Come in un film: aspetta il matrimonio per dare il primo bacio

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: Kennedy News / @StarlightZCo / IPA Rhalyn e Micah: il primo bacio

Tutte ci appassioniamo alle storie d’amore, perché in un modo o nell’altro le vicende dei protagonisti parlano anche un po’ di noi. Alcune sono surreali perché si discostano ampiamente dalle nostre esperienze, ma non per questo sono meno avvincenti. Viene in mente la popolare serie televisiva Jane the Virgin, basata sull’omonima telenovela venezuelana, dove la protagonista, una ragazza di 23 anni, sceglie di restare vergine fino al matrimonio, andando contro corrente rispetto ai comportamenti delle sue coetanee.

In Mai stata baciata, invece, la bellissima Drew Barrymore indossa i panni della 25enne Josie Geller che non ha mai avuto una storia d’amore. E non ha neanche mai dato il primo bacio, proprio perché in attesa dell’uomo giusto.

Anche Rhalyn Murphy non era mai stata baciata, almeno fino al momento in cui non ha coronato il suo sogno d’amore convolando a nozze. Ma lei, a differenza di Jane e di Josie, non è la protagonista di una pellicola televisiva. Perché la sua storia è reale.

Può baciare la sposa

E alla fine, come nelle più belle pellicole d’amore, il bacio è arrivato. E non lo ha fatto in un giorno qualunque, ma in quello in cui Rhalyn Murphy e Micah si sono scambiati le loro promesse d’eternità.

La loro storia, quella di due giovani ragazzi che hanno atteso il giorno del matrimonio per scambiarsi il primo bacio, è stata raccontata da diversi magazine statunitensi e ha fatto velocemente il giro del mondo. C’è chi paragona la vicenda a una fiaba di Walt Disney, e in effetti in tempi come questi dove sembra che nessuno ha più intenzione di aspettare, la storia di Rhalyn e Micah sembra davvero una favola moderna che va contro corrente.

I genitori dei due ragazzi si conoscevano da oltre 15 anni, Rhalyn e Micah, però, non si erano mai visti. Nel 2021, grazie ai social media, iniziano a scambiarsi i primi messaggi. Nasce tra i due subito una certa complicità che però, almeno all’inizio, è destinata a essere confinata nella realtà virtuale dato che Micah si è trasferito in Florida con la famiglia.

Le cose, però, si fanno serie e il ragazzo sceglie di volare in Virginia per incontrare la sua Rhalyn, è amore a prima vista. Prima di iniziare la relazione, però, c’è qualcosa che Micah deve sapere: Rhalyn non ha mai baciato nessuno e non lo farà fino al matrimonio.

Fonte: Kennedy News / @StarlightZCo / IPA

Il primo bacio non si scorda mai

Rhalyn ha raccontato che la scelta di non baciare nessuno è nata dentro di lei a 17 anni, come un atto di fede durante una preghiera. La decisione di posticipare il bacio fino al matrimonio è stata accettata da Micah senza alcuna esitazione.

Questa scelta non ha compromesso la relazione che, al contrario, è diventata sempre più importante per entrambi. Il ragazzo, dopo qualche mese, ha chiesto alla sua dolce metà di sposarlo e Rhalyn ha detto sì. Anche se si frequentavano da poco, non aveva alcun dubbio sul fatto che lui fosse quello giusto.

Quello delle nozze è stato il giorno più importante per i due ragazzi che, insieme, hanno coronato un sogno d’amore siglandolo con un bacio, il primo. Rhalyn lo ha definito perfetto.