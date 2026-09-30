Il tool amatissimo da avere adesso per una pelle compatta e priva di segni del tempo è in sconto, un massaggiatore antiage+siero che è un vero affare

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Amazon La combo antiage da vare adesso è in sconto e vi dona un effetto lifting immediato

La combo perfetta per assicurarsi un viso disteso, compatto e privo dei segni del tempo? Ve la “regala” Foreo, che unisce nello stesso sconto il suo massaggiatore viso antirughe con microcorrente, Foreo Bear mini, con il siero viso antiage del brand, un duetto assolutamente imperdibile e che agisce in modo mirato sulla pelle e sulle rughe, levigandole e assicurandovi un viso più tonico e ringiovanito.

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Foreo Firm & Fabulous, la combo da avere adesso per una pelle ringiovanita

Un set che potete avere adesso a un prezzo ridotto, ma che agisce come un vero trattamento anti age, con la comodità di farlo a casa vostra e ovunque desideriate viste le dimensioni compatte e mini di questo dispositivo.

Un massaggiatore viso antirughe che prevede ben tre intensità di utilizzo e un’azione mirata per ottenere dei risultati che siano duraturi nel tempo, andando ad agire in modo preciso e deciso sui segni del tempo, contrastando le rughe del viso, della fronte e fino al doppio mento, con un’azione che vale più di qualsiasi ginnastica facciale. Ma tutto in automatico!

Come agiscono questo tool di Foreo e il siero viso antiossidante

Grazie alle sue pulsazioni T-Sonic, il massaggiatore viso di Foreo è in grado di rilassare i punti di tensione muscolare del viso, andando a distendere le rughe e linee di espressione, oltre alle rughe che possono comparire al mattino se non state ancora utilizzando una federa in seta che ne impedisce la comparsa. Un tool che stimola la microcircolazione della pelle e che migliora l’assorbimento delle formule di skincare che andrete ad applicare sul viso durante la cura quotidiana della mattina e della sera, come per esempio il siero viso in dotazione in questa super offerta, da abbinare ala massaggiatore per un risultato ottimale del trattamento.

Il siero viso antiossidante di Foreo, infatti, è un siero conduttivo, che protegge la pelle dai radicali liberi, ma che agisce anche a rinforzo della barriera cutanea, donando massima luminosità alla pelle spenta e una texture più omogene e compatta, eliminando eventuali irregolarità.

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I benefici sulla pelle di Foreo Firm & Fabulous

Una combo che quindi agisce a totale beneficio per la pelle, e con tutta una serie di azioni ed effetti visibili:

stimolando la muscolatura sotto la pelle;

rinnovando le cellule cutanee e andando a rinforzarle;

stimolando la produzione di collagene;

stimolando la microcircolazione, andando ad ossigenare maggiormente la pelle e donandole un effetto glow immediato.

Insomma, una serie di benefici che non solo svolgono un effetto anti age, ma che donano alla pelle un aspetto più sano, forte, e lucente, un aspetto più giovane sotto ogni punto di vista.

Un tool e un siero che unito donano alla cute un effetto lifting immediato, più efficace di qualsiasi crema per le rughe, e con un’azione rassodante, tonificante e stimolante, andando a definire e attivare oltre 65 muscoli di viso e collo, per garantirvi una pelle e un viso come mai avreste pensato di ottenere.

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