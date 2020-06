Vieni da Me, Francesca Fialdini rifiuta la conduzione dopo l’addio della Balivo: l’indiscrezione

editato in: da

Francesca Fialdini avrebbe rinunciato alla conduzione di Vieni da Me dopo l’addio di Caterina Balivo lasciando così un vuoto nel programma Rai il cui futuro ora è ancora più incerto. A svelarlo TvBlog, secondo cui la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera avrebbe altri piani per la sua carriera, tanto da rifiutare la proposta dell’azienda di viale Mazzini di sostituire la Balivo. Nelle scorse settimane si erano fatte più intense le voci di un addio della Balivo a Vieni da Me, il programma campione d’ascolti che per due anni ha tenuto compagni ai telespettatori nel pomeriggio.

La conferma è arrivata proprio da Caterina che, nel corso dell’ultima puntata della stagione, ha annunciato la volontà di abbandonare lo show e dedicarsi (forse) ad altri progetti. Per ora non è chiaro quali saranno le nuove avventure di cui parla la presentatrice, che su Instagram ha chiarito di aver lasciato Vieni da Me per affrontare sfide inedite e dedicarsi a qualcosa di nuovo. Nei corridoi Rai era circolata, già qualche tempo fa, un’ipotesi molto interessante: una sorta di cambio di testimone fra la Balivo e la Fialdini. La prima sarebbe andata a condurre Da Noi a Ruota Libera e la seconda sarebbe passata al timone di Vieni da Me.

A quanto pare però il rifiuto di Francesca avrebbe cambiato le carte in tavola, spingendo la Rai a ripensare al futuro dello show pomeridiano. Non solo, TvBlog svela che la presentatrice di Fame D’Amore avrebbe anche detto “no” alla messa in onda quotidiana di Da Noi a Ruota Libera, nonostante gli ottimi ascolti dell’ultimo periodo. E Caterina Balivo? La conduttrice per ora non ha svelato quali sono i suoi progetti e su Instagram si gode la famiglia, trascorrendo le sue giornate con i figli Cora e Guido Alberto, nati dall’amore per il marito Guido Maria Brera. “Le scelte non si fanno in base al futuro ma solo in base alla propria pancia -, ha spiegato ai fan – […] Ora sono in porto, poi si vedrà […] Perché come ho detto la nave in porto c’è, ora vorrei prenderne un’altra”. Non resta dunque che attendere per scoprire cosa accadrà.