Chi sono Vincenzo e Helen, i genitori di Sara Curtis

Vincenzo ed Helen sono i genitori di Sara Curtis, la campionessa record del mondo che ha conquistato tutti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Sara Curtis

Vincenzo ed Helen sono i genitori di Sara Curtis, due persone che hanno sempre sostenuto e aiutato la nuotatrice, credendo nel suo talento e nella sua forza di volontà.

Chi è Vincenzo Curtis

Sara Curtis ha realizzato qualcosa di grandioso nel nuoto, dimostrando di essere la degna erede di Federica Pellegrini. La nuotatrice ha raggiunto due record del mondo in sole 24 ore e ad applaudirla, oltre al fidanzato Andrea Pusceddu, c’erano anche Helen e Vincenzo, i genitori della campionessa.

Helen ballava sugli spalti, ammirando la figlia che cantava l’Inno di Mameli, mentre Vincenzo era emozionatissimo. Papà Vincenzo Curtis di professione fa il camionista, ha un passato da ciclista ed è originario di Cervaro, nella provincia di Frosinone.

In alcune interviste ha raccontato di aver notato da subito la passione di Sara per il nuoto e di aver voluto coltivare il talento di sua figlia, anche a costo di fare tanti sacrifici. “Abbiamo fatto dei sacrifici, li fanno tutti i parenti consapevoli. L’amore e il sostegno sono spontanei”, ha rivelato.

Sara ha iniziato a nuotare in piscina quando aveva solamente 2 anni. L’inizio però non è stato semplice per lei: l’acqua fredda della piscina infatti la faceva tremare, costringendola spesso ad uscire. Helen e Vincenzo però non si sono arresi e hanno cercato di risolvere il problema, ad esempio comprando alla figlia una tutina adatta a resistere alle basse temperature nel corso delle lezioni.

A partire da sei anni per Sara è iniziata l’attività agonistica, con allenamenti e gare in cui la presenza dei genitori non è mai mancata. Vincenzo ha rivelato di essersi emozionato particolarmente quando nel 2025, Sara Curtis ha battuto il record italiano dei 50 e 100 stile libero, accompagnata da uno straordinario tifo. “Vederla firmare gli autografi ai bambini mi ha commosso. È una figlia splendida”, ha raccontato.

Chi è Helen, la mamma di Sara Curtis

La mamma di Sara Curtis invece si chiama Helen ed è originaria della Nigeria. Per diversi anni ha praticato atletica leggera e oggi lavora in una fabbrica di biscotti. Il primo incontro con Vincenzo Curtis avvenne per caso a Torino, fu un colpo di fulmine. Poco dopo i due si trasferirono a Fossano, poi a Genola e infine arrivarono a Savigliano dove il 19 agosto 2006 Helen diede alla luce Sara.

La coppia ha anche un altro figlio, Andrea. Il fratello maggiore di Sara Curtis ha praticato nuoto agonistico, proprio come lei, ma oggi si è ritirato e fa l’elettricista. “Siamo orgogliosi di lui, che è felice del suo lavoro, quanto di Sara”, ha rivelato il signor Vincenzo.

Tante volte Sara ha raccontato il rapporto speciale con la sua famiglia, affermando che proprio i genitori le avrebbero trasmesso i valori essenziali per trionfare nel nuovo. “La mia famiglia mi ha insegnato la cultura del lavoro e del sacrificio”, ha rivelato. Prima del record, d’altronde, ci sono stati tanti sacrifici, allenamenti lunghissimi, stanchezza e privazioni. Ma Sara non ha mai mollato, sicura di avere accanto le sue persone più care, pronte a sostenerla.