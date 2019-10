GF Vip, Wanda Nara è la prima opinionista

editato in: da

Si può dire che Wanda Nara stia andando sempre più alla conquista della televisione italiana. Dopo il ruolo di opinionista a Tiki Taka, la vulcanica showgirl starebbe per fare il suo esordio in prima serata, in una delle trasmissioni più attese della nuova stagione televisiva.

Tra le indiscrezioni trapelate sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo 28 ottobre, c’è infatti quella, freschissima, che riguarda la bionda argentina che sarebbe pronta a ricoprire il ruolo di opinionista nel reality che quest’anno sarà guidato da Alfonso Signorini.

A svelare il nome della procuratrice e showgirl nel cast della versione vip del più seguito e longevo reality della tv italiana è stato il sito Dagospia.

Sarebbe stato proprio il nuovo padrone di casa della trasmissione, Alfonso Signorini, a insistere per assicurarsi in studio la battagliera Wanda: una donna abituata a essere sempre nell’occhio del ciclone, che assicura opinioni senza peli sulla lingua e commenti al vetriolo.

La showgirl argentina potrebbe rivelarsi il vero colpaccio del Grande Fratello Vip numero quattro, portando in studio la sua verve e la sua schiettezza. La nuova esperienza all’orizzonte di fatto sancisce l’ascesa nel mondo del gossip e dello spettacolo della bionda moglie di Mauro Icardi, che esce dal recinto dorato della trasmissione calcistica che le ha dato popolarità, Tiki Taka, per approdare in uno dei programmi di punta della nuova stagione Mediaset, aprendosi a nuovi orizzonti professionali.

D’altronde, chi la segue sa che donna inarrestabile sia questa giovane argentina: trentadue anni, due matrimoni con altrettanti calciatori, (il primo con Maxi Lopez e l’attuale con Mauro Icardi) showgirl, procuratrice del marito e opinionista tv, Wanda Nara non sembra stanca di cercare sempre nuove strade e nuove sfide.

Accanto a lei in studio, a elargire opinioni e commenti su quello che accadrà nella casa più spiata d’Italia, secondo quanto rivela Tv Blog, ci sarà un altro personaggio che ha fatto della schiettezza la sua bandiera: il cantante Pupo.

Indiscrezione dopo indiscrezione dunque, diventa più chiaro il cast della nuova edizione del GF Vip. Sebbene le incognite siano ancora molte, tra i concorrenti i nomi più gettonati – dati ormai per sicuri – sono quelli di Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Di Benedetto. E, dopo il nome bomba di Wanda Nara, basterà aspettare ancora qualche giorno per scoprire quali altre sorprese hanno in serbo per gli spettatori Alfonso Signorini e il suo staff.