Addio rossori senza fondotinta. La nuova magia della primavera è la CC Cream verde che idrata e copre

La primavera trasmette freschezza, vitalità, energia. E allo stesso modo anche la nostra pelle si risveglia dal grigione invernale e si rinnova, mostrandosi più luminosa e bella. Se però anche la vostra pelle è soggetta a dicromie e rossori, magari dovuti a una maggior sensibilità della cute, ai suoi cambiamenti fisiologici o ai primi giorni di sole in cui il viso si tinge di un bel colore a cui eravate impreparate, ecco che il prodotto giusto per uniformare l’incarnato ed eliminare i rossori arriva da L’Oreal, una CC Cream verde che idrata la pelle e che, allo stesso tempo, le dona un aspetto e un colore omogeneo, compatto e super naturale.

Un prodotto ideale per chi è soggetto a discromie della pelle e che è adesso in sconto su Amazon. Ma di cosa si tratta esattamente?

BB Cream e CC Cream, che differenza c’è?

Per chi non fosse pratica nell’utilizzo di questo genere di prodotto è bene sapere cos’è e cosa serve una CC Cream (che no, non è la stessa cosa della BB Cream).

La CC Cream, infatti, è un prodotto specificatamente pensato per correggere i rossori della cute, le sue irregolarità ed eventuali dicromie, ma con una coprenza più leggera di quella di un fondotinta e quindi ottimale per la stagione in corso e per l’estate in arrivo. Il colore verde della CC Cream, poi, è mirato a neutralizzare i rossori, uniformano il colore della pelle.

La BB Cream, invece, serve a coprire le imperfezioni del viso, come piccoli brufoli per esempio.

Perché scegliere la Magic CC Cream verde di L’Oreal

Ed ecco spiegato il perché la CC Cream verde di L’Oreal è il prodotto da avere tra i must beauty dell’estate. Un cosmetico che agisce in modo semplice e leggerissimo sulla cute per donare all’incarnato un colore omogeneo e privo di rossori, uniformando la pelle per 24 ore, dalla mattina alla sera e senza necessità di ritocco.

Una CC Cream che è formulata con ingredienti ad hoc per prendersi cura della pelle, arricchita con vitamine B5 ed E, e con pigmenti minerali che si adattano al tono della pelle, permettendovi di ottenere un look naturale e uniforme con pochissimo prodotto.

Una crema colorata che copre e corregge i rossori del viso e che regala alla pelle un aspetto naturale, radioso e un plus di idratazione a lunga tenuta, completando l’azione della crema viso e della protezione solare con un tocco di benessere in più.

Come agisce la Magic CC Cream verde di L’Oreal

La CC Cream di L’Oreal, quindi, non svolge solo un’azione coprente ma è un prodotto completo, ad ampio raggio e che svolge ben 5 funzioni in un solo cosmetico:

uniforma il colore della pelle;

le viga la cute;

illumina;

protegge la pelle (ha un SPF 20 integrato);

idrata in profondità.

Il tutto con un risultato a lunga tenuta e adattandosi a ogni tipologia di pelle, anche quelle sensibili.

Un prodotto che si può usare al posto del fondotinta, dalla texture più leggera e perfetta per la stagione calda, e che si applica sfumandola sul viso e nascondendo imperfezioni e rossori in modo delicato, garantendosi un finish naturale, luminoso e impeccabile.

