Verissimo-Le Storie: Alessandra Amoroso, Cristina Parodi e Arisa si raccontano a Silvia Toffanin

Si sta avvicinando l’estate, ma Verissimo – Le storie non va ancora in vacanza: sabato 20 giugno andrà in onda il consueto appuntamento con il talk show di Silvia Toffanin, su Canale 5 a partire dalle ore 16,00. Il programma si aprirà con il cantante Nek, che per l’occasione si esibirà con una versione inedita di un suo famoso brano.

Durante il corso della puntata saranno trasmesse le repliche delle interviste dei personaggi più amati dal pubblico, che verranno alternate con il coro virtuale #ImagineForVerissimo. Quest’ultima rubrica conterrà alcune clip di personaggi famosi che condivideranno con i telespettatori curiosità, saluti e messaggi di incitamento e speranza.

Tra i videomessaggi proposti questo sabato ritroveremo quello della cantante Arisa, che racconterà il progetto benefico al quale sta prendendo parte. Lo farà dalle spiagge di Cervia in compagnia dei suoi cani, oramai ben conosciuti dai fan dell’artista. I due maltesi bianchi popolano spesso l’account social di Rosalba e hanno due nomi adorabili: Titti Verdura e Nino Meringa.

A proposito di social, la cantante non ha mai avuto paura di prendere di petto chi, da dietro uno schermo, l’ha criticata aspramente per il suo aspetto, tanto che Arisa non si è mai voluta scoraggiare, continuando a sperimentare tantissimi look molto diversi tra loro.

Una buona notizia arriva dal saluto della schermitrice olimpica Elisa Di Francisca: anche lei si aggiunge alla lista sempre più lunga degli sportivi che tornano ad allenarsi, dando rinnovata speranza al mondo sportivo italiano.

E ancora, andrà in onda la clip della bellissima Youma Diakite: l’attrice, modella e conduttrice che si è fatta conoscere dal pubblico italiano per le sue partecipazioni a L’isola dei famosi, Ciao Darwin e All Together Now, ha scelto Verissimo per annunciare la sua seconda gravidanza a 49 anni.

Infine, farà capolino anche Alessandra Amoroso con un video esclusivo: dal Salento, la vocalist ci porterà nel backstage del nuovo video musicale di Karaoke, un altro successo firmato con i Boomdabash.

Dopo aver trionfato con la hit Mambo salentino, il decennale dal debutto e la relazione conclusa con Stefano Settepani, Alessandra si dice pronta per nuovi progetti musicali, infatti su Instagram si è mostrata scalpitante di gioia per questo nuova canzone.

Oltre ai videomessaggi, i telespettatori potranno rivedere i momenti tra la conduttrice Silvia Toffanin e Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti, recentemente al centro di un’indiscrezione che vedeva la ragazza in dolce attesa.

Non mancheranno le interviste con Rita Pavone, Barbara Palombelli, Enzo Iacchetti e Iva Zanicchi, mentre la riflessione finale sarà affidata a Cristina Parodi, ex conduttrice di Verissimo che ha da poco rinunciato a un progetto televisivo.