Capelli in estate, gli errori che ti fanno sembrare più vecchia

Con l’estate i capelli sono protagonisti, non solo perché la luce e le giornate all’aria aperta possono valorizzarli, ma anche perché è molto importante monitornarne la salute affinché sole e mare non li rovinino. Perché i capelli sfibrati o poco curati fanno correre il rischio di sembrare più vecchia. Ma seguendo alcuni semplici accorgimenti si può evitare il problema e sfoggiare una chioma giovane e sana.

Capelli in estate, gli errori da evitare

Il sole, il caldo, il salino, oppure il cloro della piscina, possono danneggiare i capelli, per questo in estate è fondamentale prendersi ancora più cura della propria chioma. Innanzitutto evitando gli errori che rischiano di far sembrare più vecchia.

Uno di questi è non proteggerli: utilizzare appositi prodotti aiuta a mantenerli lucenti e a nutrirli e permette di evitare l’effetto secco che li fa apparire sfibrati. Così come si protegge la pelle, si deve fare la stessa cosa anche con i capelli.

Un altro errore da evitare è quello di sbagliare il colore: le tonalità troppo scure così come quelle troppo chiare tenfono a far risultare più vecchio il viso. Quindi meglio optare per quelle intermedie, che gli donano calore. E attenzione al fatto che non siano colorazioni piatte, molto meglio optare per delle sfumature che rendano mosso il colore.

Capelli lunghi o cortissimi? Sarebbe meglio evitare entrambe le lunghezze, ma scegliere un taglio medio, scalato, che si adatti alla forma del viso.

Anche le acconciature sono importanti per sembrare meno vecchie. Il caldo fa venire voglia di tenere i capelli legati, ma se la ricrescita non è stata ritoccata, si corre il rischo che si veda perfettamente.

Un trucco per aggirare il problema è quello di usare fasce e fulard: molto alla moda, colorati, sono perfetti per una giornata in spiaggia, ma anche per le altre location delle vacanze. E rendono i look molto sofisticati. Ci sono tantissimi modi di indossarli, l’unica regola? Lasciarsi andare alla fantasia.

Resta comunque fondamentale coprire la ricrescita dei capelli bianchi: non farlo è un segno di poca cura e fa sembrare molto più vecchia.

Capelli in estate, come averli perfetti

Come accennato i capelli in estate hanno bisogno di cure maggiori: le alte temperature, il sole ma anche il salino o il cloro della piscina rischiano di danneggiarli. È fondamentale, quindi, scegliere i prodotti più adatti per coccolare la propria chioma. Magari con un occhio di riguardo al loro nutrimento, per mantenerli setosi e lucenti.

Le beach waves piacciono a tutte, ma per avere un effetto naturale – e al tempo stesso ordinato – si devono avere i capelli perfetti.

L’estate è l’occasione giusta per dire addio alle alte temperature del phon e questo è un grande aiuto per i capelli. Inoltre è bene ricordare di non usare asciugamani di cotone per avvogerli: meglio optare per salviette in microfibra da tenere una manciata di minuti, giusto il tempo per togliere l’acqua in eccesso.

Non esponete i capelli per troppo tempo al sole, meglio coprirli con un cappello o con un fulard e poi sciacquateli ogni volta che fate un bagno.

Il risultato sarà una chioma lucente, sana e dall’effetto wow assicurato.