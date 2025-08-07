Morta Yanin Campos, concorrente di MasterChef: l’ultimo video e lo schianto in auto

Yanin Campos, storica concorrente di MasterChef è morta in un tragico incidente stradale: l'ultimo video e lo schianto in auto

Instagram Yanin Campos

Lutto per i fan di MasterChef, sconvolti dalla morte di Yanin Campos, storica concorrente della trasmissione. Influencer e chef, Yanin è morta a soli 38 anni dopo un tragico incidente stradale avvenuto in Messico.

Addio a Yanin Campos

La morte di Yanin Campos, molto popolare su TikTok, è stata annunciata dal quotidiano El Financiero e poi confermata dalla famiglia dell’ex concorrente di MasterChef Messico. Yanin si sarebbe schiantata contro un’auto parcheggiata alle 6.30 del mattino del 2 agosto nelle strade di Chihuahua, città in Messico in cui viveva da tempo.

Solo 5 giorni fa Yanin, amatissima sui social, aveva pubblicato un video in cui appariva sorridente e felice, pronta ad affrontare nuove sfide lavorative. Amatissima dai telespettatori, Yanin infatti non era solo un’appassionata di cucina, ma anche un’infermiera ed era particolarmente seguita su Instagram e TikTok. Durante la sua partecipazione a MasterChef Messico aveva stupito tutti con la sua dolcezza e simpatia, ma anche con la sua grande grinta. Secondo quanto rivelato dalle autorità lo schianto fatale sarebbe avvenuto la mattina mentre Yanin percorreva l’autostrada Periférico R. Almada.

La donna avrebbe perso il controllo del veicolo, andando poi a impattare contro un’auto che era parcheggiata. I soccorsi sarebbero stati immediati e Yanin Campos sarebbe stata trasportata d’urgenza in ospedale. Ricoverata al Christus Muguerza di Parque, in terapia intensiva, Yanin avrebbe lottato fra la vita e la morte per due giorni.

Le autorità hanno rivelato di aver aperto un’indagine allo scopo di chiarire quali sono state le cause dell’incidente. Non è ancora chiaro infatti se Yanin Campos si sia schiantata contro un’auto parcheggiata a causa dell’eccessiva velocità, di un malore o di un momento di distrazione.

Chi era Yanin Campos, la concorrente più amata di MasterChef

Infermiera di professione e cuoca per passione, Yanin Campos si era fatta conoscere e amare dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a MasterChef Messico. Nel 2018 la 38enne aveva preso parte alla trasmissione, classificandosi sesta e diventando popolare sui social. Su TikTok contava più di 100 mila followers ed era diventata un personaggio televisivo e dei social. Nel 2019 era stata infatti scelta per prendere parte a MasterChef: La Revencha, spin off di MasterChef. Anche in questo caso Yanin aveva ottenuto un grande successo, dimostrando talento in cucina e capacità di comunicazione.

La morte della chef è stata annunciata anche dal fratello, Raoul Campo, che ha voluto ricordarla in un post Facebook. “Alla nostra famiglia, e ai nostri amici, vi informiamo che stiamo piangendo la morte di mia sorella, Yanin Campos. La veglia funebre si terrà presso la Hernández Funeral Home per coloro che vorranno salutarci e unirsi a noi”, ha scritto, raccogliendo commenti pieni di dolore e vicinanza per la scomparsa dell’influencer.

Anche la pagina ufficiale di MasterChef ha voluto omaggiare Yanin Campos, riconoscendo l’importanza della concorrente nella storia della trasmissione. Le indagini nel frattempo continuano, nel tentativo di scoprire cosa sia davvero accaduto all’infermiera e quali siano le reali cause dell’incidente avvenuto in una strada che Yanin percorreva spesso e che conosceva.