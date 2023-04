Come snellire il viso con il trucco: tecniche e consigli passo passo 

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Snellire il viso, mettere in risalto gli zigomi, modellare il naso o mascherare un accenno di doppio mento. Sono solo alcune delle correzioni che si possono fare utilizzando il make-up per dare al volto un aspetto più armonioso e regolare. Se ad esempio si ha un viso tondo e lo si vuole rendere più sottile bisogna usare la tecnica del contouring, mentre chi ha un viso lungo può essere riproporzionarlo utilizzando blush e illuminate. Ma non solo, grazie al trucco si può oltre che snellire il viso anche mettere in risalto alcuni tratti, come le labbra o gli zigomi.

Snellire il viso con il trucco: idee e tecniche

I consigli beauty per rendere il viso più magro con il make-up

“Model Cheekbones” la tecnica per snellire le guance

Una delle tecniche make-up più di tendenza al momento per dare al viso un aspetto più magro e snellire otticamente le guance, arriva direttamente da TikTok e si chiama “model cheekbones”: perché prende appunto ispirazione delle guance incavate delle modelle.

Per realizzare questo tipo di trucco correttivo vi servirà un prodotto contouring in crema o stick e un pennello o spugnetta da sfumatura. I passaggi successivi? Basterà disegnare una diagonale sotto lo zigomo, scendere verticalmente lungo la naso labiale e poi evidenziare con lo stesso prodotto anche la linea della mandibola. A questo punto non servirà altro che sfumare e fissare con una cipria trasparente. Il risultato? Le guance appariranno più magre e il viso più definito.

Trucco per snellire il viso: come nascondere il doppio mento

Un altro dettaglio del viso che spesso fa venir voglia di trovare un make-up correttivo capace di rendere il volto più magro è il doppio mento. Condizione non per forza legata al peso, spesso è proprio congenito ma se si desidera è possibile camuffarlo utilizzando anche in questo caso dei prodotti da contouring ma in polvere.

Come fare in questo caso? Il segreto sta nel definire la linea mandibolare e sfumare delicatamente il prodotto (non troppo scuro) anche verso il collo, facendo però attenzione a non creare un tremendo “effetto barba”. Evitare questo errore è però possibile, non solo scegliendo una nuance non troppo calda (preferendo quindi i toni neutri o freddi) ma anche iniziando ad applicare il colore mezzo dito sotto la fine della mascella.

Eyeliner a gatto, per allungare lo sguardo e snellire il viso tondo

Per snellire il viso, si può puntare anche al trucco degli occhi, concentrando quindi il focus del make-up sullo sguardo. In questo caso, una delle tecniche più consigliate è quella di realizzare un cat eyeliner nero, allungato e in stile anni ’60.

Tornato di tendenza, questo beauty look permette di snellire il viso tondo, dando dunque l’impressione che il viso sia più piccolo e regolare, mettendo appunto il luce lo sguardo.

La “regola del 3” con la terra per restringere il viso

Un’altra tecnica per snellire il viso e dargli un aspetto più regolare è quello di utilizzare la “regola del 3” che prevede di disegnare appunto il numero tre utilizzando una terra abbronzante.

Come fare? Bisogna partire dalle tempie e con un pennello dalle setole larghe e morbide applicare il prodotto in polvere creando una sorta di 3 sul viso. In questo modo si andrà a dare l’impressione che il viso sia più magro e snello ma al contempo riproporzionando alcune zone del volto – come ad esempio la fronte – che sennò potrebbe apparire più larga e meno armoniosa.

Questo beauty trick è inoltre molto consigliato in estate, quando si vuole dare al viso un aspetto sunkissed ben abbronzato e luminoso. Anche saper regolare infatti la luminosità del trucco gioca un ruolo fondamentale quando si parla di “snellire il viso” perché illuminante, blush e terra se applicati alla perfezione hanno la capacità di donare tridimensionalità – nei punti giusti all’intero viso.

Capelli: le acconciature e i tagli per snellire il viso

Oltre al trucco, anche i capelli che siano acconciature o tagli, possono influenzare tantissimo l’aspetto del viso e volendo dargli un aspetto più magro.

Tra i tagli di capelli che snelliscono il viso troviamo il caschetto che può essere sia geometrico che scalato. Questo taglio inoltre, se arricchito anche da una scriminatura centrale e uno styling liscio, può certamente dare al viso un aspetto più affusolato e magro, restringendolo otticamente. Per chi ama i tagli di capelli corti, troviamo anche il Pixie Cut tra gli hairlook che snelliscono. Il motivo? Rende il viso più grintoso il viso tondo minimizzando il contorno. Oppure, per chi non vuole rinunciare alle lunghezze anche il classico taglio lungo e pari, con riga centrale e asciugatura liscia.

I colori di capelli che fanno sembrare il viso più magro

Ruolo importante è anche quello della tinta per capelli. Scegliere la giusta nuance è infatti fondamentale se si vuole dare al proprio viso un aspetto più magro e affusolato. Approvate quindi tutte le colorazioni extra dark, dal castano cioccolato al nero, ma non solo.

Anche conoscere la tecnica dell’hair contouring è importante. In cosa consiste? Si intende una particolare tecnica di colorazione che, proprio come il make-up, riesce ad enfatizzare o minimizzare alcuni tratti che non ci piacciono del nostro volto, attraverso dei giochi di luci e ombre fatti direttamente sulla chioma. Attenzione quindi ai colori che si usano: se la pelle è olivastra meglio un castano chiaro o un biondo miele, mentre se la base di capelli è bionda si può esaltarla con sfumature dorate o cenere.

Infine, un altro segreto dal mondo dell’hairstyle è quello di lavorare sul colore naturale: in questo modo l’effetto finale sarà più naturale, sia che si vadano a fare delle schiariture per illuminare il viso che dei tonalizzanti per arricchire di sfumature più intense la nuance di partenza.