Disegnare e ridefinire le sopracciglia: guida ai prodotti indicati per ogni esigenza

Le sopracciglia sono una parte importantissima del volto, lo caratterizzano e rendono espressivi. Basti pensare alle caratterizzazioni teatrali, in cui gli attori arrabbiati hanno sopracciglia spesse ed inarcate o i mimi, dall’espressione triste con le sopracciglia disegnate verso il basso.

Definirle, quindi, è parte integrante di un makeup completo. Basta anche un semplice tocco di gel trasparente per pettinarle o colorato per riempire qualche buchetto, ma i metodi per disegnarle sono molteplici, a seconda dell’effetto che si vuole ricreare.

La matita classica da appuntare

Il metodo più classico e comune per definire le sopracciglia è la matita da appuntare con il temperamatite. In varie colorazioni, è una matita cerosa mediamente morbida, con cui disegnare le arcate o riempire piccoli buchetti dati da epilazioni troppo azzardate o conformazione naturale. Sono facili da reperire ed esistono in varie colorazioni, l’importante è ricordarsi di appuntarle per avere sempre la punta ben affilata. Scegliete un colore simile al vostro colore di pelo e ricordatevi di non calcare troppo la mano, l’effetto artefatto e troppo finto è dietro l’angolo.

La matita con la punta sottile e retraibile

Tra le matite esistono anche quelle con la punta sottilissima e retraibile, che non hanno bisogno di essere appuntate. Sono molto più precise e ideali anche per disegnare piccoli peletti, per un effetto più naturale e meno disegnato. Attenzione a non premere troppo nel disegnare perché la mina è fragile e rischia di rompersi. Meglio quindi non farla fuoriuscire troppo dal packaging ma solo il giusto necessario e, all’occorrenza, farla scorrere nuovamente. Sono solitamente più dure rispetto alle matite classiche proprio perché più precise, dovendo mantenere la punta per non doverle temperare.

La brow pomade, la pomata ad alta tenuta

Hanno spopolato sui social per sopracciglia definite ed affilate: sono le brow pomade, le pomate per sopracciglia. Si applicano con un pennellino piatto e angolato ma non sono così semplici da usare. Il rischio è quello di prelevare troppo prodotto, per un effetto artefatto, come di un tatuaggio fatto male. Con le brow pomade si possono realizzare look molto definiti, andando a ridisegnare le arcate e riempiendo la codina, rimanendo più leggeri nella parte iniziale. Si possono però realizzare anche look più naturali e definiti, con pennelli sottilissimi, andando a ricreare i peli laddove mancano. Risulta però difficile dosare bene il prodotto e scegliere la tonalità, che non deve essere né troppo chiara né troppo scura.

Il mascara colorato o trasparente, veloce e facile da utilizzare

Per chi non ha molta manualità o non deve riempire buchetti o ridisegnare parti di sopracciglia l’ideale è il mascara colorato. Facilissimo da utilizzare, si presenta come un mascara normale ma di dimensioni ridotte, anche lo scovolino. La formula è simile a quella delle pomate ma solitamente meno pigmentata, proprio per non rischiare di applicare troppo prodotto. Alternativa ai mascara colorati sono i gel trasparenti, perfetti per tenere in ordine le sopracciglia o pettinarle verso l’alto. Funzionano come un vero e proprio gel, andando a fermare le sopracciglia così come vengono pettinate.