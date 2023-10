Vitamine per capelli: sono davvero efficaci?

Le vitamine per capelli sono un rimedio efficace per avere una chioma sempre splendida e bellissima: ti spieghiamo quali e come usarle

Le vitamine per capelli funzionano davvero? La risposta è senza dubbio sì! Le vitamine infatti sono essenziali per la salute della chioma e contribuiscono a renderla bella, forte e in salute. Se assunte con regolarità aiutano a contrastare fenomeni fastidiosi come secchezza, doppie punte e persino forfora. Le più potenti sono le vitamine del gruppo B, quelle del gruppo C, A ed E: un toccasana per la bellezza e il benessere.

Vitamine per capelli: le migliori

Swisse Capelli Pelle Unghie Integratore di Biotina, Vitamina C, Zinco, Cardo mariano

Gli integratori a base di vitamine per capelli sono disponibili in tantissime formulazioni differenti in base alle singole esigenze. Anche i modi in cui si assumono sono diversi. Accanto alle classiche pasticche troviamo le gocce oppure le caramelle gommose. Quest’ultime sono più facili da assumere e piacevoli da inserire nella dieta quotidiana. Un complemento alimentare da tenere sempre in borsetta e mangiare quando serve.

Come agiscono le vitamine per capelli? Vanno assunte in cicli che possono durare dai 2 sino ai 6 mesi con una o due compresse (a seconda del gruppo scelto e del prodotto) da consumare ogni giorno. Per renderle più efficaci integrale con la dieta e assumile a stomaco vuoto, lontano dai pasti.

Le vitamine per capelli del gruppo B

Conosciuta anche come Biotina, la vitamina B8 è essenziale per il benessere dell’organismo e ha effetti positivi sull’aspetto e la crescita dei capelli. Consente di attivare il metabolismo cellulare, prevenendo doppie punte, capelli spenti e fragili. Per ottenere un effetto superiore, questo integratore presenta la Biotina arricchita con zinco, selenio e semi di zucca. Biotina e selenio aiutano a mantenere i capelli in salute, lo zinco supporta il benessere della cute, mentre il selenio è un potente antiossidante. Infine i semi di zucca limitano la perdita di capelli e ripristinano la lucentezza della chioma.

Le vitamine per capelli del gruppo C

La Vitamina C in compresse ad alto dosaggio è ottima per prevenire e contrastare la caduta dei capelli, rendendoli più forti e belli. Il corpo infatti non è in grado di produrre o immagazzinare la vitamina C. Questo integratore in pasticche è ottimo per assumere il giusto quantitativo di vitamina integrandola con gli alimenti.

Le vitamine per capelli del gruppo E

Vitamina E pura Vitamina E in capsule molli

La vitamina E è un vero e proprio toccasana per la salute dei capelli. Consente di ridurne la caduta e permette di normalizzare la produzione di sebo nel cuoio capelluto, regolarizzando i livelli di PH. Inoltre stimola la circolazione, favorendo la crescita di una chioma folta e lucente. Infine ripara tutti i follicoli danneggiati e rallenta la possibile comparsa di capelli bianchi. Assumere questa vitamina dunque è fondamentale per avere dei capelli splendidi.

Le vitamine per capelli del gruppo A

Offerta Vitamina A pura Microcompresse ad alto dosaggio di vitamina A

Fra le migliori vitamine per il benessere dei capelli c’è la vitamina A. Una carenza di questa sostanza infatti può provocare la comparsa di forfora e capelli secchi. Questa vitamina consente di avere una chioma folta, lucente e sana, semplicemente bellissima, proteggendo e rafforzando i bulbi piliferi.

Le vitamine per capelli del gruppo D

Vitamina D3 per capelli Compresse a base di vitamina D3

Le vitamine per capelli sono davvero efficaci?

La vitamina D svolge un importantissimo ruolo per prevenire la caduta dei capelli. Una carenza infatti può portare alla perdita dei capelli, rendendo la chioma secca e spenta. Per favorire la crescita dei capelli e rafforzare i follicoli piliferi è essenziale assumerne la giusta quantità grazie a un integratore bilanciato.

Le vitamine svolgono un ruolo fondamentale per il nostro fisico: questi micronutrienti agiscono da coenzimi, cioè agevolano l’attività degli enzimi e quindi permettono al nostro organismo di funzionare meglio. Naturalmente le vitamine da sole non bastano a contrastare i disturbi più gravi e le patologie del cuoio capelluto. Devono quindi essere affiancate da una terapia mirata prescritta dal medico.

Allo stesso tempo, assumere vitamine per i problemi lievi o durante periodi stressanti può risultare la mossa vincente. Ricapitolando: le vitamine per i capelli funzionano, ma occorre capire se ne hai davvero bisogno e quali possono essere più utili alle tue necessità. E soprattutto è fondamentale sceglierle con l’aiuto di uno specialista.