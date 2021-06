Sotto il sole con una chioma sana e bellissima, grazie alla protezione solare per capelli

editato in: da

I solari per capelli sono un must have se vuoi prenderti cura della tua chioma 365 giorni l’anno. Oltre a indossare un capello, un foulard o una bandana che aiuta a proteggere la cute da eventuali scottature, è bene trattare i capelli con prodotti, da applicare prima, durante e dopo l’esposizione, che ne proteggano la fibra ed evitino l’eventuale danneggiamento da parte di UVA e UVB.

Perché i capelli hanno bisogno di protezione?

La cura dei capelli deve essere 365 giorni l’anno, ma durante l’estate e nei periodi in cui ci si espone maggiormente ai raggi diretti del sole è bene aggiungere step e prodotti in più all’haircare routine abituale. Nei mesi più caldi, infatti, i capelli subiscono maggiore stress: i raggi ultravioletti, i famosi UVA e UVB, tendono a rompere i legami tra le cellule di cheratina andando così a indebolire la fibra del capello stesso.

Ma non solo, oltre i raggi solari, cloro e salsedine tendono ad aggredire i capelli provocando un forte effetto disidratante rendendoli più aridi, stopposi e crespi. Tutto ciò, quindi, aumenterà la comparsa di doppie punte e renderà i capelli opachi e senza vitalità.

Ulteriore attenzione, poi, ai capelli colorati e decolorati che potrebbero virare tonalità ingiallendosi o virando verso il rosso a causa proprio della prolungata esposizione solare. Motivo in più per proteggerli ancora con più attenzione.

Capelli in estate, consigli e buoni abitudini da seguire

Per capire come avere dei capelli sani anche sotto il solleone dei mesi più caldi, ci sono piccoli consigli e buoni abitudini da seguire per non danneggiarli e avere una chioma luminosa e bellissima:

Indossa un cappello : banale, ma utile. Un filtro fisico tra sole e capelli è la soluzione migliore per proteggere non solo i capelli stessi, ma anche per proteggere la cute che è molto delicata e potrebbe scottarsi con estrema facilità.

: banale, ma utile. Un filtro fisico tra sole e capelli è la soluzione migliore per proteggere non solo i capelli stessi, ma anche per proteggere la cute che è molto delicata e potrebbe scottarsi con estrema facilità. Applica i prodotti prima dell’esposizione: proprio come per i solari corpo , applicare i prodotti sui capelli ancora prima di uscire di casa o dell’esposizione permette a questi di penetrare a fondo agendo in modo ancora più deciso.

proprio come per i , applicare i prodotti sui capelli ancora prima di uscire di casa o dell’esposizione permette a questi di penetrare a fondo agendo in modo ancora più deciso. Sì alle maschere: implementare l’uso di maschere idratanti durante i mesi più caldi e nei giorni di vacanza dove il sole è diretto permetterà di ridare stabilità al capello aggiungendo la giusta dose di idratazione e nutrimento.

implementare l’uso di durante i mesi più caldi e nei giorni di vacanza dove il sole è diretto permetterà di ridare stabilità al capello aggiungendo la giusta dose di idratazione e nutrimento. Parti con una chioma sana: si pensa sempre di rimandare il parrucchiere, e l’appuntamento con le forbici, dopo l’estate ma optare per un taglio prima del check-in è la scelta giusta per partire già con una base forte e nutrita che soffrirà meno durante le vacanze.

si pensa sempre di rimandare il parrucchiere, e l’appuntamento con le forbici, dopo l’estate ma optare per un taglio prima del check-in è la scelta giusta per partire già con una base forte e nutrita che soffrirà meno durante le vacanze. Usa un pettine a denti larghi: dopo un bagno, in piscina o al mare, pettinare i capelli è il modo migliore per permettere ai prodotti da applicare di penetrare a fondo. Per non danneggiarli, però, meglio usare un pennello a denti larghi che eliminerà i nodi senza danneggiarli o strapparli.

dopo un bagno, in piscina o al mare, pettinare i capelli è il modo migliore per permettere ai prodotti da applicare di penetrare a fondo. Per non danneggiarli, però, meglio usare un pennello a denti larghi che eliminerà i nodi senza danneggiarli o strapparli. Riapplica il prodotto dopo ogni bagno: dopo aver applicato al crema solare su corpo e capelli non dimenticare di riapplicare anche i solari per capelli. Solo in questo modo potrai preservare colore e lucentezza.

I prodotti must have da avere nella tua beach bag

Cosa non deve mai mancare nella tua beach bag, e non solo, durante le vacanze per proteggere e preservare i capelli? Abbiamo selezionato i must have per una chioma sana, lucente e senza doppie punte.

Pupa, acqua abbronzante multifunzione

Un prodotto multiuso sia per i capelli che per il corpo. Da vaporizzare su tutto il corpo per rinfrescare e idratante, rimuove la salsedine dopo i bagni in mare e contrasta la secchezza causata da sole, vento e cloro. Vaporizzandolo sui capelli aiuterà a districarli e a pettinarlo con più facilità.

Biopoint Solaire, Trattamento Riparatore Doposole

Una coccola da utilizzare dopo una giornata sotto il sole, per un’azione intensiva contro il disseccamento da parte di sole e mare. Una formula arricchita con Proteine Collageniche, Vitamina E ed Estratto d’Uva, agenti idratanti e nutrienti per capelli idratati, soffici e morbidi.

Schwarzkopf Professional, BC Bonacure Sun Protect

L’ideale per mantenere i capelli nutriti e pieni di vitalità in combinazione a un profumo intenso e piacevolissimo. Ideale per idratare la chioma, renderla soffice e leggera e facilitarne la pettinatura anche post esposizione. Ottimo anche per protegge dai raggi UV.

Cocunat, Boombastic base

Dopo una giornata sotto il sole meglio aggiungere 30 minuti di intensa nutrizione per recuperare la chioma, ciocca per ciocca. Un trattamento intensivo per capelli danneggiati, secchi, colorati e ricci con acido laurico, linoleico e carotenoide, penetra nel fusto del capello, previene la perdita di proteine e rafforza la fibra capillare. L’ideale per rallentare anche l’effetto anti crespo.

Klorane, Shampoo nutritivo al Tamanu Bio e al Monoï

Con Monoï di Tahiti e Olio di Tamanu BIO, è lo shampoo ideale per eliminare tutto ciò che aggredisce la fibra del capello e compensare l’effetto inaridente dei raggi UV grazie alla sua formula nutritiva. Un must have per capelli colorati o meches.