E se con un unico device poteste ottenere un viso più disteso, giovane, privo di rughe e deterso come dopo un trattamento di pulizia profonda? Sicuramente non aspettereste nemmeno un secondo per averlo tra i vostri must beauty per la cura della pelle. E se poi scopriste di poterlo avere a un prezzo ridottissimo ecco che tutto si fa ancora più interessante. Ed è proprio questo che sta accadendo ora, perché il massaggiatore viso multifunzione che stavate aspettando è in super sconto per pochi giorni e questo è il momento giusto per averlo.
Un tool che svolge ben tre funzioni in un unico device, garantendovi una cura della pelle totale grazie alle sua capacità di agire contro le rughe e le linee sottili del viso ma anche per detergere a fondo la cute, pulendo eventuali punti neri e agendo come un trattamento di pulizia profonda
Indice
Il massaggiatore viso da avere adesso e che agisce come un trattamento
Un massaggiatore viso che si avvale di una particolare tecnologia sulla pelle, EMS, una corrente a bassa frequenza che aiuta a stimolare i muscoli facciali, favorendo la circolazione del sangue e la produzione di collagene, e andando a minimizzare le rughe del viso, illuminandolo e permettendogli di mostrarsi al massimo della sua bellezza e benessere.
Un tool che rassoda e solleva i tessuti del viso, che ne ridefinisce i contorni e che agisce come un vero trattamento di bellezza, ma tutto comodamente a casa vostra.
Come agisce il massaggiatore sulla pelle
Ma non è finita qui, perché questo massaggiatore viso è davvero unico nel suo genere, agendo con ben sette luci diverse che toccano la pelle con altrettanti benefici:
- la luce rossa agisce nella stimolazione della produzione di collagene;
- la luce blu svolge un’azione purificante, antinfiammatoria e contro l’acne;
- la luce gialla dona un incarnato più luminoso e maggior elasticità alla pelle;
- la luce ciano riduce i rossori;
- la luce verde uniforma il tono della pelle e minimizza le macchie scure;
- la luce viola aiuta nella rigenerazione della cute;
- infine la luce bianca attiva la pelle e migliora l’assorbimento dei prodotti che utilizzerete durante la skincare.
Un boost di benefici che vale la pena di concedere alla propria pelle e al viso, garantendogli massimo benessere un aspetto visibilmente più giovane e rinnovato.
Un tool che rigenera la pelle e che la pulisce, entrando in profondità nei pori e rimuovendo ogni traccia di impurità e punti neri. Insomma, un massaggiatore che, una volta usato, vi farà sembrare di essere appena uscite da un centro estetico.
Come si utilizza
Un device da utilizzare per dieci/quindici minuti, dopo la detersione ed eseguendo dei movimenti circolari, sia sul viso che sul collo per 3-5 volte a settimana, ottenendo il massimo dei benefici con il minimo sforzo (e spesa) possibili.
Una volta usato, poi, è bene pulire delicatamente la testa massaggiatrice del dispositivo con un panno umido e lasciare asciugare all’aria. Per essere pronte per il prossimo utilizzo e per il prossimo boost di benessere alla vostra pelle.
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