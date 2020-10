Verissimo, Manila Nazzaro parla del suo passato e svela il lieto fine con Lorenzo Amoruso

editato in: da

Balzata nuovamente alla popolarità dopo la recente partecipazione a Temptation Island, nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata ospite Manila Nazzaro, che a Verissimo ha parlato della sua vita privata e della sua carriera.

Manila ha svelato che da piccola voleva fare la dottoressa, ma con forza e determinazione è riuscita a dare voce anche al suo sogno nascosto di celebrità: dopo infatti la vittoria a Miss Italia a soli 21 anni, Manila ha iniziato a studiare recitazione ed è così che arrivano i primi successi a livello nazionale.

Mamma di due ragazzi, nel 2013 Manila ha sconfitto una malattia autoimmune alla tiroide che le ha portato diversi problemi, uscendone vincente e con forza nuova.

La vera sconfitta per Manila è stata la separazione nel 2016 dal papà dei suoi figli, Francesco Cozza, lei che ha confessato di essere cresciuta con l’idea della famiglia perfetta, classica e unita.

“Ho sofferto tanto perché ho dovuto superare dei momenti difficili da sola”.

Il rapporto con l’ex marito non è perfetto come vorrebbe ma dopo aver superato la tempesta, la rabbia passa. La fine del matrimonio e una nuova improvvisa unione per l’ex marito, i problemi di salute e qualche momento difficile sul lavoro hanno messo a dura prova Manila che però ha trovato nei suoi figli una vera àncora di salvataggio.

Manila poi, donna forte e indipendente, sulla sua strada ha incontrato Lorenzo Amoruso, l’uomo che ha cambiato la sua visione dell’amore e con cui ha partecipato a Temptation Island. Manila e Lorenzo sono fidanzati ormai da tre anni e con la loro partecipazione hanno appassionato il pubblico con loro storia d’amore: i due si sono contraddistinti all’interno del programma per essere uniti sì, ma completi e indipendenti anche nella loro individualità.

Finalmente per il compleanno di Manila è arrivato l’anello di fidanzamento tanto atteso. “Me l’ha messo al dito mentre stavo stirando, mi ha stupito” ha raccontato raggiante Manila che ora intravede di nuovo il sogno di una famiglia unita e felice. I due hanno anche comprato casa insieme a Roma e adesso si dicono pronti a vivere la loro vita insieme, scrivendo una nuova pagina della loro storia d’amore.