Come prendersi cura dei capelli anche di notte

C’è chi va a dormire e non si pone il problema e chi invece non sa come tenere i capelli di notte per dormire più comodamente ma, soprattutto, per non rovinare i capelli. C’è chi li tiene legati e chi invece sostiene che sia peggio, c’è chi utilizza alcuni accessori per evitare l’effetto crespo, chi applica impacchi e li tiene in posa mentre dorme, chi acquista prodotti specifici e chi si dedica al fai da te. Segui questi consigli per prenderti cura dei capelli di notte mentre dormi, per una chioma protetta e sana.

Come legare i capelli di notte per non rovinarli

Una delle domande più ricorrenti quando si parla di come portare i capelli per dormire è: tenere i capelli legati di notte fa male? Sfatiamo un mito, perché legare i capelli di notte non fa male, anzi protegge non solo i capelli, ma anche la pelle del viso. Tenere i capelli sciolti mentre si dorme fa sì che inevitabilmente vadano sul volto e il sebo prodotto dai capelli, specie se non freschi di lavaggio, può ostruire i pori della pelle. Non solo, ma anche i prodotti applicati, come lacca gel e in generale prodotti di styling, potrebbero depositarsi sulla pelle e non essere certo benefici.

Meglio quindi legare i capelli di notte per dormire per lasciare il viso libero, ma quale acconciatura scegliere? L’ideale sono raccolti morbidi e mai tirati che potrebbero favorire il mal di testa o comunque non risultare piacevoli per un riposo adeguato. Da evitare sempre la coda di cavallo, specie se stretta, perché l’elastico a lungo andare potrebbe indebolire i capelli. Se avete i capelli lunghi e lisci potete optare per una treccia in modo da svegliarvi il giorno seguente con delle onde leggere e naturali. Se invece avete i capelli ricci l’ideale è dormire cn un messy bun o raccogliere i capelli in una coda altissima, portando il ciuffo sopra la testa, un’acconciatura che potrebbe ricordare una sorta di ananas.

È importante scegliere il giusto elastico per legare i capelli

L’importante è sempre scegliere un elastico adeguato che non tiri e strappi i capelli. No agli elastici con componenti metalliche e no agli elastici non rivestiti, ma è necessario utilizzare elastici ad esempio in raso o in seta, materiale perfetto per i capelli e che non lascia segni, o i cosiddetti elastici a molla, in plastica, che scongiurano mal di testa e che risultano in un’ottima tenuta, pur risultando in acconciature morbide e che non stressano i capelli. Tenere i capelli legati aiuta anche a non ritrovarsi al mattino con una testa piena di nodi, che vanno poi sciolti, evitando uno stress inutile per i capelli ed evitando di spezzarli e indebolirli.

Un alleato imperdibile per dormire di notte: la federa in seta

Se volete farvi un regalo, non solo ai vostri capelli ma anche alla vostra pelle, comprate una federa in raso ma, meglio ancora, una federa in seta. I benefici di una federa in seta sono davvero molti, a cominciare dal fatto che è un tessuto che non segna il viso e non crea attrito, evitando così, a lungo andare, di creare piccole rughe e abrasioni sulla pelle delicata del volto. Il viso, così come i capelli, scivolano sul tessuto, facendo in modo che questi ultimi non si annodino e risultando così in capelli non crespi al mattino.

Offtopic Federa In Seta 100% La federa in seta 100% Offtopic è un regalo da fare o da farsi per curare anche di notte mentre si dorme la propria pelle e i propri capelli. Il materiale anallergico e traspirante riduce l'accumulo di cellule morte e sporcizia che si depositano poi su pelle e capelli, contribuendo a sporcarli. Non segna la pelle ed evita la comparsa di rughe e segni sul viso, così come il crespo ai capelli o un appiattimanento dei ricci.

È particolarmente indicata per chi ha i capelli ricci o mossi, perché fa in modo che il riccio si mantenga meglio e non si appiattisca dormendo. Vedrete subito i benefici utilizzando le federe in seta anche se soffrite di acne e imperfezioni, che diminuiranno velocemente proprio perché la seta è un tessuto che non assorbe prodotti, è anallergico e traspirante.

Maschera capelli notte: le migliori da acquistare

Per eseguire un trattamento intensivo ai capelli, specie la sera prima di lavarli, potete applicare delle maschere capelli notte o degli impacchi, in modo che il prolungato tempo di posa li idrati e li ammorbidisca. Potete realizzare impacchi capelli notte almeno una volta a settimana ma anche con più frequenza, specie se li avete trattati chimicamente con schiariture, tinte, decolorazioni e meches o se usate spesso piastre e ferri per capelli.

Omia Laboratories Maschera Per Capelli Eco Bio Con Olio Di Macadamia La maschera Omia Laboratories Maschera Per Capelli Eco Bio Con Olio Di Macadamia è un trattamento ristrutturante per capelli stressati e spenti con olio di macadamia, aloe vera e burro di karité che ripara in profondità i capelli danneggiati rendendoli più morbidi e luminosi.

Scegliete prodotti possibilmente biologici o con molti ingredienti naturali, perché di notte non si ha bisogno di un effetto condizionante dato ad esempio dai siliconi. Oli, burri, proteine e vitamine sono ciò che ci vuole per far riprendere i capelli, ma attenzione a non macchiare le federe o le lenzuola. Usatene di vecchie, che non vi interessa ungere, o acquistate delle maschere che abbiano una cuffia incorporata, in modo non solo da proteggere la biancheria, ma fare un effetto casco che sviluppa calore, benefico per i capelli perché fa penetrare gli attivi ancora più in profondità.

Offerta Gyada Cosmetics Maschera Capelli In Tessuto La maschera per capelli Gyada Cosmetics Maschera Capelli in Tessuto Effetto Termo-Vapore Nutriente e Ristrutturante contiene burro di Muru Muru e Amminoacidi che svolgono una potente azione ricostituente per i capelli. È vegana, cruelty free, senza siliconi e parabeni con una cuffia effetto termico per potenziarne i benefici e favorire l'assorbimento dei principi attivi.

Impacco capelli notte fai da te facile e veloce

Realizzare a casa una maschera capelli notte fai da te non è così difficile e, anzi, è piuttosto veloce. Per una ricetta base, economica e rapida, ti basterà miscelare un olio molto nutriente, come ad esempio olio di oliva o di cocco, con una punta di miele, spalmare il composto sui capelli e lasciarlo agire tutta la notte, possibilmente utilizzando una cuffia per evitare di macchiare. Se invece i capelli hanno bisogno di maggiore idratazione, miscela un po’ di olio con del gel d’aloe, che ha un’azione lenitiva anche per il cuoio capelluto. Anche in questo caso tieni in posa tutta la notte e il giorno dopo procedi con il tuo shampoo abituale, avendo cura di risciacquare bene i capelli per eliminare ogni residuo e fare in modo che non risultino unti.