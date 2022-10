Totti torna su Instagram per la prima volta dopo la separazione. E sorride dopo mesi

Francesco Totti torna sui social. E lo fa sorridendo. Un vero e proprio evento, dopo mesi di silenzio: l’ex calciatore ha ricominciato a condividere su Instagram qualche momento della sua vita privata, pubblicando tra le storie un video che lo ritrae, sereno e col sorriso, insieme al primogenito Cristian.

Totti torna su Instagram: le prime immagini dopo la separazione con Ilary

Fino a qualche giorno fa – salvo alcuni post pubblicitari – Francesco Totti aveva deciso di trincerarsi nel silenzio. Nessun post per commentare, nessuna foto o frecciatina su Instagram: a differenza dell’ex moglie il “Pupone” aveva scelto di tenersi lontano dalle dinamiche social.

Dopo mesi di assenza, l’ex Capitano della Roma ha deciso di tornare a pubblicare, condividendo alcuni momenti della sua quotidianità. Già qualche giorno fa, in occasione del suo 46esimo compleanno, tra le storie aveva pubblicato gli auguri dei figli e degli amici più cari. E adesso ha condiviso un breve video che lo immortala sullo scooter con il figlio Cristian, il primogenito, in giro per le strade di Roma: fermi al semaforo, Totti lo inquadra, ma il ragazzo, che non ama comparire sui social, volge lo sguardo imbarazzato lontano dallo smartphone mentre il papà ride, sereno, per la prima volta.

A fare da sottofondo alla storia una canzone, ossia Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Gli appassionati di gossip hanno visto nella scelta del brano – che fa riferimento a un addio doloroso – un messaggio nascosto indirizzato proprio a Ilary Blasi, che dal canto suo sembra mandare all’ex marito frecciatine continue.

Che sia stata una coincidenza o meno, dal filmato è evidente la complicità tra padre e figlio, anche in questo momento non facile per la famiglia. E mentre l’ex calciatore sta cercando di arrivare a un accordo con la Blasi per la separazione, la battaglia legale sembra ormai inevitabile.

Separazione Totti-Blasi, le cifre del divorzio

Mentre Totti è apparso sereno e sorridente su Instagram, la situazione con Ilary Blasi è tutt’altro che rosea: il clima tra i due ex coniugi sarebbe teso, come ha spifferato Il Messaggero. A quanto pare l’ex coppia avrebbe provato a trovare un accordo tramite i propri legali, ma sembra proprio che questo tentativo sarebbe fallito.

A completare il quadro è arrivato il Corriere della Sera: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero pronti ad andare in tribunale qualora non si mettessero d’accordo. La conduttrice avrebbe chiesto 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per un totale di 37 mila e 500. “Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso a metà strada. Inconciliabili”, si legge sul quotidiano nazionale.

Mentre sarebbe pronto a versare 7 mila euro mensili per i figli, lo stallo dell’accordo riguarderebbe soprattutto l’assegno mensile per la conduttrice: l’ex Capitano giallorosso pare che non abbia nessuna intenzione di concederle nemmeno un euro, visto che, secondo i suoi avvocati, la cifra richiesta da Ilary sarebbe “eccessiva, fuori mercato” a fronte dei contratti pubblicitari e conduzioni che le permettono di mantenersi autonomamente. Ma la controproposta a zero euro “è stata presa quasi come un affronto, visto che Ilary si ritiene la parte lesa nell’intera vicenda”. La battaglia legale è appena iniziata, e sappiamo già che sarà lunga e dolorosa.