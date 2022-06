“Viaggio difficile”: la malattia di Giovanni Allevi smuove Fedez. Il suo messaggio

Fonte: IPA La malattia di Giovanni Allevi: il messaggio di Fedez

Giovanni Allevi ha scelto di condividere la sua battaglia contro il mieloma: lo ha fatto con una dichiarazione su Instagram, parlando a cuore aperto. Il musicista e compositore è stato diretto, non ha fatto troppi giri di parole: “Ho sempre combattuto i miei draghi interiori”. Come prevedibile, si è stretta attorno a lui una catena di solidarietà. A scrivergli è stato anche Fedez, che ha voluto fargli sentire la sua vicinanza.

Fedez scrive a Giovanni Allevi: il messaggio di supporto

“Giovanni, anche se non ci conosciamo, ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Poche ore dopo la dichiarazione di Allevi, Fedez ha voluto scrivergli su Twitter: anche lui, come Giovanni, si è servito dei social per raccontare la malattia senza filtri.

Non è tardata ad arrivare la risposta del maestro, che ha voluto ringraziare l’artista milanese per il suo pensiero. “Ciao Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso messaggio. Spero a presto, Giovanni”. Accomunati dalla battaglia alla malattia, il gesto del rapper ha ricordato i messaggi che lui stesso ha ricevuto dopo aver parlato apertamente del tumore al pancreas. Ha deciso di “abbracciare” metaforicamente Allevi, perché, in momenti come questo, è essenziale sentire la vicinanza delle persone, anche se non si conoscono: tutto può comunque alleviare il tormento e i pensieri che derivano da circostanze così complesse.

Giovanni Allevi, la lotta contro la malattia: il mieloma

Il pianista e compositore ha parlato della sua malattia su Instagram: nel suo post, non ha fatto troppi giri di parole. Lui stesso ha preferito essere diretto, senza “indorare” la pillola. Inoltre, proprio per seguire i trattamenti per combattere il mieloma, ha annunciato che rimarrà lontano dal palco per un po’ di tempo. Nella didascalia, tuttavia, la chiosa è un hashtag di speranza: #tornopresto.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco“.

L’amore per la musica e l’operazione nel 2017

Quello che lo unisce alla musica è un amore profondo, quasi viscerale: Giovanni Allevi ha rinunciato al palco, per il momento, e lo ha fatto con cognizione di causa. Nel 2017, il compositore era stato ricoverato d’urgenza per un’operazione a causa di un grave distacco della retina. Ai tempi si trovava in Giappone in tour. Proprio per non essersi fermato, aveva peggiorato il suo problema: Allevi lo aveva ammesso in occasione di un’intervista.

Questa volta ha deciso di mettere la salute in primo piano, scegliendo di annullare momentaneamente il tour estivo Estasi 2022. Le sue energie saranno investite nella lotta alla malattia. E anche se non sarà con i suoi fan, almeno fisicamente, non mancheranno di fargli sentire tutto il loro supporto in questo momento difficile.