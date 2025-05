Bella Hadid è ossessionata da questa crema viso e corpo low cost e ora in sconto. E non è l’unica

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Ci sono prodotti che diventano una vera ossessione e un elemento imprescindibile della nostra skincare routine. E se questo capita e sarà capitato a ognuna di voi, non fanno eccezione nemmeno le celeb, che tra creme, sieri e lozioni fanno il pieno di alleati beauty a cui non possono davvero rinunciare. Come la crema viso e corpo amata dalla super modella Bella Hadid, Weleda Skin Food, un prodotto low cost e che, fortuna di chi la vorrà testare, si può trovare adesso in sconto su Amazon.

Una crema che ha letteralmente conquistato il cuore e la bellissima pelle di Bella Hadid ma che ha altre celeb nella sua corte, da Jenna Ortega a Victoria Beckham e fino alla It girl per eccellenza Hailey Bieber. Insomma, se i risultati sono quelli che vediamo su Bella e le sue “college” celeb, allora vale davvero la pena provarla anche su di sé.

Cos’è la crema viso e corpo Weleda Skin Food

Ma cos’ha di così speciale questa crema viso e corpo per essere così amata e richiesta da chi fa della bellezza il suo lavoro? Beh, il nome lo suggerisce già. Si tratta, infatti, di una crema skin food, un nutrimento per la pelle, sia in versione classica che light. Un prodotto formulato per idratare in modo profondo la cute, nutrendola e migliorando le funzioni naturali della barriera protettiva della pelle stessa, e donandole massima elasticità e morbidezza. Un potente alleato contro la secchezza della cute, ideale quindi per chi la pelle secca e sensibile, ma che agisce in modo mirato anche sulle pelli normali, agendo come un riequilibrante dello stato di idratazione della cute e come un boost di benessere totale.

Gli ingredienti super che nutrono la pelle

Un concentrato di ingredienti utili a lenire la pelle, donarle massima idratazione e luminosità, come dire, una base viso perfetta con una sola crema. Un mix di estratti di viola del pensiero, camomilla e calendula, che sono il cuore di questa crema viso e corpo dalla formula esclusiva di Weleda e che vi donano una pelle liscia, vellutata e levigata fin dal primo utilizzo. Ovviamente utilizzandola nel modo corretto.

Come si utilizza la crema viso corpo Weleda Skin food

Per usare al meglio la crema Weleda Skin food è importante seguire pochi e semplici step, che ne aumentano l’efficacia e che vi permettono di godere a pieno dei benefici di questo prodotto unico.

La crema Weleda, infatti, si applica sia sul viso che sul corpo, sulla pelle leggermente umida, per facilitarne la stesura e trattenere meglio l’idratazione. Ma non solo. Questa crema si può utilizzare in modi diversi, per esempio nebulizzando dell’acqua termale sul viso e poi stendendo una quantità piccola di Weleda Skin food, regalandosi un finish luminoso.

O ancora potete utilizzarla su punti ben precisi e strategici, come l’arcata sopraccigliare per avere un effetto bagnato, sul ponte nasale, gli zigomi, il collo e anche il décolleté, per illuminare la parte, sulle labbra prima del make-up o fino alle palpebre, andando a uniformare la pelle e garantendole un effetto shine naturale e che illumina il vostro intero beauty look anche senza make-up.

Insomma, un prodotto che al di là della sua fama tra le celeb è davvero una svolta nella vostra skincare routine e che vale la pena provare.

