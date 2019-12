U&D, lite in studio tra Veronica e Tina. Poi la tronista spiazza tutti

editato in: da

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata ricca di emozioni e di scintille, e non è mancato un colpo di scena che ha spiazzato tutti. Questo pomeriggio è andato in onda un appuntamento speciale dedicato al Trono Classico, durante il quale Veronica Burchielli ha fatto la sua scelta. E quello che è accaduto è senza dubbio qualcosa di particolare, che ha destato polemiche.

La giovane tronista ha infatti avuto un percorso travagliato all’interno della trasmissione. Era approdata a Uomini e Donne qualche settimana fa come corteggiatrice di Alessandro Zarino e la loro conoscenza sembrava andare a gonfie vele. Ma quando il ragazzo l’ha sorpresa facendo una scelta precoce, lei ha manifestato tutti i suoi dubbi e gli ha detto di no.

Salita sul trono dietro proposta di Maria De Filippi, la giovane Veronica ha trascorso tre settimane conoscendo i suoi nuovi corteggiatori. Ma all’improvviso si è resa conto di una verità a cui non aveva dato peso in precedenza: il suo cuore è ormai stato rapito da Alessandro, ed è con lui che vuole stare.

E così, nella puntata di oggi di Uomini e Donne la tronista ha fatto la sua scelta: ha chiesto a Zarino di presentarsi in studio per chiarire le loro perplessità reciproche, e nel corso della trasmissione ha capito di voler abbandonare il trono per vivere questa neonata storia d’amore al suo fianco. La sua è stata una decisione a dir poco particolare, visto che Alessandro non era uno dei suoi corteggiatori. Per alcuni, a dir la verità, si sarebbe trattato solo di un modo per uscire “pulita” dallo show. Tra le fautrici di questa teoria c’è anche Tina Cipollari, che non ha mai provato grande simpatia per la Burchielli.

Questo pomeriggio, l’opinionista si è lasciata andare a dure critiche contro la tronista ligure, la quale ha risposto colpo su colpo. Entrambe hanno travalicato il confine del buon gusto, scivolando in epiteti decisamente poco gradevoli. Un siparietto che ha scaldato gli animi, e che ha rischiato addirittura di trasformarsi in rissa.

Per fortuna, nonostante le intenzioni manifeste, nessuno è passato alle mani. Lo show ha comunque lasciato tutti di stucco, e il pubblico social è rimasto spiacevolmente colpito da questa inattesa pioggia di insulti piovuta in studio. Tuttavia, in molti si sono schierati dalla parte di Tina – a prescindere dalle brutte parole utilizzate.

La storia di Veronica Burchielli e Alessandro non sembra in effetti nata sotto una buona stella, anche se i due ragazzi sono pronti ad approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Prima di lasciare definitivamente la trasmissione, però, si sono concessi una breve intervista esclusiva su Witty per spiegare il loro stato d’animo.

“Ero stressatissimo, sono stato in ansia, perché non sapevo quello che sarebbe successo, però ero molto contento di rivederla e di capire cosa provava guardandola negli occhi” – ha rivelato Alessandro. “Ho capito che qualcosa nel mio cuore c’era, quello che c’è nel suo me lo dimostrerà, non è facile ricominciare da capo. Ci proviamo”.

A fare eco, la risposta di Veronica: “Ero tesissima, preoccupatissima, mi chiedevo se saresti venuto in puntata oppure no, avevo tanta paura. Io penso che esistono i percorsi e questo doveva essere il mio e il tuo, se le cose sono andate così vuol dire che dovevano andare così. Questo magari è il mio primo Natale che non passo da sola”.