“Visita di controllo”. Fedez torna in ospedale: trova la forza in Chiara

Dopo la paura e l’intervento continuano le visite di controllo per Fedez che a marzo aveva scoperto di avere un tumore. Sembra passato tantissimo tempo da quelle parole condivise nelle storie Instagram in cui raccontava genericamente di stare male. Invece è trascorsa solo una manciata di mesi, durante questo periodo Fedez ha raccontato molto di ciò che gli è accaduto, una condivisione che ha fatto bene a lui e anche alle tante persone che lo seguono.

Accanto al rapper, sempre, la moglie Chiara, fonte di forza e amore.

Fedez, la visita di controllo in ospedale

In questi mesi ha raccontato il suo percorso: dalla scoperta avvenuta quasi per caso del raro tumore neuroendocrino del pancreas, al lungo intervento al quale si è sottoposto, fino alle sue paure. Che non ha nascosto, ma anzi ha condiviso con gli audio inviati al suo psicologo.

Fedez ha rivelato tantissimo di tutto ciò che gli è accaduto e ha ricevuto il sostegno delle persone, così come è stato lui stesso a darlo a chi ne poteva avere bisogno.

E non smette di parlarne perché ci sono eventi che cambiano la vita e affrontare una malattia è uno di quelli.

Lo ha fatto nuovamente attraverso le storie del suo profilo Instagram tra un momento di dolcezza con i figli e uno di risate con la moglie Chiara. Nell’immagine si vede Fedez in ospedale che si tiene a braccetto con il professore ordinario di Chirurgia Massimo Falconi del San Raffaele di Milano.

Ad accompagnare l’immagine le parole del cantante: “Visita di controllo prima delle vacanze andata”. Buone notizie dunque per Fedez che poi ha aggiunto un ringraziamento speciale per l’equipe medica che lo segue: “Per sempre grato a tutto lo staff del reparto “pancreas” del professor Falconi”.

Fedez, il sostegno di Chiara Ferragni e il loro rapporto

Un legame solido, fatto di complicità, amore e sostegno: quello tra Fedez e Chiara Ferragni è un amore potente e, anche negli ultimi mesi, è emerso in maniera molto evidente.

Quando Fedez era in ospedale lei è sempre stata al suo fianco, non lo ha mai lasciato. E il loro rapporto è cambiato, cresciuto. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair lo aveva spiegato chiaramente: “Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto”.

Mentre, invece, aveva voluto dimostrarle tutto il suo amore e la sua gratitudine nel corso del concerto solidale Love Mi. Dal palco aveva espresso un pensiero che aveva commosso l’imprenditrice: “Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie“.

Parole che mostrano quanto profondo sia il sentimento che li unisce e quanto importante per il rapper sia stata la vicinanza costante di Chiara Ferragni negli ultimi mesi.

Ora è il tempo dei sorrisi come dimostrano le tante storie insieme che condividono su Instagram: brevi video, o immagini, che raccontano di una famiglia felice, di amore, di gratitudine. Con quel pizzico di ironia che fa parte dei Ferragnez e che piace così tanto.