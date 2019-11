U&D, la prima foto di Ida e Riccardo dopo il ritorno di fiamma

editato in: da

Ormai è ufficiale, Ida e Riccardo sono tornati insieme e su Instagram pubblicano la prima foto che li immortala fuori da Uomini e Donne dopo il ritorno di fiamma. Una storia travagliata, quella fra Guarnieri e la Platano, che si è conclusa, almeno per ora, con un lieto fine.

Riccardo infatti ha deciso di dichiarare il suo amore a Ida, dopo averla vista fra le braccia del rivale Armando Incarnato e lei, dopo aver tentennato un po’, ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per l’ex. La coppia ha poi scelto di abbandonare la trasmissione per vivere fuori dagli studi di Uomini e Donne la love story.

Ida e Riccardo infatti si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Avevano affrontato la prova, durissima, di Temptation Island, dove la dama del Trono Over aveva ricevuto anche il supporto di Gemma. Poi si erano separati, tornando nello show di Maria De Filippi da single. Ida aveva sofferto tantissimo nel vedere Riccardo che usciva con altre donne e alla fine aveva deciso di darsi una possibilità con Armando.

Il colpo di scena è arrivato quando sembrava che la relazione fosse finita per sempre: una lettera d’amore di Riccardo e le lacrime di Ida. “Mi sono costruita una corazza per non soffrire di nuovo, però mi sono detta di riprovarci – ha detto lei, svelando di voler vivere la relazione con l’ex -. Dentro non è vero che si è offuscato così tanto il sentimento da finire. C’è tanta paura, quello sì. Siamo due testardi che fanno molta fatica a capirsi”.

La prima foto della coppia è apparsa in queste ore su Instagram e ritrae Ida e Riccardo sorridenti e felici. Per commentarla la Platano ha scelto una citazione di Karl Barth: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”. Il post è stato accolto con entusiasmo dai fan della trasmissione che sperano in un lieto fine come quello di Sossio e Ursula. I due hanno lasciato lo show e oggi sono genitori della piccola Bianca.