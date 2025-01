Wanda Nara vuole tornare con Mauro Icardi. La risposta del calciatore

Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Nuovo capitolo della telenovela che vede protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo aver mollato il giovane rapper L-Gante, l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle sarebbe pronta a riavvicinarsi all’ex marito per il bene della famiglia che hanno costruito in oltre dieci anni di matrimonio. Un dietrofront che però non sarebbe piaciuto più di tanto al giocatore che avrebbe dato (almeno per il momento) il benservito alla madre delle figlie Francesca e Isabella.

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano insieme?

Wanda Nara vorrebbe tornare con Mauro Icardi. Questo è quanto assicurato su Instagram da Yanina Latorre, una delle giornaliste di cronaca rosa più conosciute e apprezzate in Argentina. “Wanda vuole tornare. Mauro per ora dice no”, ha scritto tra le stories. Il tentativo di ricucire un rapporto ormai decisamente tossico sarebbe arrivato dopo Capodanno. “Dice che le manca la famiglia ma lui le ha detto: ‘Dovevi pensarci prima’”. La cronista ha proseguito: “Lei continua a chiederglielo, lui le ha ricordato che ci ha provato fino a quando non l’ha umiliato pubblicamente”.

Nelle scorse settimane Wanda Nara ha infatti pubblicato sui social le chat in cui l’ormai ex marito le chiedeva fino allo sfinimento di dare una nuova chance al loro legame. Una richiesta che la 37enne ha sempre respinto fino a quando, a quanto pare, non è stata lei a cambiare idea. Ma Maurito, sempre secondo quanto spifferato da Latorre, le avrebbe detto senza mezzi termini: “Ci sono posti da cui non si torna”. L’ex interista non sarebbe dunque interessato ad un ritorno di fiamma, l’ennesimo nel giro di pochi anni.

Perché Wanda Nara ha lasciato L-Gante

Un altro giornalista argentino, Angel de Brito, ha invece rivelato il presunto vero motivo per cui Wanda Nara avrebbe lasciato L-Gante nonostante le dichiarazioni e i viaggi d’amore di poche settimane fa. “Mauro la sta bombardando in tribunale – ha spiegato – Ha presentato un documento di 14 pagine in cui si parla della cattiva influenza che L-Gante ha sulla famiglia e sulle bambine. Ha ribadito che il cantante è violento, fa uso di droghe, possiede delle armi e vive in un ambiente pericoloso. Dopo questa dichiarazione ora la giustizia deve indagare e Wanda ha preferito chiudere con il cantante”.

La Nara rischia di perdere la custodia delle due figlie più piccole, alle quali è legatissima. Icardi, attualmente fermo a causa di un infortunio al ginocchio, è intenzionato a riportare le sue eredi in Europa. Wanda, al contrario, vorrebbe restare in Argentina, il Paese che ama di più al mondo e dove è tornata a vivere in pianta stabile da alcuni mesi.

Intanto Mauro Icardi starebbe frequentando China Suarez, la cantante e attrice con la quale nel 2021 ha tradito Wanda Nara. Una scappatella consumata a Parigi, quando l’attaccante giocava al Paris Saint-Germain, che di fatto ha mandato in crisi il matrimonio tra i due, come detto più volte dall’imprenditrice.

Durante il periodo natalizio, la Suarez avrebbe trascorso del tempo con le figlie di Mauro. Non solo: il prossimo 19 gennaio sarà il compleanno di Francesca e quel giorno la piccola dovrà stare con il padre. Pare che Icardi abbia chiesto a China di organizzare una festa per la bambina, scatenando così la furia di Wanda.