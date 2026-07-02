Agiscono in modo mirata per il benessere della pelle e con un'azione antiage mirata, la maschera LED è il tool amato dalla celeb da provare anche su di sé e a casa propria

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Massimo benessere per viso e collo con la maschera LED

La cura della pelle passa anche da dispositivi mirati e che agiscono grazie a specifiche tecnologie. Come le maschere LED, dei device amatissimi dalle celeb che le mostrano sui loro profili social come fossero degli accessori insostituibili e che, di fatto, contribuiscono a donare alla cute un aspetto più sano, radioso e privo dei classici segni del tempo e di stanchezza.

Come agiscono le maschere LED sulla pelle

Dei dispostivi che si avvalgono della tecnologia LED appunto, della fotobiomodulazione, utilizzando diverse lunghezze d’onda della luce che agiscono a stimolazione della pelle, favorendo la rigenerazione. A seconda del colore della luce, infatti, le maschere LED svolgono una funzione mirata sulla cute: Per esempio:

la luce rossa agisce a stimolazione della produzione di collagene e svolge un’azione anti age;

agisce a stimolazione della produzione di collagene e svolge un’azione anti age; la luce blu aiuta in caso di pelle impura o acne, svolgendo un’azione antibatterica

aiuta in caso di pelle impura o acne, svolgendo un’azione antibatterica la luce verde agisce direttamente su rossori cutanei e discromie

agisce direttamente su rossori cutanei e discromie la luce gialla, invece, stimola la circolazione e illumina la cute.

Perché averne una e tra quali modelli scegliere

Ecco perché è importante scegliere la maschera LED più appropriata, o magari un modello che svolga tutte queste azioni in un solo prodotto, agendo a beneficio della pelle con un tool professionale, mirato e che si prende cura della cute come un trattamento specialistico (anche se meno potente di quello di un centro estetico) ma comodamente a casa vostra.

Un device che vi garantisce una pelle impeccabile, migliorata nell’aspetto e nella grana, più compatta, radiosa e soda. E non è un caso che celeb come Kim Kardashian, Victoria Beckham, ma anche Madonna, Jessica Alba e fino alle influencer italiane come Chiara Biasi e la showgirl Belen Rodriguez, ne facciamo un uso regolare e mirato per donare massimo beneficio alla pelle (e con un risultato visibile).

I modelli da acquistare

Insomma, le maschere LED valgono la spesa e approfittando degli sconti in atto potete averle a dei prezzi ridotti ma con le stesse prestazioni di sempre.

Per esempio optando per la maschera LED di Vicloon, un device a LED dotato di 60 perle LED ad alta luminosità, disposte in una posizione mirata e scientificamente progettata. Un tool che ha una sorgente luminosa e morbida ma concentrata, garantendo una copertura uniforme sia del viso che del collo. Una maschera a LED che vi ben offre sette opzioni di colore della luce (rosso/blu/verde/giallo/viola/ciano/bianco), permettendovi di soddisfare ogni esigenza di cura della pelle in modo personalizzato e scegliendo la luce migliore a seconda dell’effetto desiderato.

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Altra maschera LED di cui approfittare ora è quella di XSSNW che trovate adesso in sconto. Una maschera viso progettata per migliorare l’aspetto generale della pelle proprio grazie alle luci LED multispettrali di cui è dotata. Un device ideale per chi desidera una routine di bellezza semplice ma che sia allo stesso tempo efficace e con la possibilità di goderne direttamente a casa propria. Una maschera LED dotata di luce rossa (620nm), blu (460nm), arancione/ambra (580nm), viola e che si avvicina agli infrarossi 850nm, offrendo differenti modalità di utilizzo per adattarsi alle esigenze quotidiane della pelle di ognuna di noi.

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La maschera LED di Tincoola è un device che vi garantisce ben sette colori di luce diversa, per un ringiovanimento della pelle più profondo. Un tool che agisce con LED ad alta precisione ideale per la cura della cute del viso, e che grazie ai suoi 120 LED distribuiti in modo uniforme vi offre una copertura completa di viso e collo per un utilizzo confortevole e omogeneo.

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La maschera LED di Odelyne, Adara Lite, è un device a copertura completa sia del viso che della linea mandibolare. La Red Light Therapy Face Mask, infatti, combina luce rossa e infrarossi puri da 1072 nm garantendo un effetto intenso anti-invecchiamento, ideale contro arrossamenti, rughe e perdita di elasticità della pelle matura. Una maschera per il viso che diffonde la luce in modo mirato su ogni curva o sagomatura del volto, offrendo un trattamento uniforme ed efficace in ogni singolo punto. Un tool ad alta densità luminosa che favorisce la produzione di collagene e riduce le rughe e le imperfezioni cutanee già dopo poche settimane di utilizzo.

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Infine, per un benessere completo di viso e collo, ecco anche la maschera LED viso e collo di Nourished Bodynskin, integrata con una sorta di collare che agisce direttamente sul décolleté. Una maschera realizzata in silicone flessibile e leggero e che si avvale della terapia a luce LED in modo mirato e concentrato. Una maschera che garantisce un ringiovanimento della cute, una miglior consistenza della pelle un aspetto liscio e giovane. Un tool dotato di 7 colori e 684 LED e che si adatta a tutti i tipi di pelle, integrata con comode protezioni per gli occhi e permettendovi un utilizzo efficace e sicuro.

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