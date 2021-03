Regali economici festa del papà: idee per un pensiero sotto 30€

editato in: da

I regali per la festa del papà non sono mai facili da scegliere, specie se vogliamo regalargli una coccola beauty. È vero, gli uomini tendono ad utilizzare meno prodotti di bellezza e a non voler perdere troppo tempo dietro a trattamenti e troppi flaconi, ma trovare un pensiero da regalargli non è così difficile. Facile puntare sulla barba, che sia solito portarla lunga o che invece preferisca radersi. Gli anni passano per tutti e un siero o una crema viso idratante sono l’ideale, purché di facile assorbimento. Scopriamo quindi insieme alcune idee regalo festa del papà per celebrarlo in un giorno a lui dedicato.

Il rasoio elettrico, l’accessorio indispensabile nel beauty del papà

Il rasoio elettrico è un accessorio sempre utile nella beauty routine di un uomo. Per il papà che si rade ed ama avare la pelle sempre liscia l’ideale è regalare l’ultimo modello dal design ergonomico e funzionale. Infatti chi l’ha detto che gli accessori da bagno debbano essere solo nascosti nei cassetti? Scegliete un colore diverso dal solito, con una buona durata della batteria e che si adatti perfettamente ai contorni di viso, collo e testa, per una rasatura ottimale. Se poi è un modello silenzioso, il gioco è fatto.

Navanino Rasoio Elettrico Navanino rasoio elettrico con ricarica usb, perfetto anche da portare in viaggio. Grazie al display led è possibile visualizzare la percentuale di carica della batteria.

Il balsamo dopobarba, un prodotto essenziale per chi ama radersi

Insieme al rasoio elettrico, un altro grande must have nella skincare routine maschile è il dopobarba. È essenziale perché evita le irritazioni, calma e lenisce la pelle, idratandola e mantenendola liscia e morbida. È la scelta ideala per chi ha la pelle sensibile o secca, data la texture più simile ad una crema, che allevia il bruciore e la sensazione di fastidio che potrebbe provare post-rasatura. Scegliete formulazioni a rapido assorbimento perché spesso (e generalizzando, si intende) l’uomo ha meno pazienza della donna nell’applicazione di prodotti sul viso, perché meno abituato.

AHAVA Time To Energize crema lenitiva idratante dopobarba Radice di zenzero che stimola la circolazione, foglie di ginko biloba per prevenire l’invecchiamento e radice di ginseng per migliorare l’idratazione. Questi gli ingredienti naturali del lenitivo dopobarba AHAVA Time To Energize.

La lozione dopobarba, dopo la rasatura ma anche come profumo

Di dopobarba, però, non esistono solamente versioni in balsamo o crema. Le lozioni dopobarba sono molto comuni, perché più rapide da utilizzare: se ne applica una piccola quantità sul palmo delle mani e si picchietta con piccoli colpi sul viso, fino ad assorbimento. È un prodotto più indicato per una pelle normale/grassa perché meno idratante ma è necessario che contenga ingredienti lenitivi perché la maggior parte contiene alcool che potrebbe irritare la pelle, sensibilizzata dal passaggio del rasoio.

Ma spesso, le lozioni dopobarba, possono avere un duplice utilizzo: data la loro profumazione persistente e la loro formula acquosa, possono essere utilizzate come un vero e proprio profumo. Tanti brand, infatti, producono sia il dopobarba che il profumo con una fragranza davvero molto simile ed il prezzo è di gran lunga inferiore. Certo, non parliamo dello stesso prodotto, ma per un regalo per la festa del papà economico questa può essere un’ottima idea.

L’Erbolario Accordi di Ebano lozione dopobarba L’Erbolario Accordi di Ebano lozione dopobarba contiene acqua distillata ed estratto oleoso di legno d’Ebano dall’azione emolliente ed oli di Marula, cumino nero e vitamina E, rivitalizzanti, idratanti e protettivi. La fragranza è agrumata e legnosa, per una sensazione di piacevole freschezza.

Il kit da barba, per il papà che ama tenerla lunga e prendersene cura

Abbiamo parlato di rasatura, ma sono tanti gli uomini che tengono e curano la propria barba, decidendo di lasciarla lunga o comunque di non toglierla totalmente. È a questi papà che abbiamo pensato al kit da barba, con tutti i prodotti essenziali e necessari per prendersene cura ed averla sempre bella, morbida e sistemata. Spesso contengono rasoi per rifinire i contorni, sapone, balsamo, olio, scrub, forbici a seconda del prezzo e dalla completezza dei kit. Un regalo che sicuramente saprà farlo felice, perché utile e funzionale per lui che ama la sua barba e non si sognerebbe mai di tagliarla.

Offerta Gillette King C. Kit essenziale per la barba Il kit essenziale per la barba della nuova linea di Gillette King C. Gillette contiene tutto il necessaire per una barba curata ed in ordine:un detergente barba e viso, un balsamo delicato da barba, un pettine ed una pratica pochette da portare anche in viaggio.

La crema viso, per invogliarlo a prendersi cura della sua pelle

Se invece volete regalare al vostro papà un trattamento di bellezza quotidiano, una crema viso può fare al caso suo. No, non vogliamo che pensi “mi regalano una crema perché sto invecchiando”, ma semplicemente invogliarlo a prendersi cura di sé con un piccolo gesto per la sua salute. Infatti la pelle dell’uomo spesso è sensibile e con il tempo tende a seccarsi. L’ideale è quindi scegliere un prodotto dall’alto potere idratante ma che non sia untuoso e di difficile assorbimento. Un siero è l’ideale, perché fresco e veloce da applicare e in questo caso il miglior alleato è l’acido ialuronico. Dopo la sua applicazione e nel tempo, la pelle appare subito più distesa, rimpolpata, le rughe ridotte e il tono più compatto e luminoso.

Offerta Satin Naturel siero viso all’acido ialuronico puro 100% Satin Naturel Siero Viso all'acido Ialuronico puro 100% è un concentrato di ingredienti attivi e naturali come aloe vera, dall'effetto calmante, disinfiammante, lenitivo ed idratante, alga spirulina ed acqua di rose dall'effetto nutriente ed acido ialuronico a 3 pesi molecolari per agire in profondità nel ringiovanimento della pelle.

Il kit sbiancante per denti, il regalo utile e inusuale

Lo smalto dei denti con il passare del tempo può ingiallirsi e rovinarsi e c’è chi prova vergogna a sorridere per non mostrare i propri denti. Ma se i trattamenti sbiancanti professionali costano un bel po’, si può provare ed ottenere già dei buoni risultati anche a casa, con i kit sbiancanti per denti. Sono facili da utilizzare, con tutto l’occorrente per un trattamento quotidiano veloce da fare nei ritagli di tempo, ad esempio mentre si legge un libro o si guarda la tv.

OriHea Kit di sbancamento dentale OriHea Kit di sbiancamento dentale agisce in 10-30 minuti di utilizzo quotidiano già in una settimana di trattamento, per ritrovare un sorriso bianco e brillante.