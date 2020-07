Uomini e Donne in onda solo due volte a settimana: la verità

editato in: da

Uomini e Donne andrà in onda solo due volte a settimana? Nelle ultime ore è circolata la notizia secondo cui lo show di Maria De Filippi lascerà spazio a Daydreamer, la serie tv con protagonista Can Yaman. A settembre infatti la trasmissione tornerà sul piccolo schermo, ma l’appuntamento con i tronisti potrebbe non esserci tutti i giorni, bensì solo per due volte a settimana.

Il motivo? Consentire ai telespettatori di seguire le nuove puntate che raccontano le avventure di Can e Sanem. Una puntata dopo l’altra infatti la serie turca con Can Yaman ha stregato il pubblico che ora non sarebbe disposto ad attendere mesi per sapere cosa succederà. La soluzione dunque potrebbe essere quella di alternare le puntate di Daydreamer con quelle di Uomini e Donne. Nonostante la notizia stia circolando da ore però non è ancora stata confermata dalla rete televisiva e, al contrario, il noto giornalista Giuseppe Candela ha parlato di fake news.

In attesa di scoprire cosa accadrà a settembre, sembra che Maria De Filippi sia intenzionata, ancora una volta, a portare una ventata di novità nel dating show più amato della tv. “Non ci sarà più una distinzione tra il trono over, in onda in genere dal lunedì al mercoledì, e quello classico, su Canale 5 il giovedì e il venerdì – si legge sul Fatto Quotidiano -. I due spazi saranno uniti, non si vedranno più in studio fisicamente i troni”.

Sembra dunque confermato il ritorno, tutti i giorni, di Uomini e Donne, nonostante l’enorme successo della fiction con Can Yaman. Il programma di Maria De Filippi resta un appuntamento fisso per tutti i telespettatori che hanno potuto seguire le avventure amorose di Gemma Galgani e della tronista Giovanna Abate anche durante il lockdown, grazie a una nuova formula ideata dalla conduttrice. Confermati nello show, a dispetto dei gossip, anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, volti storici del programma.