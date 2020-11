Skincare uomo: guida ai prodotti must have e a una routine completa per convincerlo (o convincerti) a prendersi cura della propria pelle

editato in: da

Se fino a qualche anno fa creme per il viso e contorno occhi erano il massimo che la maggior parte delle donne utilizzava, tra l’altro quasi sempre solo superata una certa età, ormai la skincare è diventata parte integrante della routine della maggior parte delle donne. Sì, perché è ancora un mondo quasi esclusivamente femminile, fatto di sieri, creme, contorno occhi, maschere, scrub e chi più ne ha più ne metta. Non è consuetudine, infatti, per gli uomini, utilizzare prodotti cosmetici e creare una routine adatta alla propria pelle, perché di questo parliamo.

La pelle non è uguale per tutti, certo, ma tutti la abbiamo, indipendentemente dal genere a cui apparteniamo o ci sentiamo di appartenere e, quindi, ha bisogni specifici. Grassa, secca, mista, l’importante è scegliere una combo di prodotti adatti per renderla liscia, tonica, luminosa ed idratata. Se non siete già appassionati di skincare e volete scoprire quali sono i prodotti migliori per voi o se volete convincere vostro padre, nonno, zio, fratello, marito fidanzato o qualsiasi uomo nella vostra vita a prendersi un po’ cura di sé e della sua pelle, questo articolo è per voi! Scopriamo come realizzare una routine completa e una routine semplificata, adatta alla pelle maschile.

La routine skincare uomo è diversa dalla quella femminile? Non è una questione di genere, dipende dal tipo di pelle

Sì e no. La skincare uomo è diversa perché, solitamente, la pelle dell’uomo tende ad essere più grassa e ungersi più facilmente. Spesso, inoltre, gli uomini non amano la sensazione tattile di creme e sieri, che sono solitamente formulati per essere più leggeri e di facile assorbimento.

Come ogni routine per la pelle che si rispetti, il primo step è quello della detersione. Infatti, dopo una giornata di lavoro, magari fuori casa o dopo la notte, è necessario pulire la pelle del viso da smog, sporcizia e sebo accumulati. Un gel detergente è quello che ci vuole, perché fresco e di facile utilizzo o un dischetto struccante imbevuto di acqua micellare, ma attenzione alla barba perché potrebbe riempirsi di pezzetti di cotone.

Una volta o due a settimana è una buona idea realizzare un leggero scrub, ad esempio con EveryWeek Gel Esfoliante di Mediterranea Cosmetics, per rinnovare la pelle ed eliminare le cellule morte. Scegliete texture non troppo aggressive, perché alcune pelli potrebbero essere più sensibili o meno abituate a questa tipologia di prodotti. Contribuirà a renderla più liscia, ridurre i punti neri ed i pori dilatati e la preparerà a trattamenti successivi. Inoltre, se siete soliti radervi spesso, lo scrub è un’ottima soluzione per evitare peli incarniti e follicoliti.

Ascoltate la vostra pelle: se ha bisogno di essere pulita in profondità e mattificata, perché tende a lucidarsi, l’ideale è utilizzare una maschera purificante, come Mediterranea Cosmetics EveryWeek Maschera Purificante o Terme Maschera Viso Detossinante. La prima è perfetta per la pelle mista ed impura, perché riequilibra la produzione di sebo e contrasta le impurità, la seconda per la pelle da normale a mista o per chi sente la pelle stanca e stressata, magari da smog ed agenti esterni. Se invece la pelle ha bisogno di ritrovare un’idratazione profonda, tende a seccarsi e screpolarsi, meglio utilizzare texture più ricche ed attivi che trattengano alti i livelli di acqua nella pelle, ad esempio con la Maschera Idratante EveryWeek di Mediterranea Cosmetics. Se invece siete sempre di corsa e non amate l’idea del tempo di posa di una maschera in crema sul viso, potete optare per quelle in tessuto, come Mediterranea Cosmetics Maschera Viso Idratante Anti-Age, decisamente più rapide perché non vanno stese. Si apre la confezione, si poggia sul viso il tessuto preformato e si lascia in posa dai 10 ai 20 minuti, poi non si risciacqua ma si massaggia il siero rimanente.

Skincare routine base: dopobarba o crema idratante gli alleati N.1 per cominciare la propria routine

A parte la detersione, queste due tipologie di trattamenti non sono da effettuare ogni giorno ma solo come un piccolo extra settimanale. La detersione, quella sì, è il primo step fondamentale di una skincare routine semplificata a cui, però, va aggiunto almeno un altro prodotto: la crema viso.

Aiuta a mantenere la pelle idratata, la protegge dai fattori esterni, la rende elastica e ne preserva il tono, evitando un invecchiamento precoce. Ne esistono di vari tipi, a seconda della propria pelle, che sia molto idratante e nutriente per la pelle secca e che si arrossa, che sia un fluido leggero e poco corposo per le pelli miste o grasse, l’importante è applicarla con costanza, mattina e sera. Solitamente le creme con la dicitura uomo si differenziano da quelle considerate femminili per la texture, molto più leggera e di più rapido assorbimento. Sono poi senza profumo o con fragranze maschili, ma è importante guardare i principi attivi contenuti all’interno.

Se siete soliti radervi è importante, dopo la rasatura, non applicare prodotti contenenti alcool sulla pelle che, inevitabilmente, risulta più sensibile e magari con qualche piccola ferita. Un buon dopobarba, come Man After Shave di Mediterranea Cosmetics presente anche nel kit regalo Per Lui Ogni Giorno, non solo non lo contiene, ma contiene ingredienti lenitivi, idratanti e riequilibranti. Se, al contrario, siete fan di una barba folta, si apre invece un capitolo a parte, perché anche questa ha bisogno di cure e prodotti specifici, proprio come i capelli. Per iniziare, ad esempio, affidatevi ai cofanetti che contengono già tutto l’occorrente, come il Beard Kit Mediterranea Cosmetics, con shampoo, balsamo, olio per la barba e siero viso.

Da alternare al dopobarba o se non vi rasate, una crema viso da scegliere in base alla propria tipologia di pelle. Una crema idratante è sempre una buona idea e se veloce da applicare ancora meglio. Man Anti-Aging Cream Mediterranea Cosmetics è l’ideale, perché leggera e di rapido assorbimento, ma perfetta per contrastare i primi segni di espressione o prevenirli.

Le pelli impure o grasse dovranno prediligere texture leggere, non comedogene per non peggiorare la situazione di eventuali brufoletti, punti neri e lucidità nella zona T, di rapido assorbimento e con attivi astringenti ed opacizzanti. Se poi riesce anche a perfezionare e levigare l’incarnato in maniera invisibile, rendendolo uniforme come con la Man Invisible Cream di Mediterranea Cosmetics, meglio ancora. Perché non solo le donne possono essere a disagio con la condizione della propria pelle!