene con se stesse, ogni attenzione è valida, anche quando si tratta di eliminare quei piccoli inestetismi che, nel corso del tempo, possono presentarsi sulla pelle, come le smagliature. Delle striature che possono comparire sulla cute, solitamente su gambe, pancia, fianchi, glutei, seno e braccia, e difficili da eliminare. Ma ecco che da Rilastil arriva un rimedio che amerete all’istante è che è in sconto su Amazon. Una crema anti smagliature, che agisce per contrastare e prevenire la loro formazione, agendo come trattamento mirato ed efficace.

La crema anti smagliature di Rilastil è il tuo nuovo alleato beauty

Una crema appositamente formulata, che si adatta alla perfezione a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili, con un tocco rinfrescante e piacevolissimo sulla cute, andando a contrastare le smagliature ma senza irritare o creare prurito alle zone in cui si applica, anche in caso di pelle particolarmente reattiva.

Un prodotto davvero utile, che nutre in profondità la pelle, donandole massima elasticità e morbidezza, anche grazia alla sua formulazione a base di Vitamina E e burro di Karitè. Una crema anti smagliature davvero efficace e che aiuta a combattere le formazione di queste striature cutanee e a prevenirle.

Perché si formano le smagliature

Ma perché si formano le smagliature? Queste striature, che possono essere bianche o rosse a seconda del tempo trascorso dalla loro formazione, compaiono quando la pelle, per diverse ragioni, viene allungata o stirata in modo eccessivo e/o troppo velocemente, causando una rottura delle fibre di elastina e collagene della cute, e di conseguenza portando a una perdita di elasticità della stessa.

Tra le cause che maggiormente provocando queste “strappo” ci sono:

la gravidanza;

i campi rapido di peso, sia in aumento che in diminuzione;

la crescita in modo rapido;

fattori legati alla genetica;

uso di farmaci corticosteroidi;

alimentazione povera di nutrienti come vitamina C, D, zinco e proteine;

stress.

E fino anche ad eventuali interventi chirurgici o infortuni che possono creare le smagliature in corrispondenza della ferita. Insomma, le cause possono essere diverse e di natura diversa. Ed ecco che avere un alleato come la crema anti smagliature di Rilastil è davvero un aiuto che cambia radicalmente l’aspetto della vostra pelle.

Come agisce la crema anti smagliature di Rilastil

Una crema studiata per prevenire la formazione delle smagliature e attenuare la visibilità di quelle esistenti o che si stanno formando. E che agisce in modo mirato con un’azione emolliente, idratante ed elasticizzante, andando a lenire i segni delle smagliature, nutrendo in modo profondo la pelle, e riportandola al suo naturale equilibrio.

Una crema adatta a pelli delicate, sensibili, intolleranti, allergiche, soggette a prurito o ad altri fenomeni di sensibilizzazione cutanea, ma che si può usare su qualsiasi tipologia di cute, in modo facile e senza controindicazioni.

Come si usa

Per usare al meglio la crema anti smagliature di Rilastil e goderne a pieno, dovrete applicare il prodotto sulle zone da trattare per una o due volte al giorno, per esempio mattina e sera durante la vostra consueta skincare routine. E proseguire con il trattamento per 4 / 6 mesi, massaggiando bene la parte quando stendete la crema, assicurandone la massima penetrazione e una coccola delicata alla pelle.

Una crema davvero unica, che migliora il tono e l’elasticità cutanea e che contribuisce a prevenire la comparsa di smagliature, anche nelle zone più delicate, come l’areola mammaria e il capezzolo, prevendo la formazione d i ragadi durante la fase di allattamento e garantendo massimo benessere alla cute.

