Come truccarsi da 50 anni in su: consigli per valorizzarsi con il makeup

È vero, non ci sono regole e bisognerebbe sentirsi liberi a qualsiasi età di truccarsi come più ci piace, come ci sentiamo più a nostro agio. Ma qualche piccolo consiglio o accortezza possono fare la differenza per chi, passati gli “anta”, non sa più come truccarsi per valorizzarsi e ricerca un effetto fresco a riposato, non appesantito. Il primo step, fondamentale, è quello di prendersi cura della pelle con una corretta skincare. Ovviamente i prodotti cambiano con il passare del tempo perché cambiano le esigenze: più si cresce e più la pelle tende a spegnersi, disidratarsi e risultare più secca, anche in chi l’ha sempre avuta a tendenza grassa. Anche gli attivi si fanno più potenti, per rendere la pelle più turgida e compatta. Ricordiamoci, però, che anche l’alimentazione, sane abitudini ed un corretto riposo fanno la differenza, nessuna crema può compiere il miracolo.

Il primer e la scelta del fondotinta e correttore

La base viso è la parte più importante per un Makeup dall’aspetto fresco e riposato, non appesantito. Un alleato è senza dubbio il primer, perfetto sia per mantenere il trucco più a lungo durante la giornata, sia per un effetto levigante. Scegliendo infatti un prodotto riempitivo, si andrà a minimizzare l’aspetto di piccole rughe e “riempire” i pori dilatati. Il risultato sarà così una base più liscia, un incarnato più compatto ed uniforme e una stesura facilitata del fondotinta.

Per quanto riguarda quest’ultimo, meglio evitare le texture in polvere, che andrebbero ad invecchiare, rendendo l’incarnato più spento e l’aspetto della pelle più secca. Da evitare anche texture troppo coprenti o opache, che rendono la base viso troppo piatta, poco tridimensionale e tendono ad appesantire. Inoltre questa tipologia di prodotti va spesso ad accumularsi con più facilita nelle rughe e piccole pieghe della pelle mettendole maggiormente in evidenza e risultando in antiestetici residui di prodotto.

Meglio quindi optare per texture leggere, idratanti e luminose, come ad esempio le bb cream o i fondotinta fluidi a coprenza medio-bassa. Cercate il vostro tono esatto di fondotinta, né troppo scuro per evitare stacco con il resto del corpo, né troppo chiaro perché in questo caso l’effetto sarebbe di un incarnato troppo pallido, andandolo ad ingrigire. Non esagerate con la quantità di prodotto e stendetelo bene, con una spugnetta o un pennello ampio e morbido, per un effetto airbrushed, quasi seconda pelle. Meglio piuttosto utilizzare il correttore solo laddove serve, in piccole quantità, in caso di discromie o imperfezioni da correggere.

Anche per le occhiaie vale la stessa regola: less is more. No a prodotti pesanti e troppo coprenti, che segnerebbero il contorno occhi e farebbero accumulare il prodotto nelle rughe, evidenziandole. Scegliete formule coprenti ma leggere ed idratanti, per occhiaie molto scure meglio utilizzare una puntina di correttore aranciato o giallo e sfumarlo con le dita, solo sulla zona scura, stemperandolo poi con un correttore leggero del vostro colore di pelle.