Deterge e massaggia il viso, garantendogli un aspetto radioso, disteso e visibilmente più giovane, il massaggiatore viso da avere adesso è in super sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Agisce su più livelli e dona alla pelle un aspetto sano, radioso e ringiovanito

E se con un unico device poteste ottenere un viso più disteso, giovane, privo di rughe e deterso come dopo un trattamento di pulizia profonda? Sicuramente non aspettereste nemmeno un secondo per averlo tra i vostri must beauty per la cura della pelle. E se poi scopriste di poterlo avere a un prezzo ridottissimo ecco che tutto si fa ancora più interessante. Ed è proprio questo che sta accadendo ora, perché il massaggiatore viso multifunzione che stavate aspettando è in super sconto per pochi giorni e questo è il momento giusto per averlo.

Un tool che svolge ben tre funzioni in un unico device, garantendovi una cura della pelle totale grazie alle sua capacità di agire contro le rughe e le linee sottili del viso ma anche per detergere a fondo la cute, pulendo eventuali punti neri e agendo come un trattamento di pulizia profonda

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Il massaggiatore viso da avere adesso e che agisce come un trattamento

Un massaggiatore viso che si avvale di una particolare tecnologia sulla pelle, EMS, una corrente a bassa frequenza che aiuta a stimolare i muscoli facciali, favorendo la circolazione del sangue e la produzione di collagene, e andando a minimizzare le rughe del viso, illuminandolo e permettendogli di mostrarsi al massimo della sua bellezza e benessere.

Un tool che rassoda e solleva i tessuti del viso, che ne ridefinisce i contorni e che agisce come un vero trattamento di bellezza, ma tutto comodamente a casa vostra.

Come agisce il massaggiatore sulla pelle

Ma non è finita qui, perché questo massaggiatore viso è davvero unico nel suo genere, agendo con ben sette luci diverse che toccano la pelle con altrettanti benefici:

la luce rossa agisce nella stimolazione della produzione di collagene;

agisce nella stimolazione della produzione di collagene; la luce blu svolge un’azione purificante, antinfiammatoria e contro l’acne;

svolge un’azione purificante, antinfiammatoria e contro l’acne; la luce gialla dona un incarnato più luminoso e maggior elasticità alla pelle;

dona un incarnato più luminoso e maggior elasticità alla pelle; la luce ciano riduce i rossori;

riduce i rossori; la luce verde uniforma il tono della pelle e minimizza le macchie scure;

uniforma il tono della pelle e minimizza le macchie scure; la luce viola aiuta nella rigenerazione della cute;

aiuta nella rigenerazione della cute; infine la luce bianca attiva la pelle e migliora l’assorbimento dei prodotti che utilizzerete durante la skincare.

Un boost di benefici che vale la pena di concedere alla propria pelle e al viso, garantendogli massimo benessere un aspetto visibilmente più giovane e rinnovato.

Un tool che rigenera la pelle e che la pulisce, entrando in profondità nei pori e rimuovendo ogni traccia di impurità e punti neri. Insomma, un massaggiatore che, una volta usato, vi farà sembrare di essere appena uscite da un centro estetico.

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Come si utilizza

Un device da utilizzare per dieci/quindici minuti, dopo la detersione ed eseguendo dei movimenti circolari, sia sul viso che sul collo per 3-5 volte a settimana, ottenendo il massimo dei benefici con il minimo sforzo (e spesa) possibili.

Una volta usato, poi, è bene pulire delicatamente la testa massaggiatrice del dispositivo con un panno umido e lasciare asciugare all’aria. Per essere pronte per il prossimo utilizzo e per il prossimo boost di benessere alla vostra pelle.

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