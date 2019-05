U&D, Tina ferisce Gemma durante una lite: interviene il medico

editato in: da

Nuovo scontro fra Tina e Gemma a Uomini e Donne, finito, questa volta, con l’intervento del medico. Durante l’ennesima lite infatti la vamp ha ferito la dama torinese. Tutto è iniziato quando la Cipollari, entrata in studio, ha chiesto alla rivale di struccarsi.

Da tempo infatti Tina afferma che Gemma non sarebbe così bella come appare in video, ma la sua immagine sarebbe “costruita” e modificata grazie al make up. Accuse che la Galgani ha sempre rispedito al mittente, dando vita a scontri piuttosto accesi. L’ultimo è avvenuto durante una puntata del Trono Over, in cui l’opinionista si è presentata con cotone e prodotto struccante.

“Struccati bene anche gli occhi. Togliti le ciglia – ha detto Tina, provocando Gemma -. Se non ti strucchi bene vuol dire che sei una donna insicura. Togliti anche le lenti a contatto, mica hai gli occhi chiari, li hai neri”. La Galgani ha accettato, ma non ha iniziato a struccarsi, così la vamp ha deciso di prendere in mano la situazione e ha raggiunto Gemma, decisa a struccarla lei.

La dama torinese si è rifiutata, rispondendo a tono all’insistenza di Tina, così tanto che lo scontro si è fatto fisico. Alla fine la Cipollari ha fatto male alla dama ad un occhio, facendola scappare dietro le quinte, dove è intervenuto un medico. Poco dopo l’opinionista del programma l’ha raggiunta per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma il medico le ha chiesto di allontanarsi.

Infine l’ex di Giorgio Manetti è tornata in studio, affermando che la rivale le aveva messo il dito in un occhio. A risolvere la situazione, ancora una volta, ci ha pensato Maria De Filippi, che ha cercato di placare l’esuberanza di Tina e si è assicurata che la dama torinese stesse bene.

Non è la prima volta (e di certo non sarà l’ultima) che Tina e Gemma litigano nello studio di Uomini e Donne, arrivando allo scontro fisico. Qualche tempo fa ad andarci di mezzo era stato Gianni Sperti che, nel tentativo di dividere le due donne, si era beccato una ginocchiata da parte dell’esuberante collega.