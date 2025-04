Infusa con bava di lumaca, contiene altri ingredienti che sono un toccasana per la nostra pelle

Una pelle favolosa, idratata a lungo, in maniera profonda e intensa, ma anche più luminosa: non è un sogno ma un obiettivo possibile grazie a una crema che ha tantissime ottime ragioni per essere inserita nella nostra beauty routine quotidiana.

Si tratta di Advanced Snail 92 di Cosrx, un prodotto che contiene una secrezione idratante della mucina di lumaca filtrata al 92%, che piace tantissimo, basti pensare che ha quasi 50mila recensioni di cui la maggior parte sono positive.

E la notizia favolosa è che è in offerta: grazie a uno sconto del 22% la si può acquistare a soli 18 euro.

Crema idratante, il prodotto mai più senza in offerta

Per chi desidera una pelle idratata in maniera profonda la soluzione arriva da una crema infusa con il 92% di bava di lumaca. I suoi vantaggi? Va a creare una barriera idratante che promette di lenire la pelle e di essere riparatrice potenziata, oltre a renderla anche più luminosa.

Un prodotto davvero favoloso che si fonde alla perfezione con l’incarnato e che agisce anche sulla pelle irritata e sensibilizzata.

Un altro aspetto che rende favolosa Advanced Snail 92 di Cosrx deriva dal fatto che è molto leggera, avendo la consistenza del gel: quindi idrata in maniera profonda e a lunga durata, ma senza appesantire.

Tra gli ingredienti, oltra alla già citata bava di lumaca, che si può chiamare anche filtro di secrezione di lumaca, vi sono l’acido ialuronico e la betaina che rafforzano la barriera cutanea e garantiscono l’idratazione.

Con lo sconto il prezzo di acquisto è molto conveniente e vale la pena approfittare di questa favolosa opportunità.

Cosa fa sulla pelle il filtro di secrezione di lumaca

L’ingrediente principale della crema Advanced Snail 92 di Cosrx è il filtro di secrezione di lumaca, con cui è infusa al 92%. Nel dettaglio questo contiene mucina, la cui efficacia si riscontra proprio con una maggiore idratazione. Inoltre, agisce andando a lenire in maniera istantanea la pelle danneggiata ed è la soluzione ideale per la pelle disidrata.

Nessun timore anche per le lumache, infatti la bava viene ricavata in modo sicuro ed ecologico, in un ambiente a loro consono.

Il risultato che si ottiene è un prodotto 100% naturale, ipoallergenico, dermatologicamente testato.

Il suo utilizzo viene suggerito per incarnati che presentano cicatrici da acne, secchezza, rossori o irritazioni, perché va a riparare e idratare. Si può utilizzare mattina e sera, dopo la pulizia del viso, massaggiandola con delicatezza su viso e collo: l’incarnato risulterà morbido e luminoso, mentre il prodotto si assorbe con facilità senza lasciare residui appiccicosi ed è adatta anche ha chi presenta una pelle mista o grassa.

Un prodotto mai più senza, amato da tantissime persone e che va assolutamente inserito nella nostra skincare quotidiana, come coccola per sfoggiare una pelle favolosa, curata e luminosa.

La crema Advanced Snail 92 di Cosrx ora può essere nostra con uno sconto pazzesco che ci permette di fare shopping mirato e in maniera conveniente.

