Solari per viso e corpo: i migliori dell’estate 2021 per un’abbronzatura al top

Insieme all’estate 2021 è arrivato anche il momento di scegliere i migliori solari per viso e corpo dell’anno. Creme, fluidi, in latte, olio o stick: le protezioni solari sono davvero tantissime e, ognuna, con pregi che le rendono dei veri e propri must have per proteggere la pelle dal sole.

Abbiamo provato a individuare i migliori prodotti, da aggiungere al tuo beauty case prima di chiudere la valigia e puntare alla prossima meta: città, mare o montagna?

Protezione solare: perché usarla

La protezione solare, specialmente quella viso, andrebbe usata 365 giorni l’anno e, a maggior ragione, in estate. L’esposizione prolungata ai raggi UVA e UVB permette di avere una pelle dorata e abbronzatissima, ma dall’altra parte comporta dei rischi da cui tutelarsi.

Ed è proprio per questo motivo che è bene aggiungere un SPF con filtro alto, 50+ o 30, per evitare che le radiazioni e le onde dei raggi solari possano agire in modo negativo sulla pelle. A partire dall’invecchiamento precoce fino a danni futuri come l’insorgere di melanomi e tumori della pelle.

Non da meno, poi, è la possibilità di evitare eritemi e scottature dovute all’esposizione al sole senza l’uso dell’adeguato filtro solare che va scelto in base, anche, al fototipo di ognuno.

Protezione solare per il viso

Se vuoi evitare le macchie solari e l’invecchiamento precoce, devi assolutamente aggiungere una crema solare per il viso. Scegli un fattore di protezione 50+ che, nonostante si dica che non permetta di abbronzarsi, ti permetterà di proteggere la pelle e mantenere l’abbronzatura più sana e per più tempo.

Il nostro consiglio, poi, è quello di non scendere mai sotto il filtro 30, considerato medio alto, che permette comunque un’abbronzatura uniforme e sicura.

Da applicare prima dell’esposizione, la crema solare per il viso va riapplicata più volte al giorno facendo attenzione alle zone più delicate come labbra e contorno occhi, dove sarà possibile usare uno stick ad hoc.

Bionike, Defence sun – Crema fondente SPF 50+

Un fluido resistente all’acqua dalla texture morbida e confortevole, perfetta per proteggere il viso dagli UVA e UVB. Assolutamente non comedogena, difende il viso contro i radicali liberi e grazie all’esclusivo “PRO-REPAIR Complex” rafforza i meccanismi naturali di protezione e riparazione del DNA.

Nivea – Crema UV viso idratante opacizzante fp50

Pensata per la pelle delicata del viso, questa formula con Ultra Spectrum Protection protegge dai raggi UVA & UVB e dalle luci blu dei dispositivi elettronici. Una texture leggera che garantisce un effetto opacizzante immediato e duraturo, ideale da indossare anche sotto il make-up.

Avène – Intense Protect 50+

Una crema solare innovativa che grazie al filtro biomimetico che mima il potere fotoprotettivo naturale della melanina. Inoltre la formula, che ha una consistenza idratante e ultra resistente all’acqua, è testata e assicurata anche per le pelli più sensibili e fragilizzate. Non meno importante, questa crema solare rispetta la biodiversità marina.

Protezione solare per il corpo

Viso e corpo hanno esigenze diverse anche quando si parla di creme solari e per questo motivo è bene optare per un solare differente per le due zone. Per il corpo è bene scegliere un fluido resistente all’acqua e, dopo i primi giorni di esposizione, è possibile abbassare il fattore di protezione passando da 50 a 30. Inoltre, per comodità di applicazione, sono tantissimi i prodotti in formula spray per applicare il fluido in modo uniforme.

Coola – Lozione Corpo Spf50 – Guava Mango

Da utilizzare per proteggere la pelle del corpo contro i raggi dannosi del sole: una lozione idratante e ricca di antiossidanti che contiene oleosomi vegetali che amplificano le performance della formula. Impossibile poi non farsi rapire e avvolgere dal suo fantastico profumo.

Shiseido – Expert Sun Protector Face and Body Lotion SPF50+

Più si stressa, più protegge al meglio. Questo filtro solare crea un vero e proprio velo protettivo che si rinforza con calore, acqua e sudore rimanendo confortevole, leggera e invisibile su tutti i tipi di pelle. Due tecnologie combinate, la HeatForce e la WetForce, che rendono il velo protettivo più efficace quando la pelle diventa più calda o viene esposta ad acqua o sudore.

Cocunat – Protettore naturale SPF 30

Protettore solare naturale protegge la pelle, idratandola a fondo. Perfetta per bloccare i raggi UVA e UVB è anche biodegradabile, rispettando la diversità della vita acquatica e previene lo sbiancamento dei coralli.

Protezione solare per bambini

La pelle dei bambini e dei neonati è così delicata che è fondamentale scegliere solari ad hoc pensati per i più piccoli. Solitamente senza profumo e con formule anallergiche, queste protezioni sono spesso in formato spray e multidirezionale per poterla applicare in qualsiasi situazione.

Cien- Spray solare per bambini 50+

Un fluido spray con protezione molto alta e resistente all’acqua adatta per i più piccoli. Leggera e dalla texture piacevole, si applica facilmente e resiste all day senza lasciare tracce sui vestiti.

Freshly Cosmetics – Kids Protection Sunscreen

Una mini size da avere sempre in borsa per riapplicare la protezione ai più piccoli. Realizzata con filtri fisici naturali, la sua formula include aloe vera, per lenire la pelle, e gli oli vegetali di mandorle e riso, ricchi di vitamina E, per una pelle morbida e nutrita. Il plus è la presenza dell’acido ialuronico vegano, per mantiene la pelle fresca e idratata.

ISDN – Fotoprotector ISDIN Transparent Spray WET SKIN Pediatrics SPF50

I più piccoli amano passare ore e ore in acqua, che sia in piscina o al mare. Per questo motivo scegliere una protezione super resistente è importantissimo per filtrare i raggi UV sui bimbi più piccoli, inoltre questa crema potenziata con estratto di Siempreviva, lenisce e rinforza la funzione barriera della pelle. La tecnologia Wet Skin permette l’assorbimento sia sulla pelle bagnata che asciutta, senza lasciare residui bianchi e mantenendo il fattore di protezione.

I kit di solari per l’estate

Mini size e travel bag da avere per un week end fuori porta o da tenere sempre a portata di mano durante il giorno.

Collistar – Kit crema solare protezione attiva spf 30 viso – corpo

Un kit che comprende una crema solare con SPF 30 e un gel doccia da utilizzare post esposizione per lenire e rinfrescare la pelle, oltre a garantirne un’abbronzatura duratura.

Comfort zone – Water soul conscious sun kit

Due solari ecosostenibili da provare assolutamente. Il set contiene Water Soul Eco Sun Cream SPF50 e Water Soul Aloe Gel 50ml: protezione solare e doposole. Due referenze da non sottovalutare anche grazie alla formula che agisce nel rispetto dei mari e degli oceani.

Mama baby – Set da Viaggio

Un mini kit per la pelle dei bimbi dal sole sia durante l’esposizione che in seguito. Questo set contiene una protezione solare e un doposole, entrambi racchiusi in una dolcissima pochette in cotone.