A Natale regala la bellezza. I cofanetti beauty più desiderati sono adesso in sconto

La corsa ai regali di Natale si fa sempre più serrata? Beh, la soluzione è a portata di click e che oltre a essere facile da acquistare è anche la sorpresa perfetta per donare un sorriso e una coccola a chi volete bene. Di cosa si tratta? Ma dei cofanetti beauty ovviamente, piccoli scrigni di bellezza, ricchi di prodotti che si prendono cura delle pelle (di qualsiasi tipologia ed età) e che permetteranno, a chi li riceve, di avere a portata di mano un regalo che fa davvero la differenza, soprattutto sulla loro pelle. Un regalo beauty perfetto da fare a chi volete bene, comprese voi stesse, e che vale la pena di dedicare/si.

Nivea skincare illuminante, più luce al tuo viso

Per esempio optando per il cofanetto beauty di Nivea, un kit di prodotti che illuminano il viso e che comprende uno struccante occhi effetto shine, una crema viso nutriente e un burrocacao labello soft rosé, per donare un tocco di luce al volto e una cura delle pelle che la farò risplendere.

Equilibria, il cofanetto beauty alla rosa, un plus per la pelle

Se volete coccolare davvero chi amate, ecco che il cofanetto beauty di Equilibria alla rosa è davvero l’ideale. Un mix di prodotti che si prendono cura delle pelle in modo delicato, dal sapone al tonico viso all’acqua di rosa e fino alla crema viso idratante e dal tocco vellutato.

Dermolab, Il tuo beauty box anti rughe

Un regalo anti rughe e che si prenda cura della pelle? Il cofanetto beauty di Dermolab è la soluzione perfetta per far felice chi lo riceverà. Un box mirato e antiage, ricco di prodotti mirati, un siero viso booster che tonifica e rimpolpa in profondità e uno struccante bifasico delicato che elimina anche il makeup waterproof, per una pelle levigata, luminosa e idratata.

Il cofanetto beauty di Maybelline che contiene il mascara più venduto

Con il cofanetto beauty di Maybelline lo sguardo diventa il vero protagonista. Un box che contiene un mascara con formula arricchita con olio di rosa canina a effetto volumizzante e che dona maggior lunghezza alle ciglia, e una matita occhi automatica a lunga tenuta per creare look occhi decisi. Il regalo di Natale perfetto e pronto per essere acquistato.

Prendersi cura delle pelle con Biopoint

E cosa c’è di meglio che regalare una coccola a chi si vuole bene? Un abbraccio morbido e vellutato, come la sensazione che si crea sulla pelle utilizzando i bagnoschiuma contenuti nel cofanetto beauty di Biopoint, un bagnocrema addolcente, un bagno olio setificate e un bagnocrema energizzante, un trio di benessere e cura per la pelle.

Bottega Verde, l’alleato di bellezza perfetto per Natale

Bottega Verde firma un cofanetto regalo perfetto per chi desidera dedicare una coccola unica con fragranze avvolgenti e che donino momenti di benessere unici. Un mix di prodotti al pepe rosa, un bagnodoccia, la crema mani e un simpatico copribottiglia in maglia a forma di maglioncino di Natale, racchiusi in una confezione regalo davvero bellissima.

Il cofanetto beauty di Bionike che si prende cura della pelle matura

Un regalo perfetto per chi ha la pelle matura o per chi sta attraversando la fase della menopausa, è il cofanetto beauty di Bionike. Trattamenti dalle texture altamente sensoriali, formulati con il Skin Resiliency Complex, una crema viso, una crema contorno occhi e un siero viso, che aiutano la naturale capacità della pelle di affrontare gli effetti dei cambiamenti ormonali, donandole un aspetto tonico ed elastico.

Massima detersione e idratazione con Neutrogena

Il kit skincare viso Neutrogena Hydro Boost Water Gel è il cofanetto beauty perfetto da dedicare a chi ci tiene alla cura della pelle, a partire dalle basi. Un kit che combina prodotti dalla texture leggera con efficaci ingredienti attivi che garantiscono un’idratazione profonda oltre a una crema viso idratante è arricchita con il 20% in più di acido ialuronico.

Il regalo perfetto e più venduto su Amazon è il cofanetto beauty di e.l.f.

Il cofanetto beauty di e.l.f contiene tutti i tuoi prodotti preferiti per la cura della pelle, in formato viaggio. Un detergente, il balsamo idratante, un idratante, la crema occhi e la crema notte. Un kit ideale per chi ci tiene alla sua bellezza anche in viaggio e che farà felici davvero tutti.

Per un Natale dolcissimo, ci vuole Aquolina

E cosa c’è di meglio di un cofanetto beauty dai profumi dolci e avvolgenti come quelli del cioccolato? Beh, Aquolina ci ha pensato e vi dona la possibilità di fare un regalo unico con il suo cofanetto beauty di prodotti al cioccolato bianco, fondente e rosa, un’edizione limitata da accaparrarsi subito.

